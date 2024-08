Obyčejný byznys: Jízdní kolo potřebuje pravidelný servis, jinak je jízda stres bez zážitku, říká majitel cykloservisu

Každý den sundávají tisíce cyklistů bicykl z držáku na autě a vyrážejí do terénu, nebo na nefrekventovanou okresní silnici. „O stav svých strojů se starají zejména svépomocí, ale zhruba jednou do roka přijede na seřízení a výměnu dílů valná část z nich,” říká Filip Blažek, který již dvě dekády provozuje jeden z pražských cykloservisů.

Prodej jízdních kol se od covidového boomu stále postupně snižuje, ale je patrné, že ten, kdo si vyhlédne nové kolo, tak je ochotný do nákupu investovat více než v minulosti. To potvrzuje i Filip, když říká, že počet klientů, kteří si u něj nechávají servisovat kola v ceně přes sto tisíc korun přibývá.

„Lidé, kteří do svého horského či silničního kola investují tyto částky, jsou srdcaři. Říkám jim hobíci. Nejčastěji se jedná o muže okolo padesátky, kteří v životě dosáhli všeho, co pro ně bylo důležité a nyní si plní sny - třeba právě o drahém kolu, na které dříve neměli peníze,” říká Filip s tím, že jsou to jeho nejlepší a zároveň nejnáročnější zákazníci, kteří o své miláčky patřičně pečují. Neváhají totiž platit tisíce ani za pravidelnou údržbu a čištění stroje. Draho totiž nepřijde jen samotná prvotní investice do kola, ale průběžná profesionální péče může stát i dvacet tisíc korun za rok.

Zanedbané kolo je nebezpečné

Na druhou stranu se dle jeho slov najdou i tací lidé, kteří si svého stroje neváží a údržbu naprosto ignorují. Do té doby, než se něco porouchá. Pak se ale diví, protože je oprava vyjde draho.

„Ti, co dřou svoje kolo na krev a kašlou na údržbu, se v případě problému diví, protože se najednou začnou sypat všechny součástky a pak je na zvážení, jestli neinvestovat rovnou do nového stroje. Nové originální komponenty a jejich instalace totiž vyjdou draho,” popisuje technik.

O svou živnost se neobává, protože jsou Češi národem cyklistů, kteří se svého koníčku jen tak nezbaví. Za zajímavost poslední doby považuje to, že na rozdíl od majitelů klasických kol, kteří si řadu problémů odstraní sami, ti s elektrokoly přicházejí s každou prkotinou.

