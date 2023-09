Obyčejný byznys: Opravám televizorů se roky vyhýbám, říká elektrotechnik

V Česku je mnoho zajímavých provozů a podniků, prodejen a trhů, které zákazníci milují a majitelé pro ně dělají maximum. Představujeme je na newstream.cz v novém seriálu Obyčejný byznys. Tentokrát se vydáme za odborníkem na opravy a instalace audiotechniky a majitelem firmy DJ Servis Milanem Úblem.

Reklama

Kolik techniků se v Praze věnuje opravám a instalacím audiotechniky se nedá spočítat, ale Milan Úbl říká, že konkurence v branži není příliš vysoká. „Jsem jeden z posledních mohykánů s pájkou a měřícími přístroji. Je smutné, že ze třídy na elektroprůmyslovce, kde nás bylo třicet, se 28 živí jako programátoři, a jen dva jsme zůstali v praxi. Ta je určitě kreativnější, než psaní programů, či aplikací. Každopádně opravy a instalace mě stále moc baví,“ hodnotí elektrotechnický srdcař, který dle vlastních slov začal dráty natahovat po bytě od útlého věku. „Rodiče z toho byli v jednu chvíli až nešťastní. Ale mě to stále bavilo a zájem o elektrotechniku ještě vzrostl na průmyslové škole,” vzpomíná na začátky kariéry dnes osmapadesátiletý specialista.

Podívejte se do technického království Milana Úbla:

Jeho příběh doopravdy začíná složením maturity. Poté nastoupil do pražské Tesly, a věnoval se televizní technice. Když se vrátil z vojny, prováděl instalace a opravy v televizních přenosových vozech.

Přibývá oprav gramofonů

„Poslední televizory jsem opravoval ještě tam, asi v roce 1994, ale jednalo se o profesionální studiové monitory. V současnosti se opravám televizí spíše vyhýbám. Zabírají příliš místa, kterého v dílně nemám na zbyt,“ hodnotí s tím, že se lidé mnohdy televizorů zbavují a zbytečně kupují nové, protože jejich opravy nejsou složité. Výjimkou jsou drahé televize, tak od padesáti tisíc korun, které majitelé opravovat nechávají, ale mnoho jich není. Pravým opakem jsou opravy gramofonů, kterých stále přibývá. Najdou se i takoví nadšenci, kteří chtějí opravit kazetový magnetofon z osmdesátých let minulého století.

Obyčejný byznys: Bistro Golden Egg, přezdívané Žižkovský kurník, se rozhodlo uživit na vejcích. A jde jim to Enjoy Restaurace na rohu ulice, opravna, kadeřnictví. V Česku je řada zajímavých podniků a provozů, které zákazníci milují a majitelé pro ně dělají maximum. Budeme je představovat na newstream.cz v novém seriálu Obyčejný byznys. Michal Nosek Přečíst článek

Začátkem devadesátých let se Milan věnoval i zvučení rockových kapel, zejména skupině Kečup, které stavěl i první aparaturu, zároveň pracoval na servisu montážím a instalacím audiotechniky pro firmu Deutsch, která měla na tyto služby v Česku tehdy prakticky monopol, a tak pracoval ve dne v noci.

Následně založil vlastní firmu DJ Servis, která je na trhu čtvrt století a Milan vzpomíná i na nejbizarnější opravu. „Něco jsem instaloval na Žižkovské televizní věži a správce přišel s tím, zda bych jim neopravil stroj na cukrovou vatu,“ vzpomíná a s úsměvem a dodává, že to zvládl.

Obyčejný byznys: Brambory budou brzy vzácnost, říká farmář Zprávy z firem V Česku je mnoho zajímavých provozů a podniků, prodejen a trhů, které zákazníci milují a majitelé pro ně dělají maximum. Představujeme je na newstream.cz v novém seriálu Obyčejný byznys. Tentokrát se vydáme mezi farmáře a prodejce domácí zeleniny. Michal Nosek Přečíst článek

Ale vraťme se z nostalgie, monofonních magneťáků a černobílých televizorů do současnosti. „Jsem workoholik, takže se nezastavím a nečekám, že by naše řemeslo nahradila dnes všude propagovaná umělá inteligence. V branži mi může pomoci, ale manuální práci to za mě nikdy neudělá,“ říká. Důležitý navíc je i osobní kontakt a přístup, který AI zprostředkovat nedokáže. Právě díky tomu má za roky provozu DJ Servisu řadu stálých zákazníků, portfolio se stále rozrůstá a obsahuje široké spektrum lidí. Od muzikantů, přes klasické uživatele, až po sběratele, kteří chtějí starou techniku vrátit do funkčního stavu. Milan má ke staré technice opravdu silný vztah, když říká, že má v dílně stále funkční pevnou telefonní linku.

Práce pro pražskou DAMU

Aktuálně ale pracuje na moderním ozvučení devíti učeben na pražské DAMU, věnuje se i zvuku na kulturních a sportovních akcích, či instalacím zvukové techniky a kamerových systémů do hotelů, restaurací, obchodních center, jako například Bílá Labuť v Praze, či firem a domácností. K dalším místům, kde zvuk lidé nutně potřebují, jsou sportoviště, posilovny, fitness centra, či saunové světy, kterým se Milan také věnuje. Asi největší zakázku, kterou kdy technik realizoval, bylo ozvučení sportovně relaxačního centra Gymit! V Ústí nad Labem.

Obyčejný byznys: Vinotéky to mají v konkurenci hospod na Žižkově těžké, ale stále se rozvíjejí Enjoy V Česku je mnoho zajímavých provozů a podniků, které zákazníci milují a majitelé pro ně dělají maximum. Představujeme je na Newstream.cz v novém seriálu Obyčejný byznys. Tentokrát se vydáme na pražský Žižkov na skleničku vína. Michal Nosek Přečíst článek

Neméně důležitou aktivitou jsou opravy veškeré audiotechniky. „Velkou část mé klientely tvoří zahraniční klienti. Zejména hudebníci a DJ. Na tom je zajímavé, že roste počet DJ z Ruska, Ukrajiny, či Turkmenistánu, kteří se zařadili k tradičním Němcům, Angličanům a Američanům, ” říká o části klientely s tím, že se nestalo, aby mu za práci někdo z nich nezaplatil.

Práce má Milan Úbl stále nad hlavu, ale jediné co jej mrzí je to, že firmu nemá komu předat. Jeho synové se po studiích pustili ekonomickým směrem a o techniku se zajímají jen jako uživatelé. „Tuhle práci musí mít člověk v srdci, jinak to nemůže dělat,“ uzavírá své vyprávění.