Pokuta pro tatranky. Brusel potrestal výrobce sladkostí Mondelez

Americká potravinářská společnost Mondelez International dostala v Evropské unii pokutu 337,5 milionu eur (8,3 miliardy korun). Oznámila to Evropská komise, podle níž firma bránila obchodu s čokoládou, sušenkami a kávou mezi členskými státy. Zneužila tak svého dominantního postavení, čímž porušila unijní pravidla hospodářské soutěže. Územní omezení dodávek představuje neregulační překážky, které brání řádnému fungování jednotného trhu, dodal Brusel.

Mondelez má sídlo v USA a je jedním z největších světových producentů čokolády a sušenek. Mezi její značky patří Côte d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone a TUC. Do roku 2015 vlastnila i značky kávy HAG, Jacobs či Velours Noir. Mondelez od roku 1992 působí v České republice a na Slovensku, má tam pět výrobních závodů a zaměstnává 2900 lidí. Firmě patří na těchto trzích například značky Opavia, BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Miňonky a Tatranky.

„Nezákonné praktiky společnosti Mondelez bránily maloobchodníkům v tom, aby si mohli v členských státech volně obstarávat výrobky za nižší ceny, a uměle tak rozdělovaly vnitřní trh,” uvedla Evropská komise. Nezákonné praktiky tak umožnily firmě nadále účtovat vyšší ceny za své výrobky, což v konečném důsledku poškodilo v unii spotřebitele, dodala komise. Ta je exekutivním orgánem EU s rozsáhlými pravomocemi a mimo jiné plní i roli antimonopolního úřadu.

Ještě vyšší pokuta

Komise začala firmu vyšetřovat v lednu 2021. Zjistila, že společnost se podílela na 22 dohodách porušujících hospodářskou soutěž. Jedna z dohod mimo jiné nařizovala zákazníkům firmy účtovat vyšší ceny za vývoz než za prodej na domácím trhu. Dohody a nezákonné postupy se uskutečnily v letech 2006 až 2020 a týkaly se všech trhů Evropské unie.

Pokuta měla být ještě vyšší. Protože ale firma s Evropskou komisí spolupracovala a výslovně uznala svoji zodpovědnost, byla jí pokuta snížena o 15 procent.

