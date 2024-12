O svátcích se sejde celá rodina, jinak je to zázrak, říká Janek Ledecký

Zpěvák Janek Ledecký je již tři desítky let neodmyslitelně spjatý s vánoční atmosférou. Důvodem jsou písně z alba Sliby se maj plnit o Vánocích, kterým v době svátků nejde uniknout. Zní v rozhlasových stanicích i obchodních centrech. Navíc interpret jede každoroční vánoční tour po českých a moravských městech. „Mám výhodu, že Vánoční tour je tradiční a naprosto specifické,” říká Ledecký k předvánoční koncertní šňůře.

Čím se Vánoční tour liší od klasických koncertů?

Díky té desce, která zázračně doslova zlidověla, to mám při vánočním hraní mnohem lehčí než kolegové. Na Vánočním tour úplně změníme repertoár, přibereme smyčcový kvartet a hrajeme úplně jiné písničky než v běžném roce. I proto se celá skupina na vánoční hraní vždycky těší. Tour bude po vánoční přestávce ještě pokračovat čtyřmi lednovými koncerty.

Přestávka začíná 23. prosince, jak se budou Vánoce slavit u Ledeckých?

Předvánoční koncerty mi dodají spoustu energie a pak, co se týče Vánoc, dařilo se nám je dvacet let prožívat ve Špindlu s celou rodinou. V poslední době, kvůli Ester, která jezdí závod Světového poháru i těsně před svátky a do Prahy se vrací utahaná až třiadvacátého prosince, je ještě další přesun do Krkonoš nepředstavitelný, tak zůstáváme v Praze.

Co pro vás znamenají vánoční tradice?

Vůbec nevybočujeme z průměru. Nechybí kapr, stromek ani dárky. Navíc zpíváme koledy, které se synem Jonášem předem trochu projedeme a dohodneme se, kdo bude hrát na kytaru a kdo na basu. O piano se nerveme.

Jak často se vaše rodina schází celá?

Vánoce jsou v tomto směru naprostý extrém. Jinak společně slavíme narozeniny. Sejít se kompletně i jindy by byl zázrak.

Zmínil jste soutěžní vytíženost dcery Ester, kolik času s ní trávíte v přípravě a na závodech?

Intenzivní to bylo ve dvou covidových sezónách. To jsme nekoncertovali, tak jsem s Ester trávil i přípravná období. Bylo to poetické. Protože zatímco v Česku rozháněli běžkaře policisté na sněžných skútrech, tak my lyžovali na prázdných sjezdovkách v nejlepších evropských střediscích, která byla otevřená jen pro závodní týmy.

