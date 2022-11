FreshStart: Jím i dvě tabulky čokolády denně, říká spolumajitel Pražské čokolády Kovařík

Petr Kovařík je spolumajitel Pražské čokolády, autor knihy Síla hotentota, má vlastní podcast „Jaké chceš Česko“ a k tomu má rodinu a věnuje se sportu. Sám o sobě říká, že je z půlky čokoláda, kterou považuje za superpotravinu. Skrze své projekty se snaží šířit osvětu o tom, co dělá, proč to dělá a že podnikání neslouží jen k výdělku.

Reklama

Jaký byl váš studentský život?

Z důvodu zaměstnání mé maminky jsem studoval na sedmi různých základních školách, včetně ruské v Číně. Byli tam lidé různých národností s prapodivnými jmény, včetně učitelů. Vždy jsme museli vstát a oslovit je jménem. Pokud jsme jej řekli špatně, tak jsme stáli celou hodinu. Byla tam tvrdá disciplína, která ve mně zůstala dodnes. Po základní škole jsem se vrátil do Česka. Vystudoval jsem sportovní gymnázium, kde jsem hrál basket. Na vysokou školu jsem šel na technickou fakultu na zemědělce v Praze. Díky této škole jsem se dostal do Valencie na Erasmus. To byla super zkušenost. Rozhodl jsem se cestovat dál a studoval jsem ještě v Turecku. Absolvovat vysokou mi nakonec trvalo šest let, ale bylo to super.

Jak jste se dostal právě k čokoládě?

Vždy jsem miloval dobré jídlo. Když jsem byl na Erasmu ve Španělsku, spoluzaložil jsem iniciativu slow food. Studoval jsem sice procesní inženýrství, ale chtěl jsem dělat něco jiného a tehdy jsem ještě nevěděl co. Pak jsem poznal svoji partnerku Silvu. Měla firmu na prodej čokolády v obalech s obrázky Prahy a prodávala ji v duty free obchodech. To mi přišlo jako skvělý nápad.

Jakým směrem se tato cesta ubírala?

Reklama

Rozhodli jsme se, že budeme vyrábět kvalitní produkt, který jsme chtěli nabídnout místním i turistům. Postupně jsme začali růst, chvílemi až nekontrolovatelně. Otevřeli jsme si obchod v Praze, pak ve Varech a začali jsme pronikat i do zahraničí, třeba do Dubaje a Ománu. Tak to bylo až do doby covidu, kdy jsme spadli a teď se z toho snažíme dostat.

Sledujte FreshStart rozhovor s Petrem Kovaříkem

FreshStart s Petrem Kovaříkem

Co všechno výroba čokolády obnáší?

Část surovin nakupujeme přímo od farmáře z Kolumbie, další část od top výrobců. Poté je zpracováváme do tabulek, dražé a částečně i pralinek. Od těch se chci ale distancovat. Tyto tři základní produkty distribuujeme do celé republiky. Před pandemií jsme je posílali do dvanácti zemí světa. K tomu máme zakázkovou výrobu. Dále máme projekty s umělci a vytváříme obaly. Tento typ podnikání je hrozně široký, co se týče schopností, které náš tým musí mít.

Čeho chcete svým podnikáním dosáhnout?

Chceme, aby každý kousek čokolády zanechal v lidech nějakou informaci a zamysleli se nad tím, proč ta čokoláda chutná jinak. Hodláme tak lidi vymanit ze zaběhlých zvyků. Třeba začnou přemýšlet nad tím, co do sebe vpravují, odkud to pochází a jaký to má vliv na přírodu. Pohybujeme se na tenké hraně mezi tím, že to lidé nepochopí, a tím, že začneme vyrábět hnusy jen pro přežití. To bych ale raději skončil.

video FreshStart s Rivou Karo: Podnikat může každý Newstream TV Riva Karo založila Komplexlajf kvůli tomu, že chtěla pomáhat lidem cítit se lépe. Sama vystudovala potravinářství na České zemědělské univerzitě, kde ještě dokončuje inženýrský stupeň. Zabývá se především výživou a mýty o ní. Komplexlajf, jak už sám název napovídá, je ale mnohem více než jen jídlo. Jejich základní motto zní: wellbeing, jak ho neznáte. Marie Kolajová Přečíst článek

Jíte čokoládu každý den?

Ano, většinou nějakou extra hořkou nebo s novou recepturou. Pokud ji ale jím hodně, a tím myslím třeba dvě tabulky čokolády denně, nahradí mi čokoláda běžné jídlo.

Existuje nějaké neobvyklé využití čokolády, které je v Česku unikátní?

V našich končinách jsou podle mě málo oblíbené kakaové ceremonie. Taková ceremonie zahrnuje to, že si člověk udělá nápoj, zastaví se a dostane se do pochopení sebe sama. Je zajímavé, že čokoláda vás dokáže dostat až do pocitu opilosti. Jste z toho vláční, jako po vínu. Původní obyvatelé jižní Ameriky používají čokoládu jako prostředek spojení se svými předky.

Jak zvládáte krizová období?

Kvůli pandemii jsme museli propustit třicet pět zaměstnanců, půjčili jsme si peníze a dali všem odstupné. Snažili jsme se jim dokonce pomoci najít novou práci, ale i přesto jsme se se všemi nerozešli v dobrém. Člověk ale nesmí lpět na něčem, co nemůže ovlivnit. Mohu si například říct, že nechci prodávat pralinky, ale covid nebo válku neovlivním. Snažím se si být vědom své malosti. Sice chci někam dojít a něco vybudovat, ale může přijít jakýkoliv faktor, který můj plán rozboří.

Slavná „artrocková“ elektrárna v Londýně se proměnila na byty, obchody a kanceláře Reality Do uhelné elektrárny Battersea v Londýně se vrátil život. Obchody v ní mají luxusní módní značky a vznikne tam campus Applu a také stovky bytů. Cena? Devět miliard liber (asi 261 miliard korun). Podívejte se ve fotogalerii na její radikální proměnu. Petra Jansová Přečíst článek

Jaké na trhu vidíte rozdíly oproti době, kdy jste začínali?

Byla tu daleko menší informovanost o kvalitních potravinách. Dnes je mnohem více Čechů, kteří si je mohou dovolit. Co se týče turistů, tam máme problém. Nejenom, že je tu po pandemii méně návštěvníků, také jejich koupěschopnost je mnohonásobně menší.

Jsou nějaké vlastnosti, které by měl mít začínající podnikatel?

Základ je disciplína a vytrvalost. Otázkou pak je, na jakou úroveň se podnik podaří vybudovat. Vše ale musí být spojeno s hodnotami, kterým člověk věří. Pokud to vidíte, jako svoji životní cestu, nebude vám vadit, kolik času tím strávíte. Bude to vaší součástí.

video Danuše Nerudová už má dost podpisů. Co dříve řekla o prezidentské kandidatuře? Sledujte Victory Club Newstream TV Rektorka Mendelovy univerzity se během koronavirové pandemie stala jednou z nejvýraznějších kritiček nesystematického řízení státu. Sama se rozhodla zavřít školu, je zastánkyní očkování. Jaká byla její největší rozhodnutí v životě a jakou osobností vlastně je Danuše Nerudová, která poslední květnový den potvrdila svou kandidaturu na Hrad? A jak se dříve ke kandidatuře vyjádřila v pořadu Newstrem TV Victory Club? nst Přečíst článek