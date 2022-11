FreshStart s Ilonou Kněžínkovou: Domov pro seniory nemusí být odkladiště

Ilona Kněžínková, majitelka Domu u Agáty už téměř, deset let ukazuje, že domov pro seniory nemusí být jen místo na dožití. Jak si její klienti užívají život na stará kolena plnými doušky, se dočtete níže. „Můj manžel někdy v roce 2012 objevil prvorepublikovou vilu z roku 1935, která od svého vzniku fungovala jako zdravotní středisko,“ vypráví Ilona, jak s manželem objevili krásný objekt v pražské čtvrti Řeporyje mezi Prokopským a Dalejským údolím. „Po koupi jsme vilu kompletně zrenovovali, protože byla v katastrofálním stavu, a rozhodli jsme se jí navrátit původní účel.“

Reklama

Co vás motivovalo k vybudování domova pro seniory?

V té době se moje maminka dvanáct let starala o moji babičku v domácím prostředí, což bylo nesmírně náročné jak po psychické, tak po fyzické stránce. Maminka si ale nechtěla nechat pomoct. V momentě, kdy už bylo jasné, že se o ni sama nedokáže dále starat, jsme začali hledat domov pro seniory v Praze. Nicméně jsme nebyli schopni najít zařízení, kam bychom babičku, kterou jsme všichni milovali, umístili. Nakonec jsme našli soukromou LDNku (léčebnu dlouhodobě nemocných), kde žila dalších 9 měsíců.

video FreshStart: Mladé kurátorky dokazují, že v umění lze podnikat Newstream TV Diana Kněžínková, Kristýna Hájková a Alžběta Horáčková jsou tři kamarádky, co milují umění. Seznámily se při studiu kurátorství a založily společnost 3Kurátorky. Kurátorství pocházející z latinského slova curare znamená pečovat. „Řekla bych, že se česká společnost začala o současné umění zajímat v posledních pěti až deseti letech, díky designu,“ říká Diana Kněžínková. Marie Kolajová Přečíst článek

Po této zkušenosti jsme ale si uvědomili, že jednou budou staří naši rodiče a nakonec i my. Sami bychom přitom chtěli dožít v prostředí, kde nám bude dobře. A právě proto jsme se rozhodli vybudovat vlastní domov pro seniory, kterým je dnes Dům u Agáty.

Jak se u vás žije?

Reklama

Věříme, že fyzická zdatnost klientů je velmi důležitá. Máme rehabilitačního asistenta, který se našim klientům věnuje, jak individuálně, tak v rámci společného cvičení. Denně se mohou účastnit i individuální rehabilitace nebo si zajezdit na tzv. motopedech, což jsou kola s elektrickým pohonem. Dále máme dvě aktivizační pracovnice, které klientům připravují cvičení kognitivních funkcí, během něhož posilují mozek, ať už pomocí křížovek, her nebo debat.

Nezapomínáme ale ani na kulturní vyžití. Pořádáme dámské i pánské kluby, besedy na aktuální témata. V loňském roce si klienti například mohli zastřílet z kuše nebo zaházet šipkami. Pravidelně k nám chodí kytarista. Hraje takové lidové pecky šedesátých a sedmdesátých let, které našim seniorům připomínají mládí. Máme také domluvené workshopy s pražskou aranžéřií, během kterých si klienti sami vyrábí vlastní kytice. Není to ale tak, že bychom měli naplánované aktivity dopředu. Vymýšlíme a organizujeme je podle toho, co naše klienty baví. Primárně se snažíme, aby kvalita jejich života zůstala na vysoké úrovni. Zkrátka nechceme, aby jen leželi u televize.

video FreshStart: Jím i dvě tabulky čokolády denně, říká spolumajitel Pražské čokolády Kovařík Newstream TV Petr Kovařík je spolumajitel Pražské čokolády, autor knihy Síla hotentota, má vlastní podcast „Jaké chceš Česko“ a k tomu má rodinu a věnuje se sportu. Sám o sobě říká, že je z půlky čokoláda, kterou považuje za superpotravinu. Skrze své projekty se snaží šířit osvětu o tom, co dělá, proč to dělá a že podnikání neslouží jen k výdělku. Anna Kolibíková Přečíst článek

Jaké jsou ohlasy na tyto aktivity?

Kladné. Někdy se nám dokonce daří vysvobodit lidi ze zdravotních zařízení, jako jsou LDNky nebo nemocnice. Pak přijdou k nám a úplně rozkvetou. Právě toto nám dodává náboj, další energii a je pro nás určitou satisfakcí a další motivací pokračovat v tom, co děláme.

Jaké jsou nejoblíbenější aktivity?

Jedna z dlouhodobě nejhezčích aktivit je určitě návštěva školek. Návštěva dětí je pro naše seniory ohromně nabíjející a i samy děti k nám chodí velmi rády. Pozorovat, jak si posílají pusinky a vyměňují si různé výrobky, je neskutečně krásné. Osobně si myslím, že toto mezigenerační propojení je přínosné pro obě strany. Mimo to spolupracujeme s pražskou konzervatoří, což je náš nový projekt. Profesor z konzervatoře nám každý týden posílá studentíka, který si potřebuje vyzkoušet vystupování před obecenstvem, než vystoupí na koncertě. A naši senioři rádi dělají publikum.

Jaký je rozdíl mezi státním a soukromým domovem pro seniory?

video FreshStart s Rivou Karo: Podnikat může každý Newstream TV Riva Karo založila Komplexlajf kvůli tomu, že chtěla pomáhat lidem cítit se lépe. Sama vystudovala potravinářství na České zemědělské univerzitě, kde ještě dokončuje inženýrský stupeň. Zabývá se především výživou a mýty o ní. Komplexlajf, jak už sám název napovídá, je ale mnohem více než jen jídlo. Jejich základní motto zní: wellbeing, jak ho neznáte. Marie Kolajová Přečíst článek

Státní domovy jsou potřeba. Musí být dostupné pro každého. My otevřeně říkáme, že necílíme na širokou veřejnost. Našimi klienty jsou lidé, kteří byli během svého života zvyklí na určitý standard. Samozřejmě se dají najít hezké domovy pro seniory i mezi státními, ale státní domovy mají obecně omezení. Berou jen primárně lidi z blízkého okolí.

Čím je Dům u Agáty jiný?

Vybudovali jsme si ho k obrazu svému. Nejen prostředí, ale i péče je postavená tak, jak bychom my chtěli, aby se jednou někdo staral o naše rodiče, potažmo o nás.

Šéf Voyo Daniel Grunt: Chystáme další dvě série Ivety Leaders Televize Nova a celá skupina CME se stále více orientuje na digitální službu Voyo. Za dva roky od nástupu nového týmu a nového pojetí služby se jí povedlo dostat mezi špičku na českém trhu streamovacích platforem, k čemuž jí dopomohlo zejména nasazení původních seriálů jako Případ Roubal či Iveta. „Tento segment se do pěti let zdvojnásobí a Češi budou mít předplacených celkem tři miliony služeb,“ předpovídá Chief Digital Officer skupiny CME Daniel Grunt. Stanislav Šulc Přečíst článek