Obyčejná práce: Vyhovět projektu někdy bývá nad lidské síly, říká zahradník. Musíme stavět i hrůzy

Při vyslovení slova zahradník se každému vybaví žena či muž v klobouku, který pěstuje květiny. Jsou však také zahradníci, kteří se tvorbě zahrad věnují. To je práce osmapadesátiletého Jirky. Původně byl tesařem, ale před deseti lety hledal změnu a našel se právě v této profesi.

„Výhodou je, že jsme při práci stále venku. Nevýhodou, že to je opravdu dřina. Přepravujeme například na kolečku tuny hlíny a jiného materiálu, všechno se navíc kope ručně. Protože větší technika nám při tvorbě zahrad nepomůže,” popisuje svou práci.

Jiří je konzervativec ze staré školy, tak mu velice vadí přístup mladých kolegů, kteří o práci příliš nepřemýšlejí a často ji musí předělávat. „Kdyby poslechli a vše dělali podle zavedených funkčních postupů, tak by zmizela zbytečná práce navíc," říká s tím, že si ale všichni připadají děsně chytří.

Mnohdy vázne komunikace

Za další úskalí považuje komunikaci se zahradními architekty, tedy autory projektů, které pak u klientů realizují. „Někdy je to až na palici. Projekt je jedna věc, ale setkáváme se i se situacemi, kdy má voda téct do kopce nebo nejsou vůbec zohledněny světové strany, kde se daří různým rostlinám, to je pak největší problém, protože architektky a architekti jsou ješitní a stojí si za svým. Pak se diví, že se konkrétním rostlinám na vybraných místech nedaří,” kritizuje část spolupráce.

Kapitolou pro sebe jsou předělávky a dodělávky, když musí dopravovat materiál přes část zahrady, která je hotová a už se nesmí poničit. „To stojí hodně úsilí. Musí se geotextilií zakrýt vysypávané či dlážděné cestičky. Nový materiál navážet z velké dálky a velice opatrně, protože majitel sleduje každé poškození a pak vyžaduje nápravu, kterou už mnohdy nezaplatí,” popisuje.

Za příjemnou práci považuje tvorbu zahrady okolo bungalovu bývalého prezidenta republiky: „Manželka si vybrala velké množství keřů a dalších dřevin, svažitý terén jsme doplnili schodištěm a zbylá volná místa zaplňují rozmanité květiny. Příjemnou atmosféru dokresluje i částečně zelená střecha.”

Opačným příkladem jsou podle něj přeplácané parkové zahrady u staveb v duchu proklínaného podnikatelského baroka. „Co si tihle lidé vymýšlejí, je opravdu za hranicí rozumu. Jedná se například o zlatá madla u dřevěného zábradlí okolo altánu nebo umělá skaliska v zahradních jezírkách. Tak vznikají například podivuhodné vodopády poháněné čerpadlem či nevkusné skalní útvary z betonu či plastu, které působí dominantně a přírodní dojem prostoru dokonale zničí,” uzavírá své vyprávění zahradník.

