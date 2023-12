Obyčejný byznys: Nejraděj dělám účes blondýnám, říká kadeřník

Babička i maminka byly kadeřnice, tak měl Lukáš s výběrem svého povolání jasno. Po kadeřnické škole a dvouleté praxi u maminky si začal budovat salon Hair trend v Praze. Bylo to komplikované, protože v té době ještě bydlel v Jablonci. Podle svých slov šetřil každou korunu, v kadeřictví přespával na zemi a ráno čekal na zlevněné bagety.

To bylo před téměř dvaceti lety, když Lukáš Klucký nedaleko od Vinohradské nemocnice v Praze otevřel svůj salon. „Záčátky a hledání zákaznic a zákazníků byly těžké. O víkendech jsem po večerech jezdil stříhat na diskotéky. Tam jsem rozdával své propagační letáky a vizitky. Tehdy nebyly sociální sítě, tak se musela dělat reklama osobně,“ vzpomíná na doby, kdy po dobudování salonu potřeboval každou korunu na nájem a další platby. „Praha je drahá a začátky tady jsou těžké v každé době, pokud nemáte na rozjezd velkou finanční rezervu,“ dodává ke svému tvrdému startu podnikání. Postupně začal k propagaci své práce využívat sociální sítě, ale nejlepší reklamou je pro něj klasické šuškanda.

Babičky, dcery i vnučky

Klientela se tak v průběhu dalších let rozrůstat a salon se etabloval na trhu. Výsledky byly pozitivní, než přišla zásadní rána. Covid-19. „Lidé se začali patlat doma, nebo poznali kadeřníky, kteří jezdili za nimi. Za dva roky si tak vybudovali vztah a začali chodit k nim. Jiná kadeřnictví dokonce zavřela definitivně,“ popisuje nejtěžší období v historii svého podnikání. Po pandemii Lukášovi odpadlo 30 až 45 procent zákaznic, které postupně nahrazují nové. „Orientujeme se zejména na dámskou klientelu a nejlepší je, že máme zákaznice, které k nám pravidelně chodí patnáct let a postupně přivedly své dcery. Některé už i vnučky,“ usmívá se nad svou vícegenerační klientelou, k níž patří i herečky a modelky.

Podle svých slov nejraději pracuje se světlými vlasy, do kterých propojuje jiné barevné odstíny. „Na extravagantní kreace se nezaměřuji. Účes musí být nositelný a to mé zákaznice chtějí,“ hodnotí své účesy. Každá klientka ale vyžaduje specifický přístup. „Co se ke konkrétní osobě hodí za účes a barvu, která by jí sedla, vidím na první pohled. Každý si totiž nosí nějakou energii, nějaký styl. Nejdůležitější na budoucím účesu ale je pořádně o tom pohovořit, případně zákaznici jemně navést k novému účesu,“ uzavírá vyprávění o kadeřnickém řemesle.