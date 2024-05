Obyčejný byznys: Dříve jsem nedokázal svou práci nacenit, říká svatební fotograf

Sny o umělecké tvorbě se Jirkovi Jeřábkovi (jméno bylo na přání fotografa změněno) rozplynuly, když po maturitě na fotografické škole potřeboval stabilní příjem. Chtěl pokračovat na vysokou, ale tam se skrze obrovskou konkurenci neprobojoval. Doba, kdy se mohl soustředit jen na svoje fotky do školy a klauzurní práce, tak zůstala v nenávratnu.

Po posledních prázdninách začal hledat práci. „Poptávka po práci fotografa výrazně převyšovala nabídku. V médiích nabídka stabilní práce pro foťáka už prakticky není, nebo by výdělek nestačil ani na nájem. Další možnosti byly obdobné,“ vzpomíná mladík na dobu před čtyřmi lety, kdy mu začaly starosti.

„Najít stabilně placenou práci se mi zdálo nemožné, tak jsem si po poradě s kamarádem rozhodl založit živnost,“ říká o cestě na vlastní fotografické nohy, která začala úplně jinak, než čekal.

Šťastná náhoda

„Že se pustím do svateb, plesů a rodinných alb mě nikdy ve škole nenapadlo. Jsem víc introvertní, tak fotku raději promýšlím, než abych mačkal momentky,“ říká o své práci s tím, že se všechno najednou změnilo. „Zavolala mi máma, že se kolegyni vdává dcera a shání fotografa. Jestli bych to zvládnul. Moc na práci jsem toho tehdy neměl, tak jsem to vzal. Jediný problém byl v tom, že jsem si nedokázal práci nacenit,“ vzpomíná na úplné profesionální začátky.

„První svatbu jsem nafotil jako dokument s přirozenými emocemi a situacemi. Jediné, co muselo být připravené byly skupinové fotografie, jinak to byl můj obraz svatebního dne. Myslím, že bylo taky super, že jsem byl na nějaké svatbě vůbec poprvé. Tak jsem nic nesrovnával a měl volnost,“ Fotky měly u svatebčanů velký úspěch a potěšila je i relativně nízká cena proti konkurenci.

Tyto dva faktory odstartovaly Jirkovi kariéru. Dnes již své služby zdražil, ale klientela se přirozeně rozrůstá díky novým doporučením od klientů. Do portfolia služeb tak zařadil i fotografování plesů a dalších rodinných oslav. O jeho práci se již zajímají i firmy, které ho poptávají na své interní akce.

