Plzeňská Škoda JS rozšíří výrobu jaderných reaktorů. Nabere více než stovku lidí
Škoda JS, člen Skupiny ČEZ a klíčový evropský hráč v oblasti jaderné energetiky, investuje do výrazného rozšíření svých výrobních kapacit. Společnost za tímto účelem koupila budovu někdejší Kalírny v hlavním škodováckém areálu v Plzni. Objekt přímo sousedí s Reaktorovou halou, kde firma vyrábí komponenty pro jaderné bloky a malé modulární reaktory (SMR).
„Díky této akvizici rozšíříme naši výrobní plochu o 20 procent. Navíc v přímé návaznosti na Reaktorovou halu, což přinese řadu synergií,“ uvedl generální ředitel František Krček. Podle něj zde firma počítá se vznikem více než stovky nových pracovních míst.
Hala, postavená v 70. letech, nabízí přes 6 tisíc metrů čtverečních výrobní plochy, dva těžké jeřáby s nosností až 250 tun a další speciální technologie pro těžké strojírenství. Díky tomu může firma ušetřit značné investice do nového vybavení.
Přesná výše nákladů na rekonstrukci a termín dokončení modernizace zatím nejsou stanoveny. Podle Martina Randy z úseku Správy majetku a investic Škoda JS však jde o jednu z největších staveb v areálu bývalé Škody Plzeň.
Rozšíření kapacit souvisí s očekávaným boomem jaderné energetiky. Škoda JS chce využít příležitosti nejen v Česku – například při výstavbě nového bloku v Dukovanech či budoucích SMR – ale i v zahraničí. Firma už dnes dodává zařízení pro projekty ve Velké Británii a sleduje také připravované zakázky na Slovensku či v poválečné obnově Ukrajiny.
Svět je na startu nového oboru jaderných modulárních reaktorů, přechod z fáze výzkumu a vývoje do reálné výroby chystají desítky firem. Nad „energetickým odvětvím budoucnosti“ ještě stále visí spousta otazníků, ale vše nasvědčuje tomu, že dříve či později ho čeká významný boom. O vítězích se rozhoduje už dnes. Česko má v jaderné energetice celá desetiletí historických zkušeností a může se stát předním výrobcem i exportérem, pokud dokáže svůj potenciál využít. Nebude to snadné, píše ve své analýze na Export.cz Jan Žižka, editor časopisu Moderní ekonomická diplomacie.
Plzeňská ŠKODA JS a.s. získala od začátku roku sedm zakázek na dodávky a servis zařízení pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Jejich celková hodnota přesahuje 500 milionů korun. Pro strojírny to znamená kontinuitu dodávek i stabilní pracovní vytížení pro příslušné divize zhruba až do roku 2030, řekl Karel Samec, mluvčí výrobce a dodavatele zařízení pro jadernou energetiku, který patří do skupiny ČEZ. Podnik usiluje o dodávky zařízení pro primární i sekundární části nových bloků českých jaderných elektráren. Chce se také podílet na montáži, koordinaci, spouštění dílčích provozních souborů a projektování.
