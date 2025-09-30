Nový magazín právě vychází!

Plzeňská Škoda JS rozšíří výrobu jaderných reaktorů. Nabere více než stovku lidí
Škoda JS, užito se svolením
Škoda JS, člen Skupiny ČEZ a klíčový evropský hráč v oblasti jaderné energetiky, investuje do výrazného rozšíření svých výrobních kapacit. Společnost za tímto účelem koupila budovu někdejší Kalírny v hlavním škodováckém areálu v Plzni. Objekt přímo sousedí s Reaktorovou halou, kde firma vyrábí komponenty pro jaderné bloky a malé modulární reaktory (SMR).

Díky této akvizici rozšíříme naši výrobní plochu o 20 procent. Navíc v přímé návaznosti na Reaktorovou halu, což přinese řadu synergií,“ uvedl generální ředitel František Krček. Podle něj zde firma počítá se vznikem více než stovky nových pracovních míst.

Hala, postavená v 70. letech, nabízí přes 6 tisíc metrů čtverečních výrobní plochy, dva těžké jeřáby s nosností až 250 tun a další speciální technologie pro těžké strojírenství. Díky tomu může firma ušetřit značné investice do nového vybavení.

Přesná výše nákladů na rekonstrukci a termín dokončení modernizace zatím nejsou stanoveny. Podle Martina Randy z úseku Správy majetku a investic Škoda JS však jde o jednu z největších staveb v areálu bývalé Škody Plzeň.

Rozšíření kapacit souvisí s očekávaným boomem jaderné energetiky. Škoda JS chce využít příležitosti nejen v Česku – například při výstavbě nového bloku v Dukovanech či budoucích SMR – ale i v zahraničí. Firma už dnes dodává zařízení pro projekty ve Velké Británii a sleduje také připravované zakázky na Slovensku či v poválečné obnově Ukrajiny.

Sílící evropská podpora malým modulárním reaktorům může být šancí také pro český projekt Teplator. Jeho duchovní otec, známý vědec Radek Škoda považuje za hlavní konkurenční výhodu českého reaktoru jeho zaměření výhradně na dodávky tepla. Budovu pro Teplator navrhl architekt Michal Postránecký.

Jan Žižka: O jádru v Česku rádi mluvíme, ale měli bychom už i něco dělat

Svět je na startu nového oboru jaderných modulárních reaktorů, přechod z fáze výzkumu a vývoje do reálné výroby chystají desítky firem. Nad „energetickým odvětvím budoucnosti“ ještě stále visí spousta otazníků, ale vše nasvědčuje tomu, že dříve či později ho čeká významný boom. O vítězích se rozhoduje už dnes. Česko má v jaderné energetice celá desetiletí historických zkušeností a může se stát předním výrobcem i exportérem, pokud dokáže svůj potenciál využít. Nebude to snadné, píše ve své analýze na Export.cz Jan Žižka, editor časopisu Moderní ekonomická diplomacie.

ŠKODA JS získala od začátku roku zakázky do JE Dukovany za více než 500 milionů

Práce na několik let dopředu. Plzeňská ŠKODA JS získala zakázky v Dukovanech za půl miliardy

Plzeňská ŠKODA JS a.s. získala od začátku roku sedm zakázek na dodávky a servis zařízení pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Jejich celková hodnota přesahuje 500 milionů korun. Pro strojírny to znamená kontinuitu dodávek i stabilní pracovní vytížení pro příslušné divize zhruba až do roku 2030, řekl Karel Samec, mluvčí výrobce a dodavatele zařízení pro jadernou energetiku, který patří do skupiny ČEZ. Podnik usiluje o dodávky zařízení pro primární i sekundární části nových bloků českých jaderných elektráren. Chce se také podílet na montáži, koordinaci, spouštění dílčích provozních souborů a projektování.

Dostavba Dukovan se komplikuje. Antimonopolní úřad zakázal uzavřít smlouvu s Korejci

Stát by měl být k čínským e-shopům důslednější a přísnější. Obcházejí pravidla, říká Tomáš Prouza

Umělá inteligence mění svět e-commerce od základů. Přináší revoluci do personalizace nákupního zážitku, zefektivňuje logistiku a otevírá cestu k novým obchodním modelům.

Firmy, které na moderní trendy v e-commerce zareagují včas, mohou získat zásadní konkurenční výhodu. O hlavních trendech e-commerce hovořil na konferenci Newstream Breakfast Event prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Každá česká koruna je utracena v e-commerce. V Česku je padesát tisíc různých e-shopů a lidé si online nákupy užívají. Sortimentu vévodí elektronika a těsně za ní je jídlo a nápoje,“ řekl Prouza na úvod konference s tím, že loni byl poprvé primárním nákupním kanálem mobilní telefon. Kamenné obchody podle něj nikdy nezmizí, ale budou sloužit spíše jako předváděcí místnosti.

E-commerce patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím digitální ekonomiky. Podle analýzy Precedence Research měl trh s AI v e-commerce v roce 2024 hodnotu 7,25 miliardy dolarů a do roku 2034 má vyrůst až na 64 miliard dolarů s průměrným ročním růstem přes 24 procent. Tento trend není jen o číslech – jde o transformaci celého způsobu, jak lidé nakupují a jak firmy řídí svůj byznys. „Na trhu je několik dominantních hráčů a rostou náklady. Proti tomu stojí zákazník, který hledí na cenu, a menší e-shopy se dostávají pod velký tlak,“ popsal aktuální situaci Prouza. K e-commerce je v Česku přísná i legislativa, kterou však dokážou obcházet čínské e-shopy. „To je jedno z velkých témat, které musíme tlačit,“ dodal Prouza. Pro příklad, každou vteřinu do Evropy dorazí z Číny 146 balíčků. "Čínské eshopy neplatí všechny  náklady, co platí české eshopy. Jen poplatky z obalů, překlady návodů do češtiny, či dodržování pravidel je obrovsky nákladné. .To vše čínské eshopy nedělají a naše regulatorní orgány to nechávají být," komentuje špatný stav Prouza. A k jeho kritice se připojil i Tony Nesterov, obchodní manažer z internetového tržiště Alegro, když uvedl, že růst čínských tržišt by byl fajn, pokud by číňané sledovali evropské regulace, což nedělají...

AI v akci

Nejviditelnější změnou je personalizace. Umělá inteligence dokáže v reálném čase analyzovat chování zákazníků, jejich historii nákupů nebo kontext, v němž nakupují. Díky tomu umí nabídnout přesně ten produkt, který zákazník pravděpodobně potřebuje. To vede k vyšší spokojenosti i loajalitě, ale především k růstu tržeb. Velký význam má také dynamická cenotvorba – AI dokáže pružně reagovat na změny poptávky a nastavovat ceny tak, aby maximalizovala marži bez ztráty konkurenceschopnosti. O možnostech využití AI na konferenci hovořil partner Deloitte Tervel Šopov, který popsal, jak vznikají tzv. autonomní nákupní agenti. Ti dokážou samostatně vyhledávat a nakupovat produkty na základě preferencí uživatele. „To otevírá prostor pro zcela nové formy digitálního marketingu a tzv. AI-optimalizaci, která může nahradit dnešní SEO,“ uvedl.

Dalším klíčovým směrem je automatizace zákaznického servisu. Moderní chatboty a hlasoví asistenti zvládají většinu běžných dotazů – od reklamací až po doporučení produktů.

Síla AI se projevuje také v prediktivních analýzách a plánování. AI modely pomáhají obchodníkům předvídat poptávku, optimalizovat skladové zásoby a plánovat logistiku. Díky tomu lze snížit plýtvání, zlepšit cash flow a zároveň zvýšit spolehlivost doručení. V oblasti logistiky se k AI přidává robotika a automatizace, které urychlují balení i distribuci.

Nakoupíte, zaplatíte a ticho. Falešné e-shopy už okradly tisíce Čechů

Několik e-shopů, které působí na českém trhu, bylo v uplynulých dvou týdnech falešně napodobeno e-shopy z Číny s cílem podvést zákazníky, informoval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle odhadu svazu falešné e-shopy okradly tisíce Čechů. Svaz zatím ví o napodobeninách e-shopů Sportisimo, Tescoma či Super zoo a s některými e-shopy kritizuje to, že reakce kontrolních orgánů je zatím pomalá. Česká obchodní inspekce uvedla, že věnuje internetovému obchodování mimořádnou pozornost.

Polská společnost Allegro zvýšila čtvrtletní provozní zisk téměř o třetinu

Allegro zrychluje růst a upevňuje svoji pozici v Česku

Polský e-commerce gigant Allegro má za sebou rekordní druhé čtvrtletí. V Polsku zrychlil růst tržeb na 18 procent, ztrojnásobil tempo růstu zisku EBITDA. V Česku platforma posílila svou pozici skokovým nárůstem počtu zákazníků.

Umělá inteligence pohání úspěch. A osvícení manažeři to dobře vědí

„Makléř se musí učit celý život." Rozhovor s Janem Markem, ředitelem RX AKADEMIE RE/MAX

Jan Marek
RX AKADEMIE, užito se svolením
Realitní trh se mění rychleji než kdy dřív – roste konkurence, přicházejí nové technologie a klienti jsou čím dál náročnější. Jak se v takovém prostředí udržet na špici? Odpověď podle Jana Marka, Training directora RE/MAX Česká a Slovenská republika a ředitele RX AKADEMIE, zní jasně: díky systematickému vzdělávání.

Marek má za sebou více než 25 let zkušeností s rozvojem firem, týmů i jednotlivců. Jako majitel společností REMARKABLE s.r.o. a Filantrop.cz, s.r.o. se věnuje tréninkům, konzultacím a eventům, které propojují energii, know-how a výsledky. Čerpá z vlastní obchodní a investorské praxe, z manažerských rolí i z desítek projektů pro stovky firem. „Baví mě propojovat lidi, hledat nové cesty a inspirovat k výkonu. A také pomáhat překonávat výzvy,“ říká.

Pane Marku, co je vlastně RX AKADEMIE?

RX AKADEMIE je vzdělávací platforma sítě RE/MAX v Česku a na Slovensku. Nabízíme školení, webináře, workshopy a různé formy rozvoje realitních makléřů i majitelů kanceláří. Máme dokonce autorizaci od Ministerstva pro místní rozvoj pro provádění státních zkoušek k získání vázané živnosti Realitní zprostředkovatel. Naše služby jsou primárně určené makléřům RE/MAX, ale řada programů je dostupná i veřejnosti.

Jaké cíle a úkoly si akademie klade?

Hlavním cílem je pomáhat makléřům a franšízantům růst – odborně, obchodně i osobnostně. Snažíme se systematicky zvyšovat profesionalitu, což přináší důvěryhodnost pro klienty a zároveň dlouhodobou výkonnost celé sítě. Máme propracované vzdělávací programy pro začátečníky i zkušené profesionály, pro makléře i manažery. Každý si tak může najít kurz odpovídající své kariérní fázi.

Češi nakupují nemovitosti na severu. Balt je levnější než Mácháč

Reality

Chuť Čechů nakupovat nemovitosti v zahraničí neutuchá. Dávno jim ale nestačí tradiční slunné lokality – Chorvatsko, Španělsko nebo Itálie. A míří do cenově dostupnějšího Polska.

Kolik lidí ročně projde vaším vzděláváním?

Každoročně školíme vyšší stovky makléřů i franšízantů. Díky novému projektu RE/MAX Performance Process, který systematicky zvyšuje kvalitu a produktivitu, jde už o více než 1 500 studentů ročně. K tomu připočítejme ještě zhruba čtyři až pět tisíc zhlédnutí našich webinářů, které pořádáme asi třicetkrát do roka. Dá se tedy říct, že každý makléř absolvuje minimálně jeden den školení a tři webináře ročně.

Na jaká témata se školení zaměřují?

Pokrýváme celé spektrum práce realitního makléře – od akvizice nemovitostí a získávání zakázek přes práci s klienty a vyjednávání až po marketing, sociální sítě, právní a daňové otázky. Přidáváme i osobní rozvoj, time management a samozřejmě etické standardy. Pro manažery je to leadership, nábor makléřů, byznys plánování nebo profitabilita. A stále víc se věnujeme i moderním technologiím, včetně umělé inteligence.

RX AKADEMIE, užito se svolením

Kdo vás školí?

Spolupracujeme s kombinací interních odborníků – úspěšných makléřů a majitelů kanceláří – a externích specialistů. To zajišťuje nejen vysokou odbornost, ale i praktický pohled z terénu.

Proč je vzdělávání makléřů podle vás tak důležité?

Bohužel image realitních služeb je u nás stále slabší, než bychom chtěli. Na trhu se objevují praktiky, které jsou daleko od profesionálních a etických standardů. My v RE/MAXu chceme být nejlepší v kvalitě poskytovaných služeb. A proto klademe tak velký důraz na vzdělávání. Jen vzdělaný a motivovaný makléř dokáže klientovi nabídnout špičkový servis a vybudovat si dlouhodobou důvěru.

Jak funguje dlouhodobé vzdělávání?

Máme několik akademií – Powerstart pro nováčky, Realitní profesionál pro zdokonalení obchodních dovedností nebo Manažerskou akademii pro nové franšízanty. Celý systém doplňuje zmíněný RE/MAX Performance Process, který sleduje výkonnost makléře jako ukazatel jeho schopností a motivace. Díky tomu víme, na čem je potřeba pracovat, a můžeme vzdělávání cílit na konkrétní potřeby.

O jaké kurzy je mezi makléři největší zájem?

Největší zájem je tradičně o kurzy zaměřené na získávání nemovitostí – třeba náběr nemovitostí, cold calling nebo efektivní využívání sociálních sítí. To je logické, protože akvizice je základ úspěchu v realitním byznysu.

V jakých oblastech naopak vidíte největší mezery?

Znalosti jako takové jsou na dobré úrovni. Slabší je to někdy v dovednostech a motivaci – v aktivitě, vytrvalosti, odolnosti a schopnosti využívat nové nástroje. Makléřská práce je náročná a vyžaduje velkou disciplínu. A právě proto se dnes intenzivně zaměřujeme i na technologie a umělou inteligenci, protože ty mohou makléřům výrazně pomoci.

Apartmán na Sardinii

Co se dá koupit za pět milionů? V Praze garáž, v Chorvatsku nový apartmán s výhledem na moře

Co a kde se dá koupit za pět milionů korun? Například v Praze se za takovou sumu dá v lepší případě pořídit jen hodně malý byt, v okresních tuzemských městech se s ní dá skoro rozmáchnout. Ve Špindlu za stejnou částku nelze koupit nic, v Rakousku už malý apartmán, v Chorvatsku i byt v novém developerském projektu.

Co vzdělávání přináší klientům?

Klienti především vidí rozdíl v kvalitě služeb. Vzdělaný makléř dokáže správně nastavit cenu, vést jednání, poradit s právními a daňovými otázkami a celý proces bezpečně dovést do konce. V konečném důsledku jde o důvěru. Chceme, aby lidé věděli, že když si zvolí RE/MAX, dostávají profesionální servis a partnera, na kterého se mohou spolehnout.

Jaká je vaše osobní vize v rámci RE/MAXu?

Mojí vizí je vtáhnout co nejvíce lidí do vzdělávacího – v širším smyslu do rozvojového – procesu tak, aby celá společnost získala ještě větší náskok v kvalitě poskytovaných služeb pro klienta. Chceme nastavovat nový standard pro celý trh. Vzdělávání přitom musí bavit a musí být přínosné. Proto je důležité, aby RX AKADEMIE nabídla každému makléři přesně to, co potřebuje, bez zbytečné omáčky navíc. Když budou cítit, že jim naše služby opravdu pomáhají v jejich podnikání, budou se sami chtít rozvíjet ještě víc. A zároveň kolem sebe budou šířit pozitivní reference a zaujmou další makléře, kterým můžeme v naší akademii pomoci.

