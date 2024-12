Předvánoční brigády: Přivydělat si chce o pětinu víc lidí než loni. I nabídka je širší

Firmy, které budou v předvánočním období potřebovat posily, nyní masivně nabírají. Nabídky na dohodu pro studenty a studentky středních a vysokých škol či další zájemce, kteří si chtějí přivydělat ke druhému zaměstnání, stále přibývají. Nyní jsou jich na pracovních portálech stovky.

„Že je o nabídky brigád zájem, dokazují i čísla. Oproti konci roku 2023 vyhledává aktuálně možnost brigád o 17 procent lidí více. Stejně tak roste počet odpovědí na inzerát. V průměru je to na inzerát 10 uchazečů, aktuálně u brigád je to 18 uchazečů na vypsanou pozici,“ říká Tomáš Pavlíček z pracovního portálu Prace.cz.

Největší poptávka je po brigádnících na pozici prodavač-prodavačka. Množství příležitostí však je i na práci pokladní, dělníka, skladníka, obchodního asistenta, řidiče, pracovníka poštovního provozu, kurýra a pracovníka logistiky.

„Brigádníky na různé pracovní pozice před svátky tradičně poptáváme. Brigádníci si u nás vydělají až 170 korun za hodinu,“ uvedl pro média k vánočnímu shonu Ivo Vysoudil, specialista pro komunikaci České pošty. Stovky brigádníků na pozici řidiče již nabraly i další expediční firmy jako Zásilkovna či DPD.

Retail zažívá předvánoční nápor, tam zaměstnavatelé potřebují posily. V logistice a skladech je hodně práce celý rok, nyní zde firmy potřebují vykrýt předvánoční nápor, kde se ze skladů expedují někdy i trojnásobek zboží než v běžném období.

To potvrzuje například společnost Trenýrkárna.cz, která v běžném období expeduje 400 – 500 zásilek týdně, před Vánoci pak 1300 – 1500 týdně. A prakticky stejné je to u všech firem, které se zaměřují na výrobu spotřebního zboží, které je na dárkovém trhu populární.

„Lidé nejvíce hledají práci řidiče, na druhém místě pohodlnou práci recepčního a na třetím skladníka. Do hektických kamenných obchodů se jim tolik nechce,“ popisuje poptávku uchazečů Pavlíček.

Kolik si brigádníci vydělají

Z dat portálu Platy.cz vyplývá, že si například prodavač vydělá 184 korun na hodinu, skladník 188 , administrativní pracovník 195, řidič 205 a kurýr pak 215 korun. „Nejčastěji vyžadovanou dovedností v nabídkách pro studenty na dohodu je zodpovědnost. Při náporu zákazníků se potřebují vedoucí pracovníci a pracovnice umětspolehnout na své vánoční kolegy. Komunikační schopnosti jsou druhá nejčastěji žádaná dovednost, u obchodu a služeb následuje ovládání anglického jazyka, spolehlivost a flexibilita. Některé společnosti v inzerátech uvádějí, že po vzájemné spokojenosti lze spolupráci prodloužit,“ uzavírá Pavlíček.

