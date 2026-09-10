Porsche vystupuje z Bugatti Rimac. Soustředí se na vlastní problémy
Porsche završilo odchod ze společného podniku Bugatti Rimac. Německá automobilka prodala svůj 45procentní podíl v projektu i více než pětinový podíl v samotné Rimac Group. Za obě transakce získá zhruba miliardu eur, tedy přes 24 miliard korun. Firma se chce více soustředit na vlastní byznys, který mimo jiné trápí slabší poptávka v Číně.
Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche dokončil prodej svého podílu ve společném podniku Bugatti Rimac, který před pěti lety založil s chorvatskou společností Rimac Group. Automobilka o tom informovala v tiskové zprávě. Současně prodala také svůj podíl v samotné Rimac Group. Za oba podíly získá podle vlastních údajů zhruba miliardu eur, tedy více než 24 miliard korun.
Porsche vlastnilo téměř polovinu Bugatti Rimac
Porsche dosud drželo ve společném podniku Bugatti Rimac 45 procent a ve společnosti Rimac Group 20,6 procenta.
Chorvatský výrobce sportovních elektromobilů Rimac se na vytvoření společného podniku s Porsche dohodl v roce 2021. Francouzskou automobilovou značku Bugatti tehdy do nové společnosti vložil koncern Volkswagen, který je většinovým vlastníkem Porsche.
Vznik Bugatti Rimac tehdy spojil jednu z nejslavnějších značek luxusních sportovních automobilů s chorvatskou společností, která si vybudovala jméno především vývojem elektrických supersportů a technologií pro elektromobilitu.
„Spalovací motory tu budou ještě velmi dlouho,“ říká šéf Bugatti Mate Rimac. V rozhovoru pro CNBC luxusní supersporty přirovnal k luxusním analogovým hodinkám z dílen švýcarských mistrů. A zatímco Apple Watche jsou masovka, Patek Philippe jen pro vyvolené. U luxusních aut je to podle něj stejné. Podle Rimace nebude už rozhodovat jen výkon, ale i mechanika, řemeslo, emoce a možnost vytvořit unikát. Zákazníci Bugatti nefandí elektromobilům a za samotnou individualizaci vozu běžně připlácejí stovky tisíc dolarů.
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„Spalovací motory tu budou ještě velmi dlouho,“ říká šéf Bugatti Mate Rimac. V rozhovoru pro CNBC luxusní supersporty přirovnal k luxusním analogovým hodinkám z dílen švýcarských mistrů. A zatímco Apple Watche jsou masovka, Patek Philippe jen pro vyvolené. U luxusních aut je to podle něj stejné. Podle Rimace nebude už rozhodovat jen výkon, ale i mechanika, řemeslo, emoce a možnost vytvořit unikát. Zákazníci Bugatti nefandí elektromobilům a za samotnou individualizaci vozu běžně připlácejí stovky tisíc dolarů.
Porsche se chce soustředit na vlastní byznys
Odchod přichází v době, kdy Porsche chce větší pozornost věnovat svým klíčovým aktivitám. Ty se potýkají mimo jiné se slabší poptávkou na důležitém čínském trhu.
O záměru ze společného podniku vystoupit automobilka informovala už v dubnu. Nyní celý proces dokončila.
Podle agentury Reuters se očekává, že kontrolu nad Bugatti Rimac bude dál držet Rimac Group společně s novými investory.
Porsche vstoupilo v roce 2022 na frankfurtskou akciovou burzu. Většinovým vlastníkem automobilky ale nadále zůstává německý koncern Volkswagen, pod který patří také česká Škoda Auto.
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