Porsche netáhne. Zisk automobilky klesl o 30 procent a na vině je i Čína

Provozní zisk německého výrobce luxusních vozů Porsche klesl v prvním čtvrtletí o 30 procent na 1,28 miliardy eur (32,2 miliardy korun). Na vině byla obměna modelů a slabá poptávka v Číně. Je to nejslabší výsledek od uvedení podniku na burzu v září 2022, napsala agentura Bloomberg.

Reklama

Ke zdrženlivým zákazníkům v Číně se přidaly i potíže s proclením vozidel ve Spojených státech. Porsche označilo začátek roku za pravděpodobné dno. Společnost nyní pracuje na uvedení čtyř modernizovaných modelů.

Knihy objednávek pro letošní rok jsou většinou plné. Obnova modelové řady ale vedla k prudkému nárůstu nákladů na výzkum, vývoj a na marketing. Tento proces je spojen s vysokými výdaji, uvedl finanční ředitel Lutz Meschke. V roce 2025 by ale podle něj mělo dojít k výraznému růstu zisku.

Klasický model 911 získá modernější podobu na začátku léta. Nový Cayenne, nejprodávanější model značky Porsche, byl uveden na trh na konci roku 2023.

Tržby za období od ledna do března se snížily meziročně o více než desetinu na 9,01 miliardy eur. Analytici odhadovali, že jak provozní zisk tak tržby neklesnou tolik. Dceřiná společnost skupiny Volkswagen přesto potvrdila celoroční výhled.

Toyota investuje miliardy dolarů do výroby elektromobilů v USA. Je to pro ni daňově výhodné Zprávy z firem Toyota rozšiřuje výrobu elektromobilů v USA, staví tam už druhý závod. Je to pro ni daňově výhodné. ČTK Přečíst článek

Chcete elektroauto výhodně? Dva čeští studenti vymysleli, jak na to Zprávy z firem Myšlenka na byznysprojekt vychází z obyčejného blogu o novinkách ze světa elektromobility. Kolem něj vznikla komunita nadšenců a nedlouho poté také firma - evropské online EV tržiště s názvem AutosEU Limited. „Chceme posouvat hranice možného ve světě elektromobility,“ říkají zakladatelé, čtyřiadvacetiletý Jakub Hotěk a o rok starší Kryštof Kněžínek. tzv Přečíst článek

Nadšení kolem elektromobilu Xiaomi SU7 neopadá. Prodej je až pětkrát vyšší, než se očekávalo Zprávy z firem Prodej prvního elektromobilu čínského výrobce chytrých telefonů Xiaomi je třikrát až pětkrát vyšší, než se očekávalo. Podle agentury Reuters to řekl generální ředitel a zakladatel firmy Lej Ťün při živém vysílání na douyin, což je čínská obdoba sociální sítě TikTok. ČTK Přečíst článek