Stanislav Šulc: Apple si pronajme umělou inteligenci od Googlu. Jde o opravdu velkou věc

Jako už poněkolikáté, Apple zaspal nástup technologie, která bude přelomová. Zatímco u vychytávek typu ohebného displeje to technologického giganta trápit nemusí, nástup AI v operačních systémech a kreativních nástrojích ho může zabolet poměrně razantně. I proto se podle zdrojů agentury Bloomberg domluvil s konkurenčním Googlem a bude využívat jeho model AI zvaný Gemini. Co lze očekávat? A proč to je jedna z nejdůležitějších technologických novinek roku?

Boj Microsoftu a Applu je už legendární. A za dekády, kdy tento boj probíhá a vede ke skokovému vývoji technologií pro koncové zákazníky, má vždy svého vítěze a svého poraženého. Stačí vzpomenout boj nových iPhonů s telefony Windows, který určil vítěze na dlouhá léta. Vlastně až do loňského roku, kdy Microsoft začal těžit ze své investice do společnosti OpenAI a jejího chatbota ChatGPT. Najednou byl Microsoft onou sexy hvězdou a Apple si marně drbal čelo, jak nástup konkurenta na vítěznou vlnu zvrátit.

Nic na tom neměnila velká a ještě větší prohlášení Tima Cooka, že Apple svou AI představí co nevidět a všem vytře zrak. A definitivně to ukazuje nejnovější zpráva, že Apple si pro svá zařízení a svůj softwarový arzenál bude pronajímat umělou inteligenci Googlu zvanou Gemini. Velkolepá AI od Applu tak tedy nejspíš skutečně neexistuje. Nutno dodat, že jde o nepotvrzené informace Marka Gumana z Bloombergu, který však patří k nejinformovanějším lidem na planetě, co se týče zákulisního dění v Applu, a jeho informace tohoto typu se většinou potvrdí.

Inovace celého applovského universa

Sám Gurman uvádí, že definitivní představení novinek nelze čekat dříve než v červnu na tradiční konferenci pro developery WWDC. Apple nakonec může představit poměrně zajímavý AI produkt, který by mohl nabízet to nejlepší z existujících modelů generativní umělé inteligence.

Jednotlivé populární modely (GPT-4, Gemini, Claude) totiž buďto nabízejí podobné a poměrně široké služby od generování textů a obrázků po analýzu souborů a tvorbu summary, nebo se specializují například na generování kódů jednotlivých programovacích jazyků.

Apple byl vždy známý pro-uživatelským přístupem a dokázal i z již existujících funkcí či technologických možností namíchat velmi atraktivní produkt. Zde navíc půjde o komplexní inovaci, která se v různých podobách bude projevovat napříč celým applovským universem.

Inspirace u Microsoftu

Ostatně inspirací by pro Apple mohl být přístup hlavního rivala. Microsoftu se už podařilo výhody generativní AI zabudovat do Windows 11 a zejména balíku kancelářských aplikací typu MS Word, Excel a Power Point. Díky tomu si uživatelé Windows mohou generovat obrázky v malování nebo nechat Copilota (chatbot využívající model GPT-4 napojený navíc na internet) tvořit sumáře webových stránek přímo v prohlížeči. V Excelu mohou uživatelé jednoduše analyzovat data, generovat grafy, prezentaci nyní vytvoříte jediným klikem přímo z textového souboru.

Apple má obdobné aplikace a tyto dovednosti Gemini nabízí také (Google je nabízí v rámci Google Docs, byť za poplatek a zatím jen v angličtině). Navíc Apple jistě AI nasměruje na dvojici oblastí, které Microsoft neumí (ale Google například ano), a to zdraví a chytrou domácnost.

