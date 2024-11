Obyčejný byznys: Půjčování vánočních ozdob se stává trendem v hotelech i firmách

Půjčovny aut, kol, lodí či nářadí jsou na trhu naprosto běžné. Nově se o své místo hlásí sdílení vánočních ozdob.

Ojedinělou službu zavedla sklářská manufaktura Koulier, která nabízí k zapůjčení široký výběr ozdob na vánoční stromky. „Služba je určena všem těm, kdo si svoji představu designu bydlení teprve tvoří. Tak aby si vyzkoušeli co, a jaké barvy by se do jejich domovů hodily co nejlépe. Nebo těm, kdo vlastní velké prostory a přáli by si jít i ve zdobení vánočních stromečků s dobou, tedy mít alespoň jeden strom v naprosto moderních barvách a dekorech,“ říká k nové službě spolumajitelka a obchodní ředitelka sklárny Kateřina Šrámková.

Služba, která bez marketingové podpory funguje od roku 2023, již na loňské Vánoce ozdoby na stromky zapůjčovala. „Půjčují si více firmy než jednotlivci. V tomto roce nabídku ještě rozšíříme,“ říká Kateřina, která svůj nápad zrealizovala.

Klient za zápůjčku jedné ozdoby padesát korun. Sklárna Koulier, kde se ozdoby ručně vyrábějí a malují, může případně zajistit i vánočního dekoratéra, který na strom umístí až dvě stovky ozdob, dle velikosti. Servis, který manufaktura nabízí využívají zejména firmy, nebo hotely, které chtějí mít každý rok jinak ozdobený strom nebo jich potřebují více. Výhodou služby je i to, že zákazník po skončení svátků ozdoby vrátí a nemusí je celý rok skladovat. Neřeší ani jejich dokupování a má každý rok trendy výzdobu.

Zachráněná výroba

Sklárna Koulier se věnuje výrobě vánočních ozdob je na trhu od září 2021. Tehdy se manželé Šrámkovi rozhodli, že na Chrudimsku zachrání řemeslnou tradici, a v malé osadě Oflenda na Vysočině nabídli pracovní uplatnění foukačům a malířkám z uzavřené provozovny v Horním Bradle.

Šrámkovi odkoupili sklářské technologie a stroje a výrobu přesunuli do své nevyužité truhlárny. Výroba vánočních ozdob má na východě Čech dlouholetou tradici, která však umírala a nyní je firem, které se výrobě foukaných vánočních ozdob věnují, necelá desítka.

Tradiční české ozdoby jsou velmi jemné, lehké a křehké. V Koulieru se jedná se o sériovou výrobu, počítanou na stovky od jednoho vzoru. V sortimentu má sklárna Koulier přes 1200 položek. Tvar ozdoby je výsledkem práce foukače s dechem. Mistrovskou prací jsou například labutě, při jejichž výrobě se nejdříve vyfoukne do formy tělo a potom volně vytvaruje dlouhý štíhlý krk s hlavičkou.

„Naši skláři se svému umění učí skutečně dlouhá léta a zůstávají mu věrni po celý život, pochopitelně za předpokladu, že mají kde pracovat. Výroba foukaných ozdob je natolik specifická, že ji nemůže vykonávat každý. Jde především o lidskou manuální zručnost a dlouholeté zkušenosti, které jsou nepřenositelné. V tomto oboru je základním předpokladem dlouhodobá kontinuita. Když nebudou mít lidé sociální jistotu, že je tento obor uživí, nezačnou v něm. Domnívám se, že skláři jsou buď zaměstnáni ve fungující sklárně nebo prostě nejsou. Kdo odejde, nemá se kam vrátit, a když řemeslo nedělá každý den, získaná zručnost postupně zanikne,“ popsala situaci a záchranu řemesla obchodní ředitelka.

