Nadšení kolem elektromobilu Xiaomi SU7 neopadá. Prodej je až pětkrát vyšší, než se očekávalo

Prodej prvního elektromobilu čínského výrobce chytrých telefonů Xiaomi je třikrát až pětkrát vyšší, než se očekávalo. Podle agentury Reuters to řekl generální ředitel a zakladatel firmy Lej Ťün při živém vysílání na douyin, což je čínská obdoba sociální sítě TikTok.

Xiaomi uvedla svůj vůz, který se podobá Porsche, na trh koncem minulého měsíce. Na přeplněném čínském trhu s elektromobily upoutala cenou pod 30 tisíc dolarů (710 tisíc korun) za základní model, který je tak o 4000 dolarů levnější než základní model Tesly Model 3 prodávaný v Číně.

FOTOGALERIE: Elektromobil Xiaomi SU7

Xiaomi očekává, že na SU7 prodělá, může si to ale dovolit. Dodávky z omezené série 5000 vozů nazvané „Founder's Edition“, vybavené dalším příslušenstvím pro první kupce, firma zahájila 3. dubna. Dnes pak spustila dodávky standardní verze SU7 v Pekingu a v Šen-čenu.

Prosadit se na čínském automobilovém trhu, který je největší na světě, je pro nováčky náročné. V oblasti elektromobilů na něm zuří cenová válka a slábne poptávka.

Podle pozorovatelů má ale Xiaomi na rozdíl od většiny začínajících výrobců elektromobilů dostatečné zdroje financování. Její zkušenosti s chytrými telefony jí pak dávají výhodu v oblasti chytrých přístrojových panelů, což je funkce, kterou čínští spotřebitelé oceňují.

Analytici předpovídají, že ztráty na SU7 by přesto mohly být značné. Na základě předpokládaného objemu 60 tisíc kusů v letošním roce Citi odhaduje, že SU7 by mohl generovat čistou ztrátu 4,1 miliardy jüanů (13,4 miliardy korun), tedy v průměru 68 tisíc jüanů (223 tisíc korun) na vůz.

