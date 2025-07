Jako věrný pes. Trumpův ministr zaútočil na centrální banku a zopakoval šéfova slova

Tlak se stupňuje. Poté, co prezident Donald Trump ostřeluje šéfa centrální banky Jerome Powella už několik měsíců, přišel další úder. MInistr financí Scott Bessent napadl instituci, vypadá to na předehru pro odvolání.

Nové Trumpově administrativě leží v žaludku americká centrální banka Fed už dlouho. Je to proto, že je na něm příliš nezávislá. Prezident se dlouho netají tím, že ho neposlušnost štve, protože by si představoval snižování úrokových sazeb,. Argumentuje, že inflace je již dostatečně nízká a vysoké sazby brzdí ekonomiku a zvyšují náklady na obsluhu státního dluhu. Chce "prorůstovou" politiku s nízkými sazbami. Šéf Fed Jerome Powell tomu zatím odolává, udržuje úrokové sazby stabilní, aby bojoval proti inflaci, která je stále nad dvouprocentním cílem Fedu. Powell tvrdí, že rozhodnutí Fedu jsou založena na datech a nejsou ovlivněna politikou.

Tlak se stupňuje. Kromě sazeb kritizuje Trump bankéře za údajné přehnané náklady a špatné hospodaření s projektem renovace sídla Fedu, který se odhaduje na 2,5 až 2,7 miliardy dolarů. Tvrdí, že by to mohlo být důvodem k odvolání Powella z funkce pro "podvod nebo nedbalost". Powell trvá na tom, že renovace je nezbytná, že nejsou přidávány žádné nadstandardní věci. Požádal o nezávislou kontrolu projektu inspekcí.

Nyní přišel na řadu jiný Trumpův věrný, ministr financí Scott Bessent, a také si přisolil. V amerických médiích a také v pondělí na sociálních médiích uvedl, že by mělo dojít k přezkoumání rozhodnutí o renovaci části sídla.

Nemám znalosti, ale vím

"Dnes jsem v rozhovoru pro CNBC vyzval k prověření činnosti Fed. Domnívám se, že centrální banka by měla provést důkladnou interní revizi svých činností mimo oblast měnové politiky. Významné rozšiřování poslání a institucionální růst přivedly Fed do oblastí, které mohou ohrozit nezávislost jeho hlavního úkolu – měnové politiky. Jak jsem opakovaně říkal, vedení měnové politiky ze strany Fedu je „šperkovnicí“, která by měla být chráněna, aby si uchovala svou nezávislost. Tato nezávislost je základem trvalého ekonomického růstu a stability USA," uvedl Bessent..

Autonomii podle něj ohrožuje přetrvávající rozšiřování mandátu do oblastí mimo hlavní poslání Fedu, což "vyvolává oprávněnou kritiku a zbytečně vrhá stín na cennou nezávislost Fedu v oblasti měnové politiky."

"Ačkoli nemám žádné informace ani stanovisko k právnímu základu rozsáhlé rekonstrukce budovy na Constitution Avenue (sídlo Fed., pozn. red.), je na místě přezkoumat rozhodnutí pustit se do takového projektu u instituce, která hlásí provozní ztráty přes 100 miliard dolarů ročně. Fed pravidelně provádí revize rámce své měnové politiky. Vyzývám proto vedení Fedu, aby stejným způsobem provedlo, zveřejnilo a realizovalo komplexní institucionální revizi celého svého působení – pro posílení své důvěryhodnosti. Bude to významný krok ke zvýšení důvěry americké veřejnosti ve schopnost Fedu naplňovat své hlavní poslání – řízení měnové politiky USA," zakončil ministr finanční dlouhý příspěvek.

Jako Versailles

Bessent není prvním z Trumpovy administrativy, kdo kopíruje rétoriku svého šéfa a pouští se po jeho vzoru do bankéře. Russell Vought, ředitel Úřadu pro správu a rozpočet, přirovnal rekonstrukci k výstavbě Versailleského paláce, protože prý překročení rozpočtu je pobuřující. Powel prý hrubě nezvládl.

Powellovi končí mandát příští rok v května. Přesto Trump opakovaně mluvil o odvolání Powella, ač přiznal, že je to vysoce nepravděpodobné, pokud nebude muset odejít kvůli podvodu. Legislativně to je totiž těžké. Nicméně v soukromých jednáních o tom prý diskutoval s republikánskými zákonodárci a dokonce zformulovali návrh dopisu o odvolání. Většina právních expertů se shoduje, že prezident může odvolat šéfa Fedu pouze ze závažného důvodu, což nejsou nikdy neshody v politice, ale pochybení nebo zanedbání povinností. Proto se evidentně kritika rekonstrukce sídla vyostřuje.

Podle Financial Times volání po vyšetřování projektu, který je nyní o více než 700 milionů dolarů nad rozpočtem, vypadá, že by mohlo sloužit jako prostředek pro Donalda Trumpa, jak odvolat Powella z funkce ještě před vypršením jeho mandátu — a to ze zmíněného "vážného důvodu“, což je označení obvykle vykládané jako pochybení nebo závažné provinění.

Právníci však pochybují, že překročení rozpočtu by mohlo být dostatečným důvodem pro odvolání. „Rekonstrukce, která se prodraží, není pochybení ani nevhodné chování. Rekonstrukce se prodražují běžně,“ řekl FT Lev Menand, profesor z Kolumbijské univerzity.

