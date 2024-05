Obyčejná práce: Lidé dokáží být strašná prasata, říká uklízečka

Práce uklízečky patří mezi nejpodceňovanější a nejpřehlíženější. To se snaží vyvrátit Jana Růžková, která se úklidu věnuje již osmým rokem. „Začala jsem si tím přivydělávat na mateřské. Postupně se má klientela rozrostla, tak jsem u úklidu zůstala. A nelituju,” říká.

Reklama

Jana nyní uklízí několik apartmánů, ale jinak se věnuje organizační práci. Úklidů totiž po covidové pandemii výrazně přibylo, tak si s kamarádkou založily vlastní firmu, kde zaměstnávají další kamarádky a studentky. Vlastní zaměstnance však nemají, všichni uklízejí na dohodu o provedení práce. „Vrátili se turisté, tak kromě standardních úklidů bytů, domů, či kanceláří znovu přibyly byty na Airbnb, které nyní tvoří naší hlavní pracovní náplň,” upřesňuje Jana s tím, že se nejedná jen o úklid, ale i o zajištění drobných oprav a prádelny. „Někteří pronajímatelé chtějí, abychom čekali na hosty a všechno jim před ubytováním ukázaly,” popisuje další aktivity.

Průběžný úklid je dle Jany pohodová práce, vyluxuvat, setřít prach, umýt koupelnu. Nejhorší jsou ale totální úklidy například po malování, nebo při stěhování dlouhodobých nájemníků. To mnohdy vyžaduje i několikadenní úsilí, protože co dokáží malíři za dílo, je někdy až neuvěřitelné. „Natřou prostě všechno včetně zásuvek, futer a okenních rámů. To pak nejde umýt a musí se ztuhlý nátěr škrabat žiletkou,” stěžuje si Jana na řemeslníky. Za další peklo považuje mytí sporáku, plechů a trouby. „To bývá doslova tak zaprasené, že se chce holkám zvracet. Co dokáží turisté v pronajatých bytech za několik dní napáchat, je mnohdy těžko uvěřitelné,” říká o hlavních úskalích své práce.

Nekalá konkurence

Mnoho žen, které se úklidu věnují, si v poslední době stěžuje na příchod žen a dívek z Ukrajiny, které jim údajně berou práci. To Janě příliš nevadí. Dokonce dává práci několika z nich. Mnohem horší je podle ní nekalá konkurence těch, kteří uklízejí načerno, tedy za hotové, nezdaněné peníze. „Přesně tohle křiví trh. A pak klienti považují uklízečky za služebné. Ty holky, které uklízejí bez dokladu, mohou nabídnout nižší cenu. To je pak těžké jim konkurovat. Ony si samotné neuvědomují, že tak podhodnocují práci všech,” stěžuje si na nepoctivé konkurentky.

O tom, že uklízečka opravdu není uznávaná profese, svědčí i sociologický průzkum, kde respondenti zařadili toto povolání z hlediska prestiže na předposlední místo. Za uklízečkami se na úplném chvostu usadili poslanci.

