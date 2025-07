Od klobás a piva ke krizi a zpět. Jak se změnil život stánkaře po pandemii

Pivo, klobása a dlouhá fronta návštěvníků, tak vypadalo podnikání Antonína Závozdy na festivalech a poutích před rokem 2020. Pak přišla pandemie, produkce zavřely a on musel přežít bez stánku i bez příjmů. Dnes se sice znovu točí pivo ze sudů pod baldachýnem, ale podmínky nejsou, jaké bývaly. V seriálu Obyčejná práce přinášíme příběh malého podnikatele, kterému koronavirová doba převrátila živobytí naruby.

Když se řekne festival, většina lidí si vybaví hudbu, davy lidí a frontu na klobásu, pečený hermelín, či párek v rohlíku. Pro Antonína Závozdu to ale znamená hlavně práci. A kdysi i jistý výdělek. Více než deset let brázdil republiku se svým pojízdným stánkem, prodával grilované klobásy, točil pivo a těšil se na každou sezonu.

„Do roku 2019 to byla zlatá léta,“ vzpomíná. „Festivaly, poutě, městské slavnosti. Od května do září jsme byli na cestách, někdy i čtyři a víc akcí za měsíc. Lidi utráceli, nikdo neřešil, kolik co stojí,“ říká s tím, že tržby se dostávaly až ke stu tisíc za den.

Pak ale přišel březen 2020. Festivaly byly zrušené, trhy pozastavené. „V jednu chvíli jsem měl naskladněné sudy a maso a za tři dny přišel zákaz akcí. Všechno šlo do stoupy,“ říká. Náklady běžely dál, splátky za dodávku, sklad, mrazák, ale příjem žádný. Stát sice nabídl kompenzace, ale podle Tondy to nestačilo. „Pro někoho pár tisíc, pro mě skoro ztracený rok.“

Druhá rána přišla po pandemii. Akce se sice vrátily, ale něco bylo jinak. „Lidi utrácejí opatrněji. Místo dvou piv si dají jedno, ke klobáse vezmou vodu z batohu,“ popisuje. Navíc vzrostly ceny surovin, pronájmy míst na festivalech i doprava. „Dřív jsem na menší akci vydělal 20 tisíc za víkend. Teď jsem rád za polovinu, ale postupně se to zlepšuje,“ říká s tím, že hlavní bylo nějak přežít temné doby.

Antonín ale podnikání nevzdal. Investoval do nového vybavení, zkusil i menší farmářské trhy a začal spolupracovat s místními pivovary. „Je to jiná doba, ale pořád mě to baví. Musel jsem se přizpůsobit, zmenšit porce, víc kalkulovat. Ale když slyšíte, jak někdo řekne: ‚To pivo je výborný‘, hned víte, proč to děláte,“ uzavírá.

