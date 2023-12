Obyčejný byznys speciál: Živnostníci se ještě nedostali z covidové krize

Letos v létě server newstream.cz odstartoval seriál, který mapuje problémy živnostníků. Ve více než deseti dílech, které přiblížily různé profese, představil jejich problémy i úspěchy. Podnikatelé se z valné většiny shodují na tom, že podnikání není jednoduché.

Nejtěžší pro mě byl před dvaceti lety rozjezd podnikání a zařizování salónu v Praze na Vinohradech,“ říká kadeřník Lukáš Klucký a jedním dechem popisuje další velký problém, který ho překvapil po mnoha úspěšných letech. „Příchod pandemie nás zaskočil a následná doba téměř zničila mé podnikání. Bylo to pro salón nesmírně těžké. Klientky si hlavy patlaly doma samy, nebo si šuškandou našly kadeřnice, které k nim chodily domů,“ popisuje dobu covidové uzávěry. Covid mu kromě stabilních tržeb sebral téměř polovinu klientely, kterou znovu postupně znovu doplňuje.

Lukáš Klucký ve svém salonu archiv Lukáše Kluckého

Zákaz svateb se projevil

Kluckého slova potvrzuje i Nela Keroušová, podnikatelka z úplně jiného oboru. Floristiky. Nela s podnikáním naplno začala v roce 2018. Slibně odstartovala byznys se svatebními květinami, ale pak přišla pandemie, která svatby naprosto zrušila. „I po opadnutí zákazů lidé dál svatby rušili, protože se obávali nových vládních zákazů. To můj obor zasáhlo, protože na svatbách je skvělé, že se spotřebuje hodně květin na jednu příležitost. Spotřebuje se třeba i celá zahrada,“ vypočítává floristka s tím, že minimální náklady na svatební květiny jsou tři tisíce a naopak nejdražší květinová svatební výzdoba, kterou kdy zajišťovala, vyšla na 42 tisíc korun. Nyní se její byznys vrátil do normálu, ale škodí mu to, že lidé na květinách šetří. Náklady na květinovou výzdobu dle ní byly první, které novomanželé při svatbách omezili.

Nela Keroušová Michal Nosek/Newstream

Zázazníci jsou nervózní a řeší každou korunu

Třetím z vybraných živnostníků je podlahář Jiří Čermák. Tento chlapík si dobu pandemie naopak pochvaluje a na současné období láteří.

V období covidu měli lidé prázdné byty, žili na chalupách a navíc měli dost našetřeno a zakázek bylo prý až moc. Nyní je to pro podlaháře krušnější. „Lidé šetří a rekonstrukce, pokud nejsou nezbytné, odkládají. Práce se ale najde i po covidu, ale je jí výrazně méně. Proto vyrážím i do Německa, nebo do Chorvatských penzionů, kde je po sezóně práce hodně,“ srovnává dvě rozličná období.

