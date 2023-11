Obří projekt v době války? Rusko jedná s Čínou o vybudování tunelu na Krym

Ruští a čínští obchodní činitelé, kteří mají vazby na vlády obou zemí, vedli tajné rozhovory o plánech na vybudování tunelu spojujícího Rusko s ukrajinským Krymským poloostrovem, který Moskva v rozporu s mezinárodním právem anektovala v roce 2014. Napsal to americký list The Washington Post s odvoláním na ukrajinskou tajnou službu. Moskva podle něj doufá, že tak vznikne dopravní trasa chráněná před útoky ze strany Ukrajiny, která chce Krym získat zpět.

Jednání podle listu vyvolaly rostoucí ruské obavy o bezpečnost Krymského mostu, který slouží jako klíčová logistická spojnice pro ruskou invazní armádu na Ukrajině. Ukrajincům se most podařilo několikrát zasáhnout a zůstává zranitelným válečným cílem.

Výstavba tunelu v blízkosti mostu by podle amerických představitelů a odborníků narazila na obrovské překážky, neboť projekt takového rozsahu, který by pravděpodobně stál miliardy dolarů a trval roky, se ještě nikdo nepokusil realizovat ve válečné zóně.

Navzdory pochybnostem o životaschopnosti plánu má ovšem Rusko podle odborníků jasné důvody, proč se o něj pokusit. Podle Alexandra Gabujeva z Carnegieho střediska, který se zabývá euroasijským regionem a Ruskem, čelí Moskva riziku, že se Ukrajina bude pokoušet na most útočit po mnoho let.

Politická rizika pro Čínu

Projekt by nicméně představoval politická a finanční rizika pro Čínu, která oficiálně neuznala ruskou anexi Krymu a jejíž společnosti by se mohly stát terči hospodářských sankcí, které Spojené státy a Evropská unie uvalily na Moskvu, píše The Washington Post. Zachycené e-maily mezi činiteli ovšem naznačují, že jedna z největších čínských stavebních společností naznačila ochotu se na projektu podílet.

Komunikaci poskytli deníku ukrajinští činitelé v naději, že se tak odhalí projekt a potenciální zapojení Číny. Autentičnost zpráv potvrdily další informace, které The Washington Post získal samostatně. Jde například o registrační spisy firem, z nichž vyplývá, že na Krymu nedávno vzniklo rusko-čínské konsorcium, jehož členy jsou lidé uvedení v e-mailech.

E-maily, které v posledních týdnech kolovaly mezi představiteli konsorcia, zmiňují setkání s čínskými delegáty na Krymu. Jeden popisuje čínskou železniční stavební společnost CRCC jako „připravenou zajistit výstavbu železničních a silničních stavebních projektů jakékoli složitosti v regionu Krymu“. CRCC je státní podnik, který vybudoval řadu silničních a železničních sítí v Číně a v posledních letech navázal významné vazby s Ruskem, uvádí The Washington Post.

Registrační spisy a e-maily také nasvědčují tomu, že se Číňané i Rusové snaží o uchování zúčastněných lidí a firem v tajnosti, zřejmě ve snaze ochránit je před potenciálními západními sankcemi. Podnik CRCC na žádost listu o vyjádření k projektu na Krymu neodpověděl. K plánu vybudovat tunel pod Kerčským průlivem se odmítl vyjádřit mimo jiné i vysoký představitel rusko-čínského konsorcia.

Odborníci na velké mezinárodní dopravní projekty listu řekli, že výstavba tunelu pod Kerčským průlivem je technicky proveditelná a Čína má potřebné odborné znalosti i vybavení. Experti se nicméně domnívají, že je nepravděpodobné, že by byl tunel dokončený tak brzy, aby pomohl Rusku v jeho válečném tažení na Ukrajině. Moskva ho nicméně podle nich může považovat za dlouhodobější investici, která by poskytla bezpečné spojení s teritoriem, o které by se mohlo bojovat po celá desetiletí.

Podzemní práce by podle odborníků čelily minimálnímu riziku, ale projekt by i tak postavil tisíce zaměstnanců, drahé kusy vybavení a rozlehlá staveniště na dosah ukrajinských raket. Kvůli hrozbě útoku by podle expertů Rusko a Čína pravděpodobně nebyly schopny použít novější stavební metody, ale musely by použít tradiční technologii ražení tunelů, píše The Washington Post. „To by bylo velmi obtížné sabotovat, pokud nezaútočíte na vchody,“ řekl jeden z nejmenovaných stavařů, podle něhož by však ruská armáda musela chránit nejen průliv, ale i výrobní závody na pobřeží, a stavba tunelu by podle něj byla „vysoce riziková operace“.