Exšéf Škody Auto Kulhánek: Přestat vyrábět Fabii by byl hřích
Součástí záchranného plánu koncernu Volkswagen je propuštění 100 tisíc zaměstnanců, zrušení čtyř závodů, redukce modelových řad na polovinu a komplexity o tři čtvrtiny a vedle řady dalších opatření také něco, čemu se pěkně česky říká „škatulata, hýbejte se“. Jak to dopadne na naši automobilku? „Škodovka patří do kategorie, které se slangově říká dojná kráva. Takže není žádný důvod jim do toho sahat,“ říká v rozhovoru pro Newstream bývalý šéf Škody Auto a poradce pro průmyslové strategie Vratislav Kulhánek.
Koncern VW se snaží zlepšit svou „letovou hladinu“ řadou opatření už delší dobu. Ale takhle razantní plán tu ještě nebyl. Jak by to mohlo dopadnout na Škodu Auto?
Můj celkový dojem je, že záchranný plán koncernu na Škodu žádný podstatný vliv mít nebude. Možná kromě nějaké demotivace. Ani kdyby došlo k nějakým změnám v modelových řadách, že by třeba opadl zájem o elektrická auta. Stále tam funguje ten hnací moment v podobě Octavie a Superbu. Tyto modely pojedou dál a ještě před sebou mají pár let poměrně slušnou perspektivu.
Pokud jde o Fabii, je podle mě hřích ji nechat doběhnout. Jenže oni musejí. Kvůli té stupidní politice Evropské komise, těm sankčním poplatkům, je výroba toho auta ztrátová. Čím větší auto, tím je to z hlediska emisí podle EK lepší, což je podle mě pěkně na hlavu. Ale budiž. Tím EK malá auta eliminuje a já si myslím, že Fabia speciálně v dnešní době, kdy neustále narůstá problém s velkými auty, která nemají kde parkovat, má své místo na slunci. Spousta lidí by si ji ráda dopřála minimálně jako druhé auto do rodiny. Je to ideální auto do města. Už dávno říkám, že bych si malé elektroauto koupil. Ale za tři čtvrtě milionu? To bych musel být blázen.
Trh pro malá auta prostě existuje. Akorát je nevýhodné je vyrábět. Takže bych žádný podstatný vliv neočekával. Rentabilita Škody už sama o sobě vypovídá o tom, že se s náklady vypořádává dobře. S tím jsme začali už za mých časů, kdy jsme založili oddělení, které se zabývalo snižováním nákladů. Takže žádná drastická opatření podle mě nehrozí. Je ale otázka, jak se ve Wolfsburgu postaví ke kompetencím Škody v oblasti vývoje, které hrají v rámci koncernu poměrně důležitou roli.
Záchranný plán, který vyhlásil hlavní kormidelník koncernu Volkswagen Oliver Blume, je nutný. Jenže většinu z jeho bodů nelze udělat hned. A to je špatně, protože Číňané nespí. „Volkswagen hodně zaspal v hybridech, které podle mě mají velkou perspektivu. Hybridy začala masově vyrábět třeba Toyota. A slyšela jste někdy o nějakých problémech Toyoty s prodejem?“ říká v rozhovoru pro Newstream Vratislav Kulhánek, druhý a zároveň poslední český předseda představenstva Škody Auto.
Exšéf Škody Auto Kulhánek: Změny ve VW je potřeba udělat okamžitě. Byl by na ně potřeba nějaký řezník
Zprávy z firem
Záchranný plán, který vyhlásil hlavní kormidelník koncernu Volkswagen Oliver Blume, je nutný. Jenže většinu z jeho bodů nelze udělat hned. A to je špatně, protože Číňané nespí. „Volkswagen hodně zaspal v hybridech, které podle mě mají velkou perspektivu. Hybridy začala masově vyrábět třeba Toyota. A slyšela jste někdy o nějakých problémech Toyoty s prodejem?“ říká v rozhovoru pro Newstream Vratislav Kulhánek, druhý a zároveň poslední český předseda představenstva Škody Auto.
Takže by mohla přijít o vývoj? Vývoj je od samého počátku novodobé historie automobilky klíčové slovo.
Škoda vyvíjí spalovací motory menšího obsahu i pro jiné značky. Důležitost vývoje ve Škodě se odráží také v tom, že má v představenstvu člena zodpovědného za vývoj. To tady předtím nebylo, prosazoval jsem to tehdy u koncernového vedení já s šéfem technického vývoje Wilfriedem Bockelmannem, který se následně stal členem představenstva Škody. Může se stát, že bude vývoj podřízen VW, což by nebylo šťastné řešení, ale stát by se to mohlo.
Možná se bude ještě více centralizovat nákup, ale to už probíhá a není to od věci. Výroby by se to dotknout nemělo vůbec. Může se objevit snaha přesunout výrobu vysoce ziskových aut, jako je Kodiaq a Enyaq, pod nějakou německou značku, třeba Volkswagen, ale to by už pro koncern byla sebevražedná akce. Tyhle modely mají vysokou rentabilitu tržeb a ta by se těmi vyššími mzdovými, ale i režijními náklady v Německu, automaticky snížila. Takže si myslím, že tohle v nějaké podstatné míře také nehrozí.
Škodu se snažili „zkrotit“ vždycky
Součástí plánu na záchranu koncernu VW patří také užší spolupráce mezi značkami, pod čímž si lze představit i centralizaci některých procesů. Nebude to na újmu Škodě, která má lépe řízené náklady a rentabilitu tržeb 8,5 procenta, zatímco ostatní značky mají něco mezi třemi a čtyřmi procenty?
Tohle je problém, který měla Škoda vždy. Ta snaha Škodu „zkrotit“ tady byla vždycky. Za Ferdinanda Piëcha (šéf koncernu VW v letech 1993 až 2002 – pozn. red.) to nehrozilo, za Bernda Pischetriedera (2002 až 2006) to určitým způsobem proběhlo. Masové značky Škoda, Seat a Volkswagen měly být pod jedním vedením a ty dražší zase pod jiným. Ale při tom, jakým způsobem se historicky sdílely a v současnosti sdílejí platformy i díly, užší spolupráce asi žádný velký význam nemá.
Škoda Auto naráží v Česku na hranice svých výrobních možností. Tuzemské závody mají zcela naplněné kapacity a část modelů musí automobilka vyrábět v zahraničí. Podle odcházejícího člena představenstva Martina Jahna má značka dostatečnou nabídku vozů na příští dva až tři roky. Čekají ji ale investice i rozhodování o tom, které závody přestaví výhradně na výrobu elektromobilů.
Škoda potřebuje vyrábět víc. České závody jsou ale plné, říká Jahn
Zprávy z firem
Škoda Auto naráží v Česku na hranice svých výrobních možností. Tuzemské závody mají zcela naplněné kapacity a část modelů musí automobilka vyrábět v zahraničí. Podle odcházejícího člena představenstva Martina Jahna má značka dostatečnou nabídku vozů na příští dva až tři roky. Čekají ji ale investice i rozhodování o tom, které závody přestaví výhradně na výrobu elektromobilů.
Možná to někde může podseknout pocit výjimečnosti, pocit „jsme dobří“, a někdo si může říci, my se na to můžeme vykašlat, když nás chtějí takhle zglajchšaltovat. Ale myslím si, že tohle tak úplně nehrozí. Teď z těch masových značek vypadne Seat, který přestane existovat, a zůstane Škoda a značka Volkswagen se svými osobními a užitkovými auty. Kromě platformy si dost dobře nedovedu představit jiné synergické efekty. Snad kromě vývoje. Spolupráce těch dvou značek není úplně nelogická, ale není to podle mě ta nejdůležitější cesta.
Octavia místo Passatu
V jaké pozici je nyní vedení Škody Auto? Profesor Ferdinand Dudenhöffer, kterému se pro jeho vliv přezdívá automobilový papež, podle německých médií řekl, že se ve Wolfsburgu nelíbí, jak jde Škoda nahoru, jak se jí finančně daří, jaké má modely atd. A že Němci přišli na to, že je do firemních flotil lepší Octavia než VW Passat. Co tomu říkáte?
Že je Octavia lepší volba, to je jasné. Je levnější než Passat a zajišťuje všechny potřeby firemního fleetu, a přitom to není top kategorie. Je to velké auto, hezké auto, a přitom nepobuřuje svou velikostí a svým luxusem. Takže dobrá volba pro nižší i střední management. Passat je o trochu výš.
Hlavní kormidelník Škody Auto odchází nečekaně a podle exšéfa automobilky Vratislava Kulhánka nestandardně. Ve Volvu má do roku 2030 uvést na trh 13 nových modelů. A v Německu zaměstnanci VW protestují proti čínské konkurenci.
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Zprávy z firem
Hlavní kormidelník Škody Auto odchází nečekaně a podle exšéfa automobilky Vratislava Kulhánka nestandardně. Ve Volvu má do roku 2030 uvést na trh 13 nových modelů. A v Německu zaměstnanci VW protestují proti čínské konkurenci.
Škodovka jako dojná kráva
Nebude chtít koncern VW více využívat výrobní kapacity i prodejní síť Škody, které fungují s velkou efektivitou, pro zlepšení finančních výsledků jiných značek?
Škodovka patří do kategorie, které se slangově říká dojná kráva. Takže není žádný důvod jim do toho sahat. Pokud by se o svou efektivitu měla podělit s méně úspěšnými značkami, je třeba vidět, že její kapacita není nafukovací. Může dělat více aut, více zajímavějších aut s velkým ziskem. A možná by šla i o maličko zvýšit její zisková marže, i když podle mě je osmiprocentní marže ažaž.
Investice se budou krátit
A co investice v Česku?
Krácení investic pravděpodobně nastane všude. Ale mohlo by jí postačovat to, co má. Kodiaq je relativně nový, všechna elektroauta jsou nová, Octavia také není nejstarší. Takže v dohledné době tří, čtyř let tam žádné mimořádné nároky na vývoj a investice do něj být nemusejí. Samozřejmě, měla by se připravovat nová auta, mělo by se investovat velmi intenzivně. Jenže když jsem v problémech, prostě musím tyhle aktivity trochu omezit. Ale perspektivu Škodovky by to nemělo omezit, je na dobré trajektorii.
Před dvaceti lety by to znělo absurdně. Nokia dnes nahrazuje Volkswagen mezi padesáti předními burzovními tituly eurozóny. Německá automobilka po 15 letech vypadla z indexu Euro Stoxx 50, její akcie se pohybují poblíž šestnáctiletého minima a investoři jí nevěří, že drahou restrukturalizaci zvládne bez dalších ztrát. Vyřazení z indexu může tlak na akcie ještě zesílit.
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Trhy
Před dvaceti lety by to znělo absurdně. Nokia dnes nahrazuje Volkswagen mezi padesáti předními burzovními tituly eurozóny. Německá automobilka po 15 letech vypadla z indexu Euro Stoxx 50, její akcie se pohybují poblíž šestnáctiletého minima a investoři jí nevěří, že drahou restrukturalizaci zvládne bez dalších ztrát. Vyřazení z indexu může tlak na akcie ještě zesílit.
Co říkáte tomu, že byl člen představenstva zodpovědný za prodej a marketing Martin Jahn převelen do Wolfsburgu a bude pracovat pro značku VW?
Škoda prodává dobře. Tak si ve Wolfsburgu řekli, že bude Martin dobře prodávat i ve VW. Bylo by to fajn. Ale já si myslím, že tam narazí na úplně jiné lidi, než s jakými spolupracoval v Boleslavi. Lehké to tam určitě mít nebude. Ale doufám, že se mu to podaří.
Škoda Auto mění vedení. Klaus Zellmer odchází do čela automobilky Volvo a mladoboleslavskou firmu do jmenování jeho nástupce povede dosavadní šéf financí Holger Peters. Kdy Zellmer ve Škodě skončí, automobilka zatím neoznámila. Jde přitom o další změnu v jejím představenstvu během krátké doby.
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Zprávy z firem
Škoda Auto mění vedení. Klaus Zellmer odchází do čela automobilky Volvo a mladoboleslavskou firmu do jmenování jeho nástupce povede dosavadní šéf financí Holger Peters. Kdy Zellmer ve Škodě skončí, automobilka zatím neoznámila. Jde přitom o další změnu v jejím představenstvu během krátké doby.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.