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newstream.cz Zprávy z firem OBRAZEM: „Vypadalo to jako v hororu.“ Svědci popisují ničivé zemětřesení ve Venezuele

OBRAZEM: „Vypadalo to jako v hororu.“ Svědci popisují ničivé zemětřesení ve Venezuele

Zemětřesení ve Venezuele
ČTK
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Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení a země hlásí první stovky mrtvých a tisíce pohřešovaných. Úřady vyhlásily stav nouze, letiště je zavřené a záchranáři dál prohledávají trosky.

Venezuela se vzpamatovává ze dvou silných zemětřesení, která po půlnoci středoevropského letního času zasáhla severozápad země. Úřady zatím hlásí nejméně 164 obětí a 971 zraněných. Více než 6600 lidí se podle prvních údajů pohřešuje. V zemi platí stav nouze, hlavní letiště je uzavřené a školy se do konce týdne promění v evakuační centra.

První otřesy měly sílu 7,2 stupně a epicentrum asi 28 kilometrů západně od města Morón. Druhé, ještě silnější zemětřesení o síle 7,5 stupně udeřilo 16 kilometrů jihozápadně od stejného města. Otřesy byly cítit i stovky až tisíce kilometrů daleko, mimo jiné v kolumbijské Bogotě a v brazilské Amazonii.

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V zemi platí stav nouze

Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav nouze. Úřady zároveň upozornily, že bilance se může dál zhoršovat, protože zasažené oblasti hlásí rozsáhlé škody a záchranáři stále pátrají po pohřešovaných.

Venezuelská státní televize VTV odvysílala záběry tří dětí pokrytých prachem, které se podařilo živé vytáhnout z trosek ve městě La Guaira na severu země. Škody utrpěla také nemocnice ve městě Tucacas vzdáleném asi 150 kilometrů. Podle televize před ní stály desítky lidí ve zdravotnickém oblečení.

Zemětřesení zasáhlo i klíčovou infrastrukturu. Poškozeno a uzavřeno bylo hlavní letiště v Maiquetíi nedaleko Caracasu. V metropoli byl přerušen provoz metra i dodávky zemního plynu, místy nefungovala elektřina ani mobilní signál. Nemocnice v Caracasu během noční směny posílily personál, aby zvládly příliv zraněných.

„Jako v hororu“

Svědci popisují paniku, praskající zdi a lidi vybíhající z kymácejících se domů. Někteří dostali krátce před otřesy varování na mobilní telefon. Když zemětřesení udeřilo, v bytech padaly předměty, lidé křičeli, plakali, objímali se a někteří v náručí svírali své domácí mazlíčky.

„Když jsme šli dolů, vypadalo to jako v hororu. Museli jsme přelézat trosky a všechno možné. Správce budovy s dítětem a všichni sousedé scházeli dolů. Viděla jsem ale, že se ven dostala jen jedna rodina,“ řekla podle Reuters Maria Alejandra ze sousední budovy.

Na sociálních sítích se mezitím šíří neověřená videa z La Guairy. Zachycují nakloněné a poničené obytné domy, nábytek vypadlý z balkonů na ulici i lidi pátrající v sutinách po přeživších.

Podle Americké geologické služby USGS jde o nejsilnější zemětřesení, které Venezuelu zasáhlo od roku 1900. Historicky nejničivější zemětřesení v zemi udeřilo v roce 1812. Tehdy způsobilo rozsáhlé škody v Caracasu a Méridě a připravilo o život zhruba 30 tisíc lidí.

Domy v horkém létě by měly ochladit nově vyvíjené materiály

Michal Nosek: Vedro mění názory levice. Klimatizace už není ekologický prohřešek, ale veřejná služba

Názory

Francie zažívá mimořádná vedra a s nimi i posun v debatě o klimatizacích. To, co bylo dosud často vnímáno jako symbol pohodlí a ekologické bezohlednosti, se začíná měnit v otázku ochrany zdraví, školství a základního provozu veřejných služeb.

Michal Nosek

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Německý Merck ulovil americkou biotechnologickou firmu. Zaplatí 11,3 miliardy dolarů

Merck
ČTK
ČTK
ČTK

Německý Merck posiluje v biomedicínském výzkumu. Za americkou Bio-Techne zaplatí 11,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 241,5 miliardy korun, a rozšíří nabídku laboratorního vybavení pro farmaceutické firmy i vědce.

Německá farmaceutická a technologická společnost Merck KGaA koupí americkou biotechnologickou firmu Bio-Techne Corp. za 11,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 241,5 miliardy korun. Akvizice má posílit postavení Mercku v oblasti laboratorního vybavení a produktů pro farmaceutické společnosti i výzkumníky

Merck nabízí za jednu akcii Bio-Techne 73 dolarů. Proti středeční závěrečné ceně akcií to představuje prémii 24 procent.

Transakci už schválila vedení obou společností. Dokončení obchodu ale ještě podléhá souhlasu akcionářů Bio-Techne a antimonopolních úřadů. Uzavření akvizice se očekává na přelomu letošního a příštího roku.

Kardiochirurg Miloš Táborský
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Káva ano, alkohol ne. Kardiolog Táborský boří mýty o zdravém stárnutí

Enjoy

„Alkohol by lékaři neměl být doporučován v žádném případě,“ říká kardiolog Miloš Táborský, další host seriálu Kód: Longevity. V rozhovoru vysvětluje, proč zdravé stárnutí nestojí na zázračných řešeních, ale na prevenci, pohybu, spánku, práci se stresem a znalosti vlastních rizik.

Petra Nehasilová

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Propojení významných firem

Bio-Techne dodává vědcům a farmaceutickým firmám chemické a biologické látky, protilátky, analytické přístroje a další vybavení potřebné pro výzkum a vývoj nových léčiv. Loni měla tržby přes 1,2 miliardy dolarů a po celém světě zaměstnávala zhruba 3000 lidí.

Podle Mercku spojení propojí dvě významné firmy, jejichž aktivity se v oblasti biomedicínského výzkumu doplňují. Generální ředitel Mercku Kai Beckmann označil transakci za důležitý milník. Bio-Techne podle něj dobře zapadá do strategie firmy nabízet špičkové produkty a řešení pro celý proces biomedicínského výzkumu, od laboratoří až po zákazníky z biotechnologického a farmaceutického průmyslu.

Merck oznámil velkou akvizici naposledy loni v létě, kdy za 3,4 miliardy dolarů převzal americkou společnost SpringWorks Therapeutics, zaměřenou na léčbu rakoviny. Největším obchodem v historii Mercku zůstává nákup dodavatele laboratorního vybavení Sigma-Aldrich v roce 2015 za 17 miliard dolarů, připomněla agentura DPA.

Adam Vojtěch

Nová pravidla EU mohou zdražit léky, varuje Vojtěch

Politika

Nová unijní pravidla pro čištění odpadních vod mohou podle ministra Adama Vojtěcha zdražit levné léky a vytlačit jejich výrobu mimo Evropu. Česko proto žádá, aby Brusel dopady směrnice na farmaceutický průmysl zmírnil.

ČTK

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Merck patří mezi přední vědecké a technologické společnosti. Působí ve zdravotnictví i elektronice, zaměstnává kolem 62 tisíc lidí a je aktivní v 65 zemích světa. Firma vznikla před více než 350 lety a řadí se k nejstarším farmaceutickým podnikům na světě. Je také největším světovým producentem tekutých krystalů používaných v obrazovkách. Většinovým vlastníkem společnosti je rodina zakladatelů.

Německý Merck KGaA nemá spojitost s americkým farmaceutickým koncernem Merck & Co., ačkoli historicky spolu obě firmy souvisely. Původní společnost založila v roce 1668 vlivná německá rodina Merckových, která působila v průmyslu a bankovnictví.

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AI evangelista ve firmě. Umělá inteligence přináší nové profese, říká expertka Deloitte Julie Slavík

Tereza Zavadilová
tzv

Přes tři čtvrtiny lidí aktivně používají AI nástroje. A tři čtvrtiny firem uvádí, že mají nějakou AI strategii. Jak to s užíváním nástrojů umělé inteligence v reálu vypadá a jaká nás čeká budoucnost, popsala v podcastu expertka Deloitte Julie Slavík.

Umělá inteligence se už dávno stala pevnou součástí životů. Podle letošního průzkumu společnosti Deloitte ji v Česku alespoň občas používá 78 procent lidí. O tom, jak AI mění každodenní život, proměňuje firemní procesy a proč nás čeká budoucnost plná hlasových asistentů, diskutovala v podcastu Newstream Business Talks Julie Slavík, manažerka týmu Strategy v české pobočce Deloitte, s moderátorkou Terezou Zavadilovou.

Růst využívání umělé inteligence je v Česku obrovský. Souvisí to s růtem popularity a zlepšováním velkých jazykových modelů AI jako je ChatGPT či Google Gemini: dnes se s AI denně radí už 38 procent Čechů a u nejmladší generace dokonce začíná chatbot plně nahrazovat klasické vyhledávání přes Google. Lidé chatboty nejčastěji používají jako chytré digitální asistenty. „Je to vlastně takový každodenní asistent. Lidi se s AI radí, píšou si s ní. Používají ji na práci i na každodenní život, na vzdělávání. Obecně vlastně na cokoliv, na co jsme používali Google, lidé začínají používat AI,“ říká Julie Slavík. 

ChatGPT místo Googlu. Mladí Češi mění způsob, jak hledají informace

Zprávy z firem

Češi vzali umělou inteligenci za svou. Používají ji tři ze čtyř, mladí s ní už nahrazují Google.

nst

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AI našly i ženy

Zajímavým zjištěním průzkumu je také demografická změna. „Ještě před třemi lety silně převažovali v používání AI muži, bylo to nějakých 70 procent, a letos už se to vychýlilo trošku víc ve prospěch žen. Dokonce víc než 50 procent žen uvedlo, že AI používá,“ popisuje Julie Slavík a dodává, že ženy z umělé inteligence dělají praktického pomocníka pro každodenní pracovní i domácí úkoly.

AI rychle proniká i do firemního prostředí.  Ačkoliv 73 procent firem dnes deklaruje, že má svou AI strategii, skutečná transformace podle expertky z Deloitte spočívá v odklonu od tradičních dodavatelů softwaru, tedy že firmy místo platby za nástroje třetích stran si s pomocí AI vytvoří vlastní procesy na míru. A jak bude vypadat budoucnost? „Já coby zaměstnanec budu mít jeden tool, který pro mě vypadá jako klasický chatbot. A ten chatbot už bude mít za sebou vlastní agentickou síť, která jednoduše pošle ticket danému člověku, a zároveň vedle toho pošle žádost o schválení softwaru nebo budgetu. Takhle se to samo celé udělá,“ vysvětluje Slavík, jak radikálně zefektivní AI veškerou back-office agendu a byrokracii.

V souvislosti s AI se nejčastěji mluví o tom, že lidé kvůli ní budou přicházet o práci. Také ale vznikají i zcela nové pracovní pozice, jako je AI Solution Manager, AI Lead či interní evangelista, kteří mají na starosti AI procesy a vzdělávání ve firmách. Podle Julie Slavík však na trhu citelně chybí kvalifikovaní experti, kteří by zvládli spojit technické znalosti, například pokročilé promptování, se strategickým byznysovým myšlením. „Nejde jen o AI schopnosti ve smyslu promptování, ale i o schopnosti dívat se na firmu jako na celek, hledat příležitosti. Stratég rovněž musí být  i tváří AI dovnitř firmy, takže dotyčný musí mít spoustu zkušeností," vysvětluje expertka. 

Je jasné, že umělá inteligence přináší obrovskou změnu. Proto s sebou zavádění AI nese i výrazná rizika. Firmy musí bedlivě hlídat, aby zaměstnanci z neopatrnosti nevkládali citlivá či klientská data do veřejných modelů, takže se stále více opírají o uzavřená firemní řešení, jako je Enterprise verze Copilotu.

Firmy už přicházejí na chuť AI. Zatím si ale netroufají na její hlubší zapojení

Zprávy z firem

Téměř tři čtvrtiny českých firem už mají strategii umělé inteligence nebo ji připravují, přičemž nejčastěji využívají Copilot od společnosti Microsoft. Přestože AI postupně mění fungování podniků, výraznější snižování počtu zaměstnanců kvůli jejímu nástupu očekává jen menšina firem.

Ivana Pečinková

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Nejde jen o vnitřní bezpečnost, do hry vstupuje i geopolitika. Nedávné kroky USA, které částečně omezily přístup k určitým AI nástrojům pro Evropany, ukázaly důležitost digitální suverenity. Podle Julie Slavík Evropa i samotné Česko nutně potřebují vlastní modely LLM i AI infrastrukturu. Česká republika má přitom díky existujícím datovým centrům dobré předpoklady pro budování tzv. AI factories.

Budoucnost leží v hlase a chytrých brýlích

Při pohledu do budoucna je Julie Slavík přesvědčena, že současné sezení u obrazovek postupně nahradí nositelná elektronika, takzvané wearables, a hlasoví asistenti, a to klidně v horizontu tří až pěti let. Očekává se boom chytrých brýlí s integrovanými kamerami, které budou umět uživateli analyzovat kontext a pomáhat mu v reálném světě.

„Myslím, že obzvlášť tady v Česku je hodně nedoceněný hlas. Zásadně nám to uvolní ruce, když začneme ovládat zařízení pomocí hlasu,“ uzavírá s přesvědčením technologické optimistky Slavík. Ačkoliv zatím systémy bojují s českým jazykem, je podle ní jen o otázku času, kdy budeme s technologiemi běžně mluvit na ulici i v autě, což zásadně zrychlí běžné fungování.

Jak se používá AI ve firmách?

Jaké firmy jsou na tom nejlépe?

S čím nejčastěji poradci radí klientům?

Jak správně implementovat AI strategii?

Jak to dopadne, když firmě strategii o AI přímo píše AI? 

Poslouchejte nový díl podcastu Newstream Business Talks s Julií Slavík. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji ale také na Spotify i Apple Podcasts

Deloitte, ilustrační foto

AI mění práci ve firmách. Českým a slovenským podnikům chybí hlavně důvěra a jasná pravidla

Zprávy z firem

Umělá inteligence se z technologické novinky rychle mění v běžnou součást pracovního života. České a slovenské firmy už většinou chápou, že AI ovlivní nejen efektivitu, ale také firemní kulturu, rozhodování, důvěru zaměstnanců i podobu pracovních rolí. Podle průzkumu Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu 2026 však mnoho organizací stále hledá, jak spolupráci lidí a technologií nastavit tak, aby byla skutečně funkční.

nst

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