Obyčejná práce: Zodpovědná otročina za pár korun, hodnotí své zaměstnání trafikantka

„Je to hrozná práce, ale příliš si vybírat nemůžu, protože nemám vzdělání a do gastronomie se mi už znovu nechce.” Tak hodnotí svou práci třicetiletá Zuzana, která prodává v trafice s občerstvením u jedné ze stanic pražského metra. Každé ráno vstává v půl páté a v práci je celou směnu na nohou. Nějaké posedávání dle ní nepřipadá v úvahu.

Z celostátních dat o výši platů vyplývá, že příjem prodavaček v posledních letech roste. Oproti roku 2020 se na jejich výplatních páskách objevuje o pár tisícovek víc. Portál Platy.cz uvádí průměr za loňský rok zhruba 28 tisíc korun. „O takové částce si ale můžu nechat zdát. Bonusy, ani jiné benefity u nás neexistují. Navíc má šéf páku v podobě ukrajinských žen a dívek a v klidu mi řekne, že můžu okamžitě odejít a náhradnice už čeká na telefonu,” popisuje s tím, že by si nepomohla ani jinde. A víc než po doplnění vzdělání nyní touží po prvním potomkovi.

„Miminko již s přítelem plánujeme, tak tady v trafice chci ještě vydržet, ale je to někdy opravdu dřina. Nestěžuju si na práci, ale na zákazníky,” říká. Kdo dle ní nikdy nepracoval ve službách, tak si opravdové lidské chování nedokáže představit. „Že zákazníci nepozdraví, nepoprosí ani nepoděkují, jsem si za roky v prodejně zvykla, ale s tím, že mi skoro každý druhý tyká se asi nesmířím nikdy. S arogancí zákazníků se setkává denně.

Bizarní dialogy

„Nejvíc miluju otázku: ‚Máte cigarety?‘ To vždy slušně odpovím, že ano, že jsme přeci v trafice. Většinou pak následuje rozkaz: ‚Tak mi jedny dejte!‘ Za otázku jaké by si zákazník přál dostanu vynadáno, jak je možné, že to nevím,” popisuje Zuzana první ranní hodiny, když lidé spěchají do práce.

Kromě prodeje musí často hlídat i malé děti s rodiči, které sladkosti z regálů rozbalí a konzumují přímo v obchodě. V neposlední řadě dává pozor i na zloděje. „Musí to být pro ně jen o nějakém adrenalinu. Přišel například pán v obleku, koupil si náplně do IQOS, zaplatil a cestou ven si automaticky vzal dvoje noviny. To se pochopit nedá,“ říká Zuzana s tím, že však nejčastěji mizí drahé časopisy, bagety a sladkosti. „Za všechno mám hmotnou zodpovědnost, ale prodejnu snímá kamerový systém, tak se zloději naštěstí nevracejí, ale zase chodí noví,” připomíná.

Ve své práci mladá žena přílišnou perspektivu nevidí a říká, že nebýt přítele, který vydělává téměř dvojnásobek toho, co ona, by o potomkovi ani nemohli přemýšlet. „Můj plat opravdu není na utrácení, ale jen na přežívání,” uzavírá své vyprávění.

