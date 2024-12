Obyčejná práce: Vánoční stromky zdražily o desetinu, říká prodejce

Se začátkem adventu se řadě prostranství objevili prodejci vánočních stromků. „Zatím lidé kupují hlavně jmelí a větve, zájem stromky teprve přijde,“ říká Jiří, který má s kolegou na starost prodejní místo u Jindřišské věže v centru Prahy.

Reklama

Jiří se pracovně věnuje filmovým rekvizitám, jeho kolega je zahradník. V průběhu roku se nevídají, ale stromky spolu prodávají již řadu let. „Na tuhle akci si vždycky volno uděláme, za ty roky je pro nás prodej stromků vánoční tradice,“ dodává s tím, že letos stromky, které vozí od pěstitelů z Čech a Moravy mírně zdražily. Činí to zhruba deset procent.

Způsobila to řada faktorů. Stromky se přesunuly z patnáctiprocentní daňové sazby do jednadvacetiprocentní. Rovněž vzrostly náklady na pěstování, hnojiva a hlavně cena lidská práce. Vypěstovat vánoční stromek totiž není otázkou několika měsíců, ale vyžaduje dlouholetou péči. Borovice rostou 4 roky, jedle a smrky zhruba 5 až 6 let.

Stálá klientela

Jiří si pochvaluje, že mají v Jindřišské stálou klientelu. „Lidé se k nám pro stromky každý rok vracejí, což nám pomáhá bojovat s nabídkou hobby marketů a dalších velkých hráčů, kteří do prodeje stromků v průběhu minulých vstoupily,“ říká.

Největší zájem prodejce očekává již tradičně o jedle střední velikosti, ale sortiment má Jiří přesto široký. „Máme klienty i mezi blízkými hotely a firmami, tak musíme mít nabídku i pro ně,“ říká.

Reklama

Kdo chce na koupi stromku ušetřit, může zajet na nákup přímo k pěstitelům. V žádném případě se však nevyplácejí krádeže v lesních školkách, kde jsou stromky nastříkané proti okusu zvěře. „V přírodě to cítit není, ale když takový stromek postavíte v bytě do tepla, tak začne opravdu odpudivě páchnout,“ varuje prodejce.

Obyčejná práce: Dobrovolné spolky by pomohly chránit lesy, říká lesní hospodář o projednávaném zákonu Zprávy z firem Člen vedení Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL) Miroslav Pacovský se pohybuje v oboru desítky let, zejména jako odborný lesní hospodář a soudní znalec. Nyní se krom péče o lesy a plánování jejich rozvoje věnuje i lesnické legislativě. Michal Nosek Přečíst článek

Obyčejný byznys: Nekupujte si stromeček a ozdoby, půjčte si je Zprávy z firem Půjčovny aut, kol, lodí či nářadí jsou na trhu naprosto běžné. Nově se o své místo hlásí sdílení vánočních ozdob. Michal Nosek Přečíst článek

Obyčejný byznys: Provoz pouťové atrakce se stále vyplácí, říká kolotočářka Zprávy z firem Lokální zábavní události jsou doménou majitelů stánků, kolotočů a dalších atrakcí. Jejich sezona právě vrcholí a mohou tak již odhadovat letošní zisky. S příchodem podzimu totiž čas dožínek, poutí či obecních slavností odezní. Jednu takovou jsme navštívili i my. Michal Nosek Přečíst článek

Obyčejný byznys: Za věnce si lidé letos mnohde připlatí, říká floristka Zprávy z firem Nastávající víkend bude patřit Památce zesnulých a prodejci věnců a kytic se připravili na tradičně obrovský zájem o své produkty. Stánkaři u hřbitovů letos zdražili. Michal Nosek Přečíst článek