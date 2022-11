FreshStart s Rivou Karo: Podnikat může každý

Riva Karo založila Komplexlajf kvůli tomu, že chtěla pomáhat lidem cítit se lépe. Sama vystudovala potravinářství na České zemědělské univerzitě, kde ještě dokončuje inženýrský stupeň. Zabývá se především výživou a mýty o ní. Komplexlajf, jak už sám název napovídá, je ale mnohem více než jen jídlo. Jejich základní motto zní: wellbeing, jak ho neznáte.

„Na zdraví člověka se díváme komplexně. Rozdělujeme jej do čtyř pilířů – výživa, sport, psychologie a péče o lidské tělo,“ říká Riva. Komplexlajf je takový koncept kliniky zdravého životního stylu. Mladá podnikatelka se rozpovídala nejen o své společnosti.

Zde je výběr názorů Rivy Karo na podnikání

Jak jsi s nápadem na Komplexlajf přišla?

Jelikož se o výživu zajímám dlouhodobě, narazila jsem v průběhu let na mnoho různých instagramových koučů a samozvaných odborníků, kteří zpracovávali jídelníčky a prodávali je jak na běžícím páse. Každý z nás občas hledá zkratky, což je pochopitelné. V tomto způsobu „poradenství“ jsem viděla velký problém, protože lidem spíše ubližuje. Uvědomila jsem si, že se na to nemůžu jen tak nečinně dívat. Rozhodly jsme se se spolužačkou provozovat vzdělávací instagramový profil. Těsně před dokončením bakalářského studia jsem si založila vlastní výživové poradenství.

Z toho se později vyvinul Komplexlajf?

Ano, Původně jsem chtěla dělat jídelníčky na míru. Hrozně mě to bavilo, ale zjistila jsem, že nejde jen o jídlo. Lidé mají komplexní problémy. Nestačí, že ode mě dostali jídelníček a jednou týdně jsme jej probrali. Často je za potřebí i pomoc trenéra nebo psychologa. Zní to jako hrozné klišé, ale všechno se vším souvisí. Já jsem zvládla pokrýt jen jeden pilíř. Zároveň ale nejsem nutriční terapeut, takže pokud má někdo poruchu příjmu potravy, tak s ním nemůžu pracovat. Po zhodnocení toho, jak to v Česku vypadá, jsme se s kamarádkou rozhodly založit online časopis, kde jsme se zabývaly tématy zdravého životního stylu. To byl první krok k tomu, aby vznikl Komplexlajf.

Podívejte se na celý rozhovor s Rivou Karo na FreshStart 👇

Rozhovor FreshStart s Rivou Karo

Proč by měli lidé chodit zrovna k vám?

Především kvůli komplexnímu a individuálnímu přístupu, který náš tým poskytuje. V oblasti zdraví dochází při cestě samo-objevování k mnoha pádům, ze kterých je těžké se vymotat. Dopady mohou být následující: vyhodíte hrozně moc peněz (detoxy, kúry, pseudo koučové), možná krátkodobě problém vyřešíte, ale nevybudujete si dlouhodobé návyky. Když chcete něco změnit – výživa, pohyb, terapie – musíte nad tím přemýšlet udržitelně. Nejde stavět na vlastních zkušenostech. Rady a tipy jako „Já jsem zhubla takto, takže vy taky“, nefungují. My máme odborníky s praxí, kteří vás naučí nové zvyky zakomponovat do života. Kromě různých workshopů a konzultací děláme i workshopy, dny zdraví a vytváříme komunitu mezi našimi klienty a lektory. Rádi dorazíme i do vaší firmy sestavit program pro zaměstnance tak, aby se cítili v práci dobře.

Jaký máte jako výživová poradkyně názor na diety?

Jak jsem již zmiňovala, žádný zázračný a rychlý způsob hubnutí neexistuje. Všechny detoxy, pilulky, odsávače tuku a čaje na hubnutí jsou k ničemu. V posledních letech se z některých stravovacích návyků staly trendy. Patří k nim hlavně vegetariánství a veganství. Naprosto respektuji, když k tomu máte etické důvody. Chtěla bych upozornit na mýtus vegan se rovná zdravý, což není pravda. Například veganský sýr se vyrábí z palmového oleje a podobných náhražek. Pojďme udělat módu z toho být zdraví, spokojení a jíst přitom normálně.

Jak jsme na tom s nadváhou my Češi?

Nejsme na tom moc dobře a pandemie to jen zhoršila. Jedna pětina dětí a šedesát šest procent dospělých má nadváhu. U dětí za to do jisté míry mohou rodiče, protože děti opakují jejich činy. U dospělých jde spíše o pohodlí. Myslím si, že to spousta lidí nechá zajít příliš daleko a začnou něco dělat až, když mají zdravotní potíže. To ale nevyřeší žádný prášek, jediná cesta je změnit životní styl a začít se o sebe starat. My v Komplexlajfu se snažíme o tom mluvit lidskou řečí tzv. o zdraví stravitelně.

