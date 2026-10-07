Porsche mění recept na zisk. Chce prodávat méně aut, zato dráž
Méně aut, vyšší ceny a tvrdé škrty v nákladech. Porsche mění strategii poté, co se někdejší stroj na peníze koncernu Volkswagen dostal pod tlak. Německá automobilka chce být v budoucnu zisková i s prodejem pod 200 tisíc vozů ročně, tedy výrazně méně než loni. Místo honby za objemem se hodlá soustředit na nejdražší část své nabídky.
Německá automobilka Porsche se připravuje na éru, ve které bude vyrábět a prodávat méně aut. Vydělat na nich ale chce více. Výrobce luxusních sportovních vozů představil novou strategii založenou na rozsáhlém snižování nákladů, menším důrazu na prodejní objemy a větším zaměření na automobily nejvyšší třídy.
Jinými slovy, Porsche chce prodávat méně vozů, ale za vyšší ceny.
„Naše strategie položí základy ke zvýšení efektivity, produktivity a ziskovosti Porsche,“ uvedl šéf automobilky Michael Leiters. Firma se podle něj nyní zaměřuje především na snižování nákladů a posílení své finanční pozice.
Porsche završilo odchod ze společného podniku Bugatti Rimac. Německá automobilka prodala svůj 45procentní podíl v projektu i více než pětinový podíl v samotné Rimac Group. Za obě transakce získá zhruba miliardu eur, tedy přes 24 miliard korun. Firma se chce více soustředit na vlastní byznys, který mimo jiné trápí slabší poptávka v Číně.
Porsche vystupuje z Bugatti Rimac. Soustředí se na vlastní problémy
Zprávy z firem
Porsche završilo odchod ze společného podniku Bugatti Rimac. Německá automobilka prodala svůj 45procentní podíl v projektu i více než pětinový podíl v samotné Rimac Group. Za obě transakce získá zhruba miliardu eur, tedy přes 24 miliard korun. Firma se chce více soustředit na vlastní byznys, který mimo jiné trápí slabší poptávka v Číně.
Místo 280 tisíc aut může stačit méně než 200 tisíc
Rozsah změny ukazuje hranice, na kterou se chce automobilka připravit. Porsche chce svůj byznys nastavit tak, aby zůstalo ziskové i při ročním prodeji pod 200 tisíc automobilů.
To by znamenalo výrazně nižší objem než v minulém roce, kdy zákazníkům dodalo 279 449 vozů. Nová strategie tak počítá s tím, že vysoké prodeje už nebudou podmínkou pro úspěšné hospodaření.
Místo objemu chce Porsche více sázet na exkluzivitu a dražší modely. Podle agentury AFP má být výsledkem strategie právě menší počet prodaných automobilů za vyšší ceny.
Součástí záchranného plánu koncernu Volkswagen je propuštění 100 tisíc zaměstnanců, zrušení čtyř závodů, redukce modelových řad na polovinu a komplexity o tři čtvrtiny a vedle řady dalších opatření také něco, čemu se pěkně česky říká „škatulata, hýbejte se“. Jak to dopadne na naši automobilku? „Škodovka patří do kategorie, které se slangově říká dojná kráva. Takže není žádný důvod jim do toho sahat,“ říká v rozhovoru pro Newstream bývalý šéf Škody Auto a poradce pro průmyslové strategie Vratislav Kulhánek.
Exšéf Škody Auto Kulhánek: Přestat vyrábět Fabii by byl hřích
Zprávy z firem
Součástí záchranného plánu koncernu Volkswagen je propuštění 100 tisíc zaměstnanců, zrušení čtyř závodů, redukce modelových řad na polovinu a komplexity o tři čtvrtiny a vedle řady dalších opatření také něco, čemu se pěkně česky říká „škatulata, hýbejte se“. Jak to dopadne na naši automobilku? „Škodovka patří do kategorie, které se slangově říká dojná kráva. Takže není žádný důvod jim do toho sahat,“ říká v rozhovoru pro Newstream bývalý šéf Škody Auto a poradce pro průmyslové strategie Vratislav Kulhánek.
Německé automobilky tlačí náklady i Čína
Porsche mění kurz v době, kdy se celý německý automobilový průmysl potýká s kombinací několika problémů. Výrobce zatěžují vysoké náklady a nadbytečné výrobní kapacity, zároveň sílí konkurence čínských automobilek a tlak zvyšují také americká cla.
Škrty se proto netýkají pouze Porsche. Jeho většinový vlastník Volkswagen už minulý měsíc schválil největší restrukturalizační plán ve své historii. Počítá s rozsáhlým rušením pracovních míst i omezením počtu nabízených modelů.
Škoda Auto opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
Někdejší továrna na zisky je ve stínu Škody
Právě postavení Porsche uvnitř koncernu Volkswagen se v poslední době výrazně změnilo. Značka byla dlouhé roky jedním z jeho nejspolehlivějších zdrojů zisku, podle analytiků se ale nyní pro mateřský koncern stává spíše přítěží.
Do popředí se naopak dostává česká Škoda Auto. „Česká značka se fakticky stává novým Porsche celé skupiny,“ uvedl minulý měsíc nezávislý analytik automobilového průmyslu Matthias Schmidt.
Porsche, které od roku 2022 obchoduje své akcie na frankfurtské burze, tak nyní sází na návrat k tomu, co má luxusním značkám tradičně vydělávat nejvíce: méně prodaných kusů, vyšší ceny a větší marže na jednom autě.
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Zprávy z firem
Problém pro mladoboleslavskou automobilku by nastal v momentě, kdy by nebyla schopna pokračovat v zajímavé modelové nabídce. A je škoda, že po odchodu Martina Jahna do Wolfsburgu nebude v představenstvu žádný Čech, říká strategický poradce automobilového průmyslu Petr Knap.
Český průmysl v srpnu dál rostl, tempo ale potřetí za sebou zvolnilo. Výroba podle statistiků meziročně přidala 2,6 procenta a výrazně jí pomohlo dokončování zakázek na kolejová vozidla. Mnohem hůř dopadl automobilový průmysl, jehož produkce podle analytiků klesla o více než desetinu. Zakázkové knihy přesto zatím dávají důvod k optimismu. Otázkou je, jak dlouho: firmy čekají dražší energie, problémy se subdodávkami a stále tvrdší asijskou konkurenci.
Český průmysl ještě šlape. Automobilky ale už klopýtají
Money
Český průmysl v srpnu dál rostl, tempo ale potřetí za sebou zvolnilo. Výroba podle statistiků meziročně přidala 2,6 procenta a výrazně jí pomohlo dokončování zakázek na kolejová vozidla. Mnohem hůř dopadl automobilový průmysl, jehož produkce podle analytiků klesla o více než desetinu. Zakázkové knihy přesto zatím dávají důvod k optimismu. Otázkou je, jak dlouho: firmy čekají dražší energie, problémy se subdodávkami a stále tvrdší asijskou konkurenci.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.