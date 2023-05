Podnikatel David Krajný přebírá stoprocentní podíl v RE/MAX Slovensko

Majitel sítě tuzemských realitních kanceláří RE/MAX David Krajný převzal 100procentní podíl stejnojmenné sítě na Slovensku. Výši akvizice nechtělo vedení společnosti zveřejnit.

Reklama

David Krajný dosud kontroloval ve slovenské pobočce RE/MAX šedesátiprocentní podíl. Změna nastává i ve výkonném vedení společnosti, novým generálním ředitelem RE/MAX Slovensko byl jmenován Jan Hrubý, který bude nyní zodpovídat za řízení a rozvoj sítě v Česku i na Slovensku.

„Strategickou ambicí je na Slovensku v průběhu pěti let zdvojnásobit síť kanceláří RE/MAX na 100 a dosáhnout tržního podílu jako v Česku,“ vysvětluje David Krajný, prezident RE/MAX Česko a Slovensko.

RE/MAX bude na Slovensku rozšiřovat síť

„Klíčovým cílem je pro nás expanze, rozvoj stávající sítě a investice do značky, abychom se stali opravdovým lídrem na slovenském trhu,“ doplňuje Jan Hrubý, nový generální ředitel RE/MAX Česko a Slovensko.

Dosavadní generální ředitel a spolumajitel Richard Churý se bude i nadále podílet na rozvoji sítě RE/MAX Slovensko.

Malaga se dostala do hledáčku milionářů. Stěhují se tam z Floridy, říká majitel realitní kanceláře Reality Tuzemský realitní trh loni zamrzl. Projevilo se to i na mírném propadu cen. Ve Španělsku, konkrétně pak na jihu, bylo naopak v roce 2022 extrémně živo. „V celém Španělsku byly první a druhé čtvrtletí roku 2022 nejlepšími dvěma čtvrtletími, co se prodejů týče po roce 2008,“ říká Viktor Margita, spolumajitel realitní kanceláře Viva Espaňa. Do Malagy míří cizinci z celého světa, i Češi. Apartmán tam vyjde levněji než byt v Praze. Petra Jansová Přečíst článek

Ceny bytů a domů na Slovensku padají druhý kvartál za sebou Reality Nabídkové ceny bytů a domů na Slovensku se v prvním letošním čtvrtletí snížily mezikvartálně o 3,9 procenta. Klesly tak druhý kvartál v řadě a v průměru byly nejnižší za poslední zhruba rok. Vyplývá to z údajů slovenské centrální banky (NBS). ČTK Přečíst článek