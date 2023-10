Obyčejný byznys: Přesná smlouva o dílo může zachránit podnik, říká podlahář

V Česku je mnoho zajímavých gastropodniků, opraven, řemeslníků. restaurací, prodejen a trhů, které zákazníci milují a majitelé pro ně dělají maximum. Představujeme je na newstream.cz v novém seriálu Obyčejný byznys. Tentokrát se vydáme za odborníkem na pokládku parket a dalších podlahových krytin Jiřím Čermákem.

Vyučil se tesařem. Přitom Jiří Čermák závodně plaval a potápěl se. Před posledními prázdninami ho oslovil trenér potápění s tím, že provozuje malou cestovní kancelář, která se zaměřuje na kurzy potápění na Jadranu. To se stalo před třiceti lety. Do Chorvatska tehdy odjel a letní měsíce koučoval adepty poznávání hlubin. Jenže to mělo velký háček. Cestovka s koncem srpna 1993 ukončila činnost, neposlala peníze a místo přísunu nových potápěčů nechala Jiřího v Chorvatsku. Tak si vybral ušetřené peníze a vrátil se autobusem do Prahy. Rozčarování z první pracovní zkušenosti však netrvalo dlouho.

Začal hledat novou práci a přijali ho do truhlárny zaměřené na výrobu kuchyňských linek. „Chvíli mě to bavilo a získal jsem určitou praxi. Jenže tak po dvou letech jsem zjistil, že stereotypní práce, tedy každodenní řezání laminových desek na stejný rozměr, je ubíjející," vypráví Jiří. Jediným zpestření pro něj byla občasná montáž kuchyní do bytů. Pochopil, že v práci prakticky nemá možnost dalšího posunu.

V hospodě zařídíš všechno

„To mě naštvalo a začal jsem se poohlížet po nové práci. Nakonec to dopadlo, přesně tak, jak se říká: V hospodě zařídíš všechno. Každé úterý jsem chodil hrát šipky a jen se zmínil, že hledám novou práci. Po několika dnech se ozval kamarád kamaráda s tím, že potřebuje pomocníka na novou pokládku a rekonstrukce prkenných podlah a parket. „Poznat něco nového a přičichnout k dalšímu řemeslu, navíc spojenému s prací se dřevem, mě zaujalo, tak jsme se dohodli a já k němu nastoupil,“ popisuje Jiří Čermák.

Začátky však byly krušné, jako by znovu nastoupil do učení. Nosil stroje, prkna či balíky parket do vyšších podlaží bez výtahu. Tak poznal jak nekonečná schodiště na pražských Vinohradech a Smíchově, tak třeba i na Žižkově. „Zhruba po testovacím měsíci, zda vydržím, mistr uznal, že jsem spolehlivý a začal mě zaučovat do tajů podlahařiny. Nejdřív jsem neuměl ani poskládat parkety, aby byly připravené k pokládce. Obsluhovat brousící a další stroje pro mě byla také novinka. Ale po pěti letech, když jsem získal sebevědomí a kontakty, jsem se rozhodl osamostatnit,“ popisuje nyní zkušený podlahář, který má za sebou i rekonstrukce složitých vzorů parket na soukromých zámcích.

Současnost je náročnější

Patnáct let práce můžeme přeskočit a udělat filmový střih do současnosti. Ta je na rozdíl od doby covidu, kdy měli lidé prázdné byty, žili na chalupách a navíc měli dost našetřeno, náročnější. Lidé šetří a rekonstrukce, pokud nejsou nezbytné, odkládají. Práce se ale najde i po covidu.

Když Jiří srovnává dobu na začátku tisíciletí a současnost, má jasný názor. Dřív si podle něj zákazníci nechali od řemeslníka poradit a mohli společně dojít k ideálnímu řešení. Dnes je to, zejména s těmi bohatšími podnikateli, mnohem těžší. Nejhorší zkušenost má s kompletními parketovou i prkennou podlahu ve dvoupatrové novostavbě.

„Parkety v patře už jsem měl hotové, tak došlo na dubová prkna v přízemí, která si sehnal investor. To byl kámen úrazu, nebyla totiž řádně vyschlá. Tehdy jsem majiteli sdělil, že to pokládat nebudu, protože to bude do roka úplně zničené. Zákazník reagoval dost příkře: Chci na Vánoce vilu představit kamarádům, tak to musí být hotové. Mé rady si vůbec nepřipouštěl a navíc řekl, že když nebude po jeho, tak mi neproplatí faktury,“ popisuje krizovou situaci.

Podal tedy návrh na sepsání naprosto konkrétní smlouvy. Dílo nedoporučil, objednávka byla pouze na rozhodnutí klienta a v žádném případě neposkytl záruku ani možnost reklamace. „Také jsem přesně popsal, co se zřejmě do roka stane. To samozřejmě nastalo a podlaha byla na odpis,” radí dalším řemeslníkům jasnou strategii.

Nakonec to došlo až k soudu, kde investor požadoval nahradit škodu v hodnotě 200 tisíc korun a zdarma novou instalaci. „Soud ale smlouvu uznal a žalobce prohrál. V opačném případě by to pro mě byla likvidační situace a konec podnikání,“ hodnotí stav, kdy mu připadá, že stavařem je téměř každý Čech.