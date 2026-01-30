Obviněný exředitel Motola Ludvík dostal výpověď
Bývalý ředitel pražské nemocnice v Motole Miloslav Ludvík, kterého policie viní z korupce, ve čtvrtek v nemocnici obdržel výpověď. Řekl to Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz. Ludvík tak přišel i o pozici odborného referenta, na níž byl veden od svého odvolání z čela nemocnice.
Podle Ludvíka nemocnice nepostupovala správně, když mu po propuštění z vazby nenabídla jinou práci. Chce proto postup zařízení konzultovat s advokáty. Nemocnice se ke konkrétním krokům ani k jeho tvrzení nevyjádřila, pouze uvedla, že Ludvík v ní nepůsobí a ani působit nebude.
Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) na začátku týdne, krátce po Ludvíkově propuštění z vazby, kde strávil 11 měsíců, uvedly, že v nemocnici na žádné pracovní pozici nepůsobí. Zároveň ale potvrdily, že je od loňského února veden v systému nemocnice jako odborný referent. Podle nemocnice však nešlo o skutečné pracovní místo ani o návrat do zaměstnání.
Bývalý ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík, obviněný v rozsáhlé korupční kauze, bude po téměř roce propuštěn z vazby.
Ludvík nyní Rozhlasu řekl, že s novým vedením nemocnice se na dalším pracovním uplatnění nedohodl. „Podle zákona mají povinnost nabídnout mi nějaké místo. Oni ale rovnou řekli, že žádné místo nemají, a předali mi klasickou výpověď. Proto se ještě poradím s advokáty, zda postupovali správně,“ uvedl.
Mluvčí nemocnice Martina Dostálová potvrdila, že k jednání s Ludvíkem ve čtvrtek došlo. S ohledem na ochranu osobních údajů a probíhající pracovněprávní procesy se ale FNMH k jednotlivým krokům ani k Ludvíkovým tvrzením nebude vyjadřovat.
V kauze ovlivňování zakázek v motolské nemocnici čelí trestnímu stíhání celkem 19 lidí a tři firmy. Policie je podezírá z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Mezi stíhanými jsou Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský, kteří se podle vyšetřovatelů nechali uplácet od dodavatelů nemocnice.
Obvinění čelí také advokát Miroslav Jansta, který měl podle policie Ludvíkovi a Budinskému pomáhat s praním špinavých peněz. Web iROZHLAS.cz už v září uvedl, že policie obstavila majetek Ludvíka, Budinského a Jansty v hodnotě 230 milionů korun.
