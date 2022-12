Podnikatelé se vypařují nejrychleji za dekády. Ruší živnosti kvůli očekávání recese

Problémy jsou zejména v obchodě a restauracích. Naopak rychle roste počet lidí podnikajících v IT.

V listopadu v ČR své podnikání ukončilo 11 090 živnostníků, což je zhruba třikrát více, než je v tomto měsíci v posledních letech běžné. Podnikání na živnost zahájilo 6136 lidí, takže počet českých živnostníků se v tomto měsíci snížil o 4954. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF - Czech Credit Bureau.

„Výrazný nárůst zániků živnostníků pozorujeme už druhým měsícem. Ačkoli do září se počet zániků za měsíc pohyboval průměrně okolo 4500, v říjnu to bylo už 7800 a v listopadu 11 tisíc. Je pravděpodobné, že se již projevuje nepříznivá ekonomická situace a zvýšení většiny podnikatelských nákladů. Za velkým nárůstem zániků stojí zejména odvětví obchodu, kde letos ke konci listopadu ukončilo činnost o 8000 živnostníků více než loni,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Podnikatelé končí rychleji než doposud

Celkově začalo v Česku od začátku roku do konce listopadu podnikat 72 301 živnostníků, tedy zhruba o deset tisíc (17 procent) více než ve stejném období loni. Zároveň ale podnikání ukončilo 59 924 osob, proti loňsku o 21 600 více (57 procent).

Od začátku roku tak přibylo 12 377 živnostníků, což je o 11 263 méně než za prvních 11 měsíců roku 2021. Na deset zaniklých živnostníků připadá 12 vzniklých, o čtyři méně než v předchozích dvou letech. Čistý přírůstek i počet vzniklých na jednoho zaniklého živnostníka se tak v letošním roce dostaly jen mírně nad úroveň roku 2017. V mezidobí byly podstatně vyšší.

Praha je podnikatelův ráj

Krajem s nejvyšším růstem počtu podnikatelů je stále Praha, kde od začátku roku ke konci listopadu připadlo 17 nových živnostníků na deset zaniklých. Ve Středočeském, Zlínském a Jihomoravském kraji je tento poměr 13 nových živnostníků na deset zaniklých. Počet živnostníků se snížil v Libereckém kraji, kde připadá pět nových živnostníků na deset zaniklých. Stagnaci zaznamenaly Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Ve všech krajích se meziročně zvýšil počet nově vzniklých živnostníků za prvních 11 měsíců roku. O 24 procent více jich začalo podnikat v Praze, o 21 procent více v Karlovarském kraji. Zároveň se ve všech krajích zvýšil počet lidí, kteří podnikat přestali. Nejvyšší nárůst zaniklých živnostniků zaznamenali v Moravskoslezském (o 99 procent), Libereckém (89 procent) a Olomouckém kraji (89 procent).

Končí hlavně obchodníci

Úbytek živnostníků se projevil zejména v obchodu, kde od začátku roku ke konci listopadu na deset zániků živnostníků připadly tři vzniky. Živnostníků ubylo také v ubytování a stravování, výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla a v nakládání s nemovitostmi.

Nejrychleji přibývají živnostníci v informačních a komunikačních činnostech, kde od začátku roku připadá 27 nových živnostníků na deset zaniklých. Celkem 22 nových živnostníků na deset zaniklých připadá v dopravě a skladování.

Během prvních 11 měsíců roku v porovnání s loňskem stoupl počet nových živnostníků nejvíce ve stavebnictví (o 35 procent). Počet zániků narostl nejvíce v obchodu, a to o 80 procent.

