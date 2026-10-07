Český průmysl ještě šlape. Automobilky ale už klopýtají
Český průmysl v srpnu dál rostl, tempo ale potřetí za sebou zvolnilo. Výroba podle statistiků meziročně přidala 2,6 procenta a výrazně jí pomohlo dokončování zakázek na kolejová vozidla. Mnohem hůř dopadl automobilový průmysl, jehož produkce podle analytiků klesla o více než desetinu. Zakázkové knihy přesto zatím dávají důvod k optimismu. Otázkou je, jak dlouho: firmy čekají dražší energie, problémy se subdodávkami a stále tvrdší asijskou konkurenci.
Český průmysl zatím navzdory problémům evropské ekonomiky neztrácí půdu pod nohama. Průmyslová výroba v srpnu meziročně vzrostla o 2,6 procenta a proti červenci přidala 0,3 procenta. Meziroční tempo ale postupně slábne. V červnu průmysl rostl o 3,8 procenta a v červenci o 3,1 procenta.
„Růst průmyslové produkce pokračoval i v srpnu, a to i přes vliv celozávodních dovolených v automobilovém průmyslu,“ uvedl Radek Matějka z Českého statistického úřadu. Největší vzpruhou byla podle něj výroba ostatních dopravních prostředků, kde firmy dokončovaly dlouhodobé zakázky na kolejová vozidla.
Dařilo se také výrobcům kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, počítačů, elektroniky a optických zařízení nebo strojů. Právě šíře růstu je podle analytiků jednou z dobrých zpráv srpnových statistik.
Vlaky šlapou na plyn, auta brzdí
Pod povrchem příznivých celkových čísel jsou ale velké rozdíly. Výroba ostatních dopravních prostředků, kam patří například vlaky, tramvaje a letadla, podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka meziročně vyskočila o 90 procent a téměř vykompenzovala slabší automobilový průmysl.
Produkce automobilek naopak podle komentáře hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka meziročně klesla o 10,1 procenta. Část propadu lze vysvětlit načasováním celozávodních dovolených, svou roli ale u některých výrobců sehrála také slabší poptávka.
Právě automotive přitom může v dalších měsících přinést komplikace. „Výkyv v automobilovém průmyslu by byl za normálních okolností jen dočasný, kdyby se neobjevily problémy se zahraničními dodávkami pro největšího tuzemského výrobce automobilů,“ upozornil Dufek. Případné omezení výroby by se podle něj mohlo projevit na výsledcích celého odvětví.
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Zakázky rostou. Zachraňuje je zahraničí
Optimismus zatím drží především díky zaplněným zakázkovým knihám. Hodnota nových průmyslových zakázek se podle ČSÚ v srpnu meziročně zvýšila o 5,9 procenta. Tahounem bylo zahraničí, odkud objednávky vzrostly o 9,3 procenta. Tuzemské zakázky naopak klesly o 0,5 procenta.
„Průmyslovým podnikům se stále daří získávat nové zakázky,“ hodnotí výsledky hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Martin Komrska. Podle něj je letošní výkon českého průmyslu zatím příjemným překvapením a srpnová čísla naznačují, že byl oporou ekonomiky také ve třetím čtvrtletí.
O to výraznější je kontrast s největším obchodním partnerem Česka. Zatímco česká průmyslová výroba v červenci meziročně rostla o 3,1 procenta, německá podle údajů Eurostatu klesla o 2,2 procenta.
„Odolnost českého průmyslu je nutné ocenit také v kontextu vývoje v Německu,“ upozornil Komrska. Přestože se podle něj nálada mezi německými průmyslovými podniky začíná zlepšovat, na výraznější oživení samotné výroby se stále čeká.
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Dobrá čísla mohou mít datum spotřeby
Ne všichni ekonomové ale čtou srpnová čísla stejně optimisticky. Analytik Martin Kron z Raiffesenbank upozorňuje, že tempo růstu průmyslu klesá už několik měsíců a zároveň slábne dynamika nových zakázek. Podle něj může postupně vyprchávat efekt předzásobení, který dosavadní výsledky podporoval.
„Tempo růstu průmyslové výroby postupně zvolňuje,“ upozornil Kron. Ve druhé polovině roku proto očekává také zpomalení růstu celé české ekonomiky. Za celý letošní rok by podle něj měla průmyslová produkce vzrůst přibližně o dvě procenta.
Kolem této hodnoty se pohybují i další odhady analytiků. Výhled tedy zatím není černý, ale rizik přibývá. Vedle problémů v automobilovém průmyslu ekonomové upozorňují především na vysoké ceny energií a sílící zahraniční, zejména asijskou konkurenci.
Právě energie mohou být podle Komrsky jedním z hlavních testů posledního čtvrtletí. Český průmysl zatím drží překvapivě dobře. Zda mu současné tempo vydrží i bez mimořádně silného příspěvku kolejových vozidel, ale ukážou až další měsíce.
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