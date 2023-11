Obyčejný byznys: Zájem o tradiční foukané vánoční ozdoby roste, říká zakladatelka Koulieru

V Česku je mnoho zajímavých provozů, manufaktur, prodejen a trhů, servisů i samostatných živnostníků, které zákazníci milují a majitelé pro ně dělají maximum. Představujeme je na newstream.cz v novém seriálu Obyčejný byznys. Tentokrát se vydáme za Kateřinou Šrámkovou do sklářské manufaktury Koulier, která se připravuje na třetí předvánoční sezonu.

Trendy barev se u vánočních ozdob každý rok liší. Tahákem letošního roku je magenta, tedy červeno-fialová. Kateřina Šrámková je ale konzervativnější stejně jako čeští zákazníci, kteří mají rádi tradice. Extravagantní barvy a tvary ozdob je příliš nelákají. Ve své manufaktuře Koulier, která vyrábí ozdoby v osadě Oflenda na Chrudimsku, proto pro nadcházející svátky vsadila na nadčasovou bílo-zlatou kombinaci. A nyní už vymýšlí novinky pro příští sezonu. Koulier letos zažívá třetí rok na trhu, výroba je zaběhnutá a nemá nouzi o zákazníky.

Začátek však nebyl vůbec jednoduchý a ke startu manufaktury přispěla shoda náhod. To bylo před třemi lety, kdy podnik na výrobu ručně vyráběných ozdob vznikl. Kateřina tehdy v Oflendě, části obce Mrákotín, navázala na mizející sklářskou tradici kraje a dala práci sklářům a kreslířkám. Ti po uzavření posledního provozu na ruční výrobu vánočních ozdob v nedalekém Horním Bradle skončili na jaře 2021 na úřadu práce.

„Musela jsem jednat velmi rychle, s každým dalším měsícem by totiž byla stále menší šance dát lidi, kteří by se z úřadu rozprchli do jiných zaměstnání, znovu dohromady. Nejcennější je stále profesní zkušenost,“ uvedla při zahájení provozu obchodní ředitelka nové výrobny Kateřina Šrámková, která firmu vlastní spolu s manželem.

Pro manufakturu, která zaměstnává zhruba dvě desítky lidí, manželé využili budovu, kde dříve provozovali velkou truhlárnu. Výroba nábytku z masivu v té době rostla, a tak se výroba přestěhovala do větších a moderních prostor. Proto mohli do uvolněných dílen přesunout sklářskou výrobu.

Značka Koulier se zrodila v září 2021 a rovnou před ní stál zásadní úkol. Tedy stihnout předvánoční sezonu. „Tempo bylo hektické. Přesto jsme připravili šest základních kolekcí, které jsme prodávali jak v podnikové prodejně na Oflendě, tak u partnerů. Na konci listopadu se nám povedlo spustit i e-shop. A dál jsme připravili velkou zakázku pro síť prodejen Rossmann,“ popsala zásadní měsíce po ostrém startu Kateřina.

Největší úspěch sklidila firma loni na půdě Evropského parlamentu. Od adventu tam zářil vánoční strom z Vysočiny zkrášlený právě ozdobami ze sklárny Koulier. Vzrostlá jedle pocházela ze zámku ve Žďáru nad Sázavou od společnosti Kinský Žďár. Vypěstovali ji na hospodářském dvoře Lyra navrženém architektem Santinim.

