Ovoce na gril? 5 druhů, kterým tepelná úprava sluší

Maso na gril, zelenina na gril, sýry na gril. Ale co ovoce na gril? Patří, nebo nepatří? Inspirujte se naším článkem a počkejte si, co na to řeknou vaše chuťové pohárky.

Na co si dát pozor při grilování ovoce

Nezapomeňte gril ještě před použitím důkladně očistit – obzvlášť v případě, pokud jste na něm už připravovali maso. Připálené kousky masa mohou předat chuť jednotlivým kouskům ovoce. A věřte, že grilovaná hruška s nádechem hovězího steaku vás moc neoslní. Proto vždy dbejte na to, aby byl gril čistý.

Jaké ovoce na gril vybrat?

Ne všechny druhy ovoce se hodí k tepelné úpravě. Inspirujte se našimi osvědčenými tipy na ovoce, kterému grilování sedí:

Grilované hrušky

Grilované broskve

Grilovaná jablka

Grilovaná jablka a hrušky využijete jako zajímavou přílohu k masu, ale hodí se také jako doplňující ingredience k salátu. Máte doma mixér? Pak si připravte z grilovaných broskví skvělý dip ke grilovanému masu.

Ingredience na dip z grilovaných broskví:

2 grilované broskve

1 lžíce medu

1 lžíce citronové šťávy

2 stroužky česneku

Nakrájená chilli paprička

Pepř a sůl

Postup: Veškeré ingredience vhoďte do mixéru a rozmixujte dohladka. Hotovo, můžete podávat!

Salát s grilovaným melounem a sýrem feta

Grilovaný vodní meloun? Ano, i ten snese tepelnou úpravu. Sepsali jsme pro vás recept na skvělý letní salát, který v sobě spojuje slanou chuť sýru feta a sladkou chuť vodního melounu. Na večeři si k němu ještě ugrilujte kuřecí prsa a máte hotovou zajímavou večeři, která bude chutnat i dětem.

Ingredience na salát s grilovaným melounem:

1 balení polníčku

1 okurka

1 menší vodní meloun

1 balení sýru feta

Na zálivku: olivový olej, citronová šťáva a pepř

Postup: Nejprve si připravte základ na salát a salátovou zálivku. Nakrájejte si okurku a smíchejte ji v míse s polníčkem. V hrnku pořádně promíchejte olivový olej, citronovou šťávu. Slanou chuť zajistí slaný sýr feta, proto zálivku jenom opepřete. Hotovou zálivku promíchejte se salátem a nezapomeňte vmíchat ještě sýr.

Rozpalte gril a mezitím si nakrájejte vodní meloun. Rozpulte jej, obě půlky znovu rozpulte a ze čtvrtek pak nakrájejte trojúhelníčky (nechte na nich slupku). Jednotlivé kousky ogrilujte zhruba 4 minuty z obou stran. Hotový meloun nakrájejte na salát a podávejte s opečenou bagetkou.

Grilované broskve s mandlemi a vanilkovou zmrzlinou

Připravte své rodině dezert, na který jen tak nezapomenou! Grilované broskve s vanilkovou zmrzlinou zvládnete za deset minut.

Ingredience:

4 zralé broskve

1 balení sekaných mandlí

Kelímek vanilkové zmrzliny

Javorový sirup

Postup: Broskve nakrájejte na poloviny a odstraňte z nich pecky. Na gril je položte rozkrojenou stranou dolů a grilujte zhruba 3 minuty. Poté je obraťte a grilujte další 3 minuty. Mezitím si vytáhněte zmrzlinu z mrazáku. Ugrilované broskve umístěte na dezertní talíř, pokapejte je javorovým sirupem a ozdobte mandlovými lupínky. Nezapomeňte na kopeček zmrzliny ke každé porci!

Grilovaný ananas pro dospělé se zmrzlinou

Vyzkoušejte netradiční marinovaný ananas v rumu. Jen pozor, podávejte jej pouze dospělým účastníkům vaší zahradní párty!

Ingredience:

Ananas

3 panáky bílého rumu

1 balení vanilkové zmrzliny

2 panáky cukru

Lžička skořice

Postup: Nejprve si připravte rumovou marinádu. V míse smíchejte rum se skořicí a cukrem. Nakrájejte si ananas na kolečka a vložte je do mísy s rumovou marinádou. Ananas v ní nechte alespoň hodinu marinovat.

Po hodině vytáhněte kousky ananasu na talíř, zbylou marinádu povařte – vytvoříte hustou omáčku. Ugrilujte jednotlivé kousky z obou stran. Grilovaný ananas podávejte s vanilkovou zmrzlinou, kterou ještě přelijte rumovou omáčkou.

