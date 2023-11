Obyčejný byznys: Naturopatie není ezo, ani šamanismus, říká Karolína Kunftová

K léčebnému oboru naturopatie, a vlastní soukromé klinice přišla oklikou, vlastně náhodou, přitom na ně nevěří. Dlouhé roky Karolína Kunftová pracovala jako HR manažerka ve velkých počítačových korporacích. „Celou tu dobu mě to příliš nebavilo a nesedělo mi, že dělám právě tohle. Proto jsem po večerech dělala fyzioterapii, cvičila jsem s lidmi a táhlo mě to ke zdraví,“ vzpomíná na tehdejší pracovní rozpolcenost.

Ta „náhoda" přišla s časopisovým rozhovorem se zakladatelkou školy klinické naturopatie Kateřinou Boesenbergovou, která přinesla obor do Česka. Škola, kterou založila, funguje už jedenáctým rokem. „Rozhovor byl o celostní medicíně a o její pražské škole. Tam se v zápětí přihlásila do distančního čtyřletého studia. Terapeuti se zde učí komplexně přemýšlet nad zdravím a odhalovat skutečné příčiny onemocnění. Klinická nutriční medicína je jedním z oborů. „Pracujeme se stravou jako nástrojem, ale také se západní fytoterapií, tedy léčbou pomocí bylin. Pracujeme zhruba s dvěma stovkami bylin, které známe do detailu,” popisuje Karolína s tím, že každému se míchá směs na míru. Jedná se tak o kombinaci tradičního přístupu a moderních metod.

„Nevěříme v jednu kouzelnou metodu nebo úžasnou dietu, která spasí celý svět. Když se někdo stane mým klientem, tak mě na něm zajímá všechno. Životní příběh, zdraví, co jí, jak spí, jaké má zdravotní problémy a další faktory,“ vysvětluje.

Na pomoc má různé nástroje od změna stravy, přes léčbu bylinami po úpravu životního stylu klienta. Snaží se rozpoznat, proč se zdraví dostalo do disbalance, a následně sestavit člověku program tak, aby se tělo vrátilo do normálu a začalo regenerovat do rovnováhy.

Naturopatie je v 70 procentech zemí běžně uznávaný medicínský obor. A funguje zde jako pojišťovnou hrazená doplňující péče k normální medicíně. Studuje se na vysokých školách. „V Česku tohle neplatí, nikdo včetně lékařů o naturopatii příliš neví, a proto nefunguje spolupráce, která je jinde běžná,“ hodnotí současnou situaci v Česku.

Naturoterapeutů přibývá

„Absolventů školy naturopatie je už vcelku dost, ale málokdo se jí živí, proto na naší klinice zaměstnávám studenty a absolventy, kterým pomáhám. Na mém semináři Jak se naturopatií uživit a nezbláznit se se například dozvědí, co všechno je pro založení a vedení živnosti nutné z právního a ekonomického hlediska a účetnictví. Bojujeme také za to, abychom byli začleněni do standardního vzdělávacího procesu, ale stát nám do toho hází vidle,” stěžuje si na úřady, protože v okolních zemích to je naprosto běžné.

Karolína tak chce naturopatii pomoci z druhé strany. „Když budou naturopati fundovaní, skromní a byznysově šikovní, tak se uživí, protože profese má obrovský potenciál. Čím víc se o nás bude vědět, tím větší váhu získáme,“ zakončuje vyprávění.