Digitalizace je nezbytností pro všechny obchodníky. Jinak je krize smete

Následující měsíce přinesou spoustu výzev pro všechny obchodníky. Na jedné straně je budou tížit rostoucí náklady na energie a mzdy, na straně druhé budou tlaky od zákazníků, kteří nebudou ochotni platit vyšší ceny za zboží a služby. Jak z toho ven? Jednu z možných odpovědí na to přinesla konference Boost your business!, kterou pořádal byznysový portál newstream.cz. Hlavní radou úspěšných podnikatelů je digitalizace.

Reklama

„Zákazníci jsou lidé, kteří mají ohromná očekávání. Nechtějí snídat, chtějí mít nejlepší snídani v životě, nechtějí obědvat, chtějí nejlepší oběd v životě,“ prohlásil Igor Žganjer, CEO Global Payments, o chování dnešních zákazníků. A jak tato očekávání splnit v komplikovaných dobách, kdy lze očekávat růst nákladů a malý prostor pro růst cen?

Odpovědí může být rozšiřování služeb digitálním směrem. „Už nyní platí, že zákazník si chce vybírat. Chce mít na výběr, jestli si zboží objedná online, nebo si je koupí v kamenné prodejně. Chce mít na výběr, jestli zaplatí kartou dopředu, nebo kartou při převzetí zboží, nebo cash nebo nějakou moderní metodou,“ potvrdil Arjun Singh z poradenské společnosti Arthur D Little, který na konferenci Boost your business! představil celosvětový výzkum zákaznických preferencí. „Tento multi-channel přístup zajistí nejširší možnou klientskou základnu,“ dodal.

Fotogalerie z konference Boost your business pořádané newstream.cz:

A stejně hovoří i data. Podle vydavatele platebních karet Visa vzrostly tržby obchodníků při zavedení možnosti platby kartou až o 15 procent. O dalších pět až deset procent pak vzrostly tržby provozovatelům klasických obchodů, když spustili e-shop, nebo alespoň nabídli možnost zákazníkovi dodat zboží do druhého dne, pokud zrovna nebylo na skladě.

Reklama

Tradiční sektory digitalizovány

Potvrzují to i zkušenosti konkrétních podnikatelů, a to i v segmentech, kde je vztah mezi obchodníkem a zákazníkem tradičně považován za nenahraditelný. Například gastronomie a hoteliérství. Podle ředitele Resortu Valachy Tomáše Blably se trh začíná čistit. „Platba kartou je v našem segmentu již zcela převažující. I díky tomu nemáme problém s odlivem klientů, problémy nám činí spíše vlastní kapacity,“ prozradil Blabla.

Dalším tradičním odvětvím je šperkařství. I tam se digitalizace projevuje, zvláště po pandemii. „On-line u nás nakupuje pod 10 procent zákazníků. U nás e-shop funguje spíš jako výkladní skříň, klienti si zboží prohlédnou na webu, ale nákup uskuteční v našem showroomu. Většinou on-line nakupují zákazníci, kteří už s námi mají nějakou zkušenost,“ dodal výkonný ředitel a spolumajitel Klenotnictví JK Dušan Mynarčík.

A právě technologie dokážou také usnadnit podnikání například hendikepovaným lidem, což dokládá také příběh nevidomého maséra Karla Giebische, který se v roce 2020 stal podnikatelem roku Olomouckého kraje. „GP Tom (platební systém Global Payments – pozn. red.) umožní přijímat karty všem. Pro mě jsou platby kartou nesmírně důležité. Zajistí mi to větší bezpečnost, protože se nemusím bát, že si mě někdo vyhlídne a připraví mě o cash. Zároveň nemusím vypisovat povinné účtenky,“ prozradil sympatický živnostník.

Nevidomý masér živnostníkem roku: Cesta k úspěchu? Touha a spousta testování Leaders Karlu Giebischovi se podařilo navzdory hendikepu rozjet úspěšné podnikání. Na Olomoucku patří k nejvyhledávanějším masérům, což mu vyneslo i titul živnostníka roku 2020. „Být sám za sebe je náročnější, ale můžete vymýšlet a zkoušet nové možnosti, experimentovat,“ říká nevidomý masér Karel Giebisch, který se o své podnikatelské zkušenosti podělí 18. října na konferenci Boost your business! Tu spolupořádá server newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

Stát rozdává miliony

Aby malé a střední podniky využívaly co možná nejvíc možností digitalizace, je také v zájmu státu. Ten proto vypisuje různé dotační programy právě na digitalizaci služeb. „Do konce října jsou vypsány dotační výzvy Digitální podnik a Virtuální podnik, díky nimž firmy mohou získat i miliony korun.

Další statisíce pak mohou získat prodejny v menších obcích díky programu Obchůdek 2021+. V rámci první výzvy jsme takto přidělili celkovou částku přesahující 31 milionů korun,“ popsal možnosti pro inovace současných prodejen a podniků Pavel Vinkler, zástupce náměstka ministra a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání.

Lidé nenakupují, chtějí zážitek

Proměna kamenných prodejen spolu s digitalizací pak jsou zcela zásadní pro úspěch všech obchodníků. „Zlevňovat umí každý,“ připomněl na své přednášce Arjun Singh z Arthur D Little. „Musíte vsadit na zážitek,“ dodal.

Umějí čeští obchodníci vytvářet zážitky? Rozhodně se to učí a mnohé prodejny to již nabízejí. Ty nejlepší pak hodnotí soutěž Visa Czech Top Shop, jejíž šéf Jiří Beran také vystoupil na konferenci Boost your business!

Jiří Beran z mistoprodeje.cz: Slováci nás v retailu výrazně předběhli Leaders Nejdřív pandemie, nyní inflace a šokující dopady války na Ukrajině. To vše mění nákupní návyky Čechů a Slováků a musejí na to reagovat také obchodníci a prodejci. Jak se jim daří naplňovat představy dlouhodobě sleduje Jiří Beran, zakladatel mistoprodeje.cz. „Vidíme velké změny zejména u nákupních center, která se mění v zábavní centra. A i menší prodejny se snaží zážitek z nakupování obohatit například přidruženým prodejem kávy,“ vysvětluje Jiří Beran. O své zkušenosti se podělí 18. října na konferenci Boost your business!, kterou spolupořádá server newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

„Průkopníkem byly prodejny Tchibo. Trendem dneška je spojení off-trade a on-trade. Nebo unikátní vystavení produktů, které jsme objevili v Super Zoo na Zličíně či v bikero na Brumlovce,“ uvedl Beran.

Za designem Super Zoo přitom stojí společnost MORIS design. „Časy se skutečně výrazně změnily. V současnosti má prodejna životnost nejvýše pět let, nikoli deset, jak to bývalo,“ prozradil spolumajitel MORIS Design Adam Klofáč.

Jachtaření je nový golf, míní instruktor Radek Sloup Leaders Byla doba, kdy se každý potápěl, pak se hrál squash či bowling. A teď je v popředí jachting, říká instruktor jachtaření Radek Sloup, který o svých podnikatelských zkušenostech promluví 18. října na konferenci Boost your business! Tu spolupořádá server newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek