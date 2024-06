Po Amazonu investuje velké peníze do datacenter ve Španělsku i Microsoft

Americká technologická společnost Microsoft plánuje investovat 7,16 miliardy dolarů (166 miliard korun) do nových datových center ve Španělsku. O tom, že firma požádala o povolení k výstavbě, informovala podle agentury Reuters aragonská regionální vláda. Potvrdila tak dřívější zprávu místního listu El Heraldo. Na severovýchodě země v Aragonii vzniká významné cloudové centrum.

Reklama

Společnost Microsoft podle místní vlády investici rozloží do deseti let. Firma nedávno oznámila, že investuje 2,1 miliardy eur (52 miliard korun) do datových center v Madridu.

Microsoft podle Reuters následuje svého hlavního konkurenta, cloudovou divizi AWS společnosti Amazon, která se také zaměřila na Aragonii. Amazon v květnu oznámil, že v příštích deseti letech investuje do výstavby datových center v Aragonii 15,7 miliardy eur. Amazon uvedl, že svá datová centra bude plně napájet obnovitelnou energií.

Aragonský region má velkou kapacitu větrných elektráren. Páté největší španělské město Zaragoza se stalo logistickým a dopravním uzlem, Nachází se na půli cesty mezi Madridem a Barcelonou, které jsou největšími městskými aglomeracemi ve Španělsku, a uprostřed hlavního obchodního koridoru, jenž spojuje Pyrenejský poloostrov s Francií a se zbytkem Evropy.

Apple opět kraluje žebříčku nejhodnotnějších firem. Sesadil Microsoft Zprávy z firem Americká společnost Apple se vrátila na pozici nejhodnotnější firmy na světě. Po pěti měsících sesadila z tohoto postu Microsoft. ČTK Přečíst článek

Reklama

Objem globálních investic do umělé inteligence se letos přiblíží HDP Česka Zprávy z firem Investice světových firem do umělé inteligence (AI) se budou letos dál zvyšovat a na konci roku mohou dosáhnout šesti bilionů korun, což se blíží hrubému domácímu produktu ČR. Ten loni činil 7,3 bilionu korun. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti XTB. ČTK Přečíst článek