Obyčejná práce: S objednávkami dárků si pospěšte. Jinak bude problém s doručením, varuje dopravce

Před Vánoci zažívají poštovní a distribuční firmy každoročně obrovský nárůst objemu zásilek. Tento předvánoční shon způsobuje, že firmy čelí velkým výzvám z hlediska logistiky, personálních kapacit a dodržování termínů doručení.

Reklama

„Je to opravdu jízda. Každý den mám zhruba pět stovek balíčků, to je dvojnásobek oproti běžnému období roku,“ říká Jaroslav Beránek, řidič společnosti PPL. Firmy jako PPL, DPD, GLS, Zásilkovna nebo WeDo hrají v předvánočním období klíčovou roli, protože doručují většinu zboží z e-shopů.

Obliba výdejních boxů

Internetové obchody mají klíčový podíl na vytížení logistických společností. Aby tak stihly doručit dárky včas, spolupracují s více dopravci a rozšiřují možnosti výdeje. „Většina objednávek kulminuje mezi Black Friday a týdnem před Štědrým dnem. Proto jsem klientům již koncem listopadu doporučoval ať objednávají dárky včas. Velké plus je rozšíření sítě výdejních boxů,“ dodává Beránek s tím, že i přes moderní technologie a rozsáhlé logistické systémy zůstává předvánoční období zkouškou odolnosti pro celý doručovací řetězec.

Obliba boxů ale může za to, že část přepravců nebo e-shopů v nich v předvánočním období zkracuje úložní dobu. Lidé by si ji vždy měli zkontrolovat v SMS nebo v e-mailu. Stát se může i to, že box je plný. Přepravce v takovém případě balík odveze na výdejní místo v okolí.

Slevové akce

Za nárůstem počtu zásilek stojí i listopadové slevové akce. „Sezona nám začala asi o čtrnáct dní dříve. Překonali jsme rekordy z minulého roku, kdy jsme v minulém týdnu přepravili milion zásilek. Rekord minulého roku bylo 880 tisíc,“ doplnila konkrétní čísla mluvčí Zásilkovny Tereza Vyhnanovská.

Reklama

Kdo chce dostat dárky do Štědrého dne, musí zboží objednat včas. Zpracování objednávky může e-shopu trvat i několik dní. Do ruky přepravcům se balíky musí dostat nejpozději mezi 19. a 20. prosincem. Dobré je proto objednat poslední dárky několik dní před tímto termínem. Rozvážet k lidem nebo na výdejní místa je kurýři budou i 23. prosince.

Část dep bude otevřena i na Štědrý den do dvanácti hodin, stejně jako některá výdejní místa. Informace o přesných otevíracích dobách uvádí přepravci na svých webových stránkách. Výdejní boxy jsou k dispozici nepřetržitě.

Obyčejná práce: Vánoční stromky zdražily o desetinu, říká prodejce Zprávy z firem Se začátkem adventu se řadě prostranství objevili prodejci vánočních stromků. „Zatím lidé kupují hlavně jmelí a větve, zájem stromky teprve přijde,“ říká Jiří, který má s kolegou na starost prodejní místo u Jindřišské věže v centru Prahy. Michal Nosek Přečíst článek

video VIP Eva Talks: Vánoční tour bude pokračovat i v novém roce, říká Janek Ledecký Enjoy Moderátorka Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá celebrity. Tentokrát pozvání do studia přijal zpěvák Janek Ledecký. Michal Nosek Přečíst článek