Oblékání v podnikání: Business formal nebo business casual?

V dnešním podnikatelském světě už neexistuje jednotná uniforma v podobě saka a kravaty případně ženského kostýmku. V závislosti na situaci se můžete setkat s formálním, semi-formálním, ale i neformálním stylem oblékání. Jak poznáte, kdy nahodit black tie a kdy si vystačíte s business casual?

Obecně platí, že čím profesionálnější vás čeká setkání, tím striktnější vás čekají pravidla. V uvolněnějších a méne formálních situacích se však nemusíte bát experimentovat a využít radu módní návrhářky Mirky Talavaškové.

„Já bych doporučila, aby oblečení charakterizovalo právě toho člověka. Důležité je, aby vynikl a prodal tak svůj um.“

Business formal

Business formal dress code je v podnikatelském prostředí ten nejformálnější a zároveň nejpřísnější styl oblékání.

S business formal se setkáte v pracovním životě právníků, bankéřů nebo vysoce postavených manažerů. V běžném dni podnikatele se už sešněrovaný business formal tak často nenosí. Přesto je očekáván příležitostně na významných obchodních jednáních nebo speciálních událostech typu udělování cen nebo benefiční akce.

Business formal – muži

V případě mužského pokolení jde o klasický tmavý oblek. Nejvhodnější je tmavě modrý, ale přípustný je i černý, šedý a v horkých letních dnech také světle béžový. Košile je vždy jednobarevná, ideálně bílá. Jednoduchá kravata je must have.

Co se obuvi týče, nejvhodnější jsou tmavé kožené oxfordky nebo boty typu derby.

Celý outfit pak dolaďují luxusně vypadající doplňky, jako jsou kožené boty, pásek nebo hodinky. Pozor ale, aby k sobě ladily. Business formal tvoří detaily. Máte hodinky se zlatou sponou? Pak by zlatá měla být i přezka na opasku.

Na křiklavé barvy, výrazné vzory nebo snad potisky rovnou zapomeňte.

Business formal – ženy

Ač je business formal svázán pravidly, ženy mají trochu na výběr. Volit mohou mezi klasickým kostýmkem, sukní nebo šaty.

Kostýmek by měl být stejně jako u mužů jednoduchý a konzervativní. Ideální jsou opět tmavé odstíny a v letních měsících decentní světlé pastelové barvy. Křiklavá červená je velké NE.

Šaty a sukně se upřednostňují klasické pouzdrové s délkou minimálně ke kolenům. Nejvhodnější jsou opět jednobarevné, případně opravdu decentními vzory typu proužky nebo čtverečky.

Vhodnou obuví jsou kožené lodičky, baleríny nebo polobotky pánského stylu. Podle bot pak vybírejte kabelku, opasek i hodinky.

Co se make-upu a šperků týče, řiďte se heslem v jednoduchosti je krása.

Business casual

K nejrozšířenějším stylům podnikatelského oblékání dnes patří uvolněnější business casual. Jde o pracovní neformální styl, respektive semi-formální styl. Kombinuje v sobě výhody neformálního oblékání, takže se nemusíte celý den škrtit v kravatě, ale zároveň si s ním zachováte profesionální vzhled.

Zajímavost: V minulosti byl business casual využíván ve firmách v rámci tzv. neformálních pátků, kdy nedocházelo k žádným obchodním jednáním ani styku s veřejností či klienty. Dnes je business casual stále častější a přijatelnější i na menších pracovních setkáních.

Business casual – muži

Základem business casual jsou oblekové nebo volnočasové kalhoty typu chinos. Jde o perfektní kompromis mezi klasickými oblekovými kalhotami, oproti kterým jsou pohodlnější, a džínovými riflemi, ve srovnání s nimiž jsou méně výrazné a působí profesionálnějším dojmem.

K chinos kalhotám si vezměte košili s dlouhým rukávem nebo polo tričko. Cely outfit můžete ale nemusíte doplnit oblekovým či volnočasovým sakem.

Business casual dovoluje více experimentovat s barvami i vzory, které lze navzájem kombinovat. Ale vždy v decentní míře. S tmavými barvami nebo světlými pastelovými odstíny nikdy neuděláte krok vedle. Zajímavější outfit vykouzlíte například pomocí košile s jemnými proužky nebo pletenou či vlněnou kravatou. Ovšem rozhalenka je také cesta.

U obuvi máte na výběr mezi šněrovacími koženými boty a mokasíny.

Business casual – ženy

Business casual dává ženám mnohem volnější ruku. Ať už zvolíte šaty, sukni, kalhoty se sáčkem nebo svetr můžete být stále business casual. Stačí dodržovat pár pravidel.

Sukně by nikdy neměly být kratší než ke kolenům a hluboké výstřihy raději také vynechejte. Ani výrazné vzory a do očí bijící barevné kombinace nejsou ideální. Na druhou stranu na business casual setkání nikoho neurazíte s červeným kostýmkem vkusně sladěným s decentními doplňky.

Výčet business casual outfitů pro ženy je téměř nekonečný. Základním pravidlem je ale najít rovnováhu. Pokud zvolíte výraznější barvu, zkombinujte ji s decentními doplňky. Lákají vás vzory? Vyberte si jeden. Jestliže preferujete střídmější oblečení nemusíte se bát výraznějších doplňků, ani odhalených ramen.

