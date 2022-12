FreshStart s vynálezcem Kafánka Michalem Pernou: Směs kávy a cukru má nekonečně využití

Milovník kávy Michal Perna přišel před pár lety s nápadem, který je sice jednoduchý, ale jinde ve světě se nedělá. Spojil třtinový cukr a espresso. K této kombinaci začal přidávat různé příchutě, a tak vznikl Kafánek. Patentovaný český výrobek, který se hodí nejen do nápojů všech druhů ale i na vaření. Jakou kávu pijí Češi nebo co si Michal myslí o cibetkové kávě? Na to dá odpověď další díl série FreshStart.

Co je ten váš Kafánek?

Kafánek je třtinový cukr s určitým množstvím espresa. Postupem času jsem jej začal ochucovat a přidávat do kávy. Nakonec z toho vznikly příchutě, jako je máta, chilli, pomeranč a skořice. Jak jsem si s ním pohrával, zjistil jsem, že ho můžu podávat nejen ke kávě, ale že se hodí do tvarohů, limonád nebo na pečení. Vytvořili jsme produkt, který nikde na světě neexistuje, takže jsme jej nechali patentovat.

Jde patentovat potravina?

Ano, na užitný vzor. Dáváme totiž dohromady procentuální podíly cukru a espresa, to máme patentované. Existují různé poměry, při kterých produkt například zkrystalizuje. Našli jsme přesně ten správný, který funguje. Tento vzor, recept, je patentovaný.

Odkud berete kávu a třtinový cukr na Kafánka? Jak probíhá proces výroby?

Kafánka vyrábíme v Česku, v Praze. Třtinový cukr odebíráme z Kolumbie. Výrobě Kafánka předcházel dlouhý proces, při kterém jsme vybírali, jaká káva se hodí k tomuto typu cukru. Chtěli jsme robustu s příchutí arabiky. Vymýšlení a zkoušení trvalo opravdu dlouho i kvůli tomu, že je náš produkt z espresa, které samo o sobě prochází určitým procesem výroby. Je nutné, aby mělo svoji chuť, ale zachovalo si živiny, co káva obsahuje.

Češi jsou zvyklí na silnou, hořkou kávu

Mezi hlavní druhy kávy patří arabika a robusta. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Arabika pochází z Afriky nebo jižní Ameriky. Mezi největší producenty tohoto typu kávy patří Etiopie a Brazílie. Pěstuje se v různých výškových polohách. Dá se říci, že čím více dáte květině zabrat, tím lepší vyprodukuje plod. Čím větší tlak a horší podmínky, tím lepší plod. S tím se ale zvyšuje i cena, protože je těžší sběr. Arabika je kyselejší a ovocná. Její rostliny mají dlouhé kořeny sahající až do patnácti metrů, odkud berou živiny. Robusta pochází z Asie, má hořkou chuť a velkou sílu, respektive má vyšší podíl kofeinu, který udává sílu kávy, která vás vyloženě nabudí. Je levnější, protože není tak kvalitní, kořeny nemá tak hluboko, tím pádem si nemůže vytáhnout živiny ze země. Kafánek je ze směsi arabiky a robusty.

Proč se míchá arabika s robustou dohromady?

Kvůli chuti i síle kávy. V Česku jsme zvyklí na hořkou a silnou kávu, takže i proto mícháme různé druhy káv. Italský způsob přípravy kávy je robusta s arabikou v poměru osmdesát na dvacet a my se to tak snažíme při přípravě Kafánka také dělat.

Proč je cibetková káva tak známá?

Bobule kávovníku projdou trávicím traktem cibetek, dojde k chemické reakci a káva tak získá specifické vlastnosti. Cibetky se nechávají vyhladovět, takže pak nemají jinou možnost, než sníst třešně z kávovníku. Tento druh kávy nikdy nepiju, nemyslím si, že je to v pořádku z hlediska týrání zvířat.

