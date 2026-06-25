OBRAZEM: „Vypadalo to jako v hororu.“ Svědci popisují ničivé zemětřesení ve Venezuele
Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení a země hlásí první stovky mrtvých a tisíce pohřešovaných. Úřady vyhlásily stav nouze, letiště je zavřené a záchranáři dál prohledávají trosky.
Venezuela se vzpamatovává ze dvou silných zemětřesení, která po půlnoci středoevropského letního času zasáhla severozápad země. Úřady zatím hlásí nejméně 164 obětí a 971 zraněných. Více než 6600 lidí se podle prvních údajů pohřešuje. V zemi platí stav nouze, hlavní letiště je uzavřené a školy se do konce týdne promění v evakuační centra.
První otřesy měly sílu 7,2 stupně a epicentrum asi 28 kilometrů západně od města Morón. Druhé, ještě silnější zemětřesení o síle 7,5 stupně udeřilo 16 kilometrů jihozápadně od stejného města. Otřesy byly cítit i stovky až tisíce kilometrů daleko, mimo jiné v kolumbijské Bogotě a v brazilské Amazonii.
V zemi platí stav nouze
Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav nouze. Úřady zároveň upozornily, že bilance se může dál zhoršovat, protože zasažené oblasti hlásí rozsáhlé škody a záchranáři stále pátrají po pohřešovaných.
Venezuelská státní televize VTV odvysílala záběry tří dětí pokrytých prachem, které se podařilo živé vytáhnout z trosek ve městě La Guaira na severu země. Škody utrpěla také nemocnice ve městě Tucacas vzdáleném asi 150 kilometrů. Podle televize před ní stály desítky lidí ve zdravotnickém oblečení.
La Guira is in ruins....#Venezuela #Earthquake pic.twitter.com/gCqmKjtwsr— Mr ashen (@TheOfficialMrA1) June 25, 2026
Zemětřesení zasáhlo i klíčovou infrastrukturu. Poškozeno a uzavřeno bylo hlavní letiště v Maiquetíi nedaleko Caracasu. V metropoli byl přerušen provoz metra i dodávky zemního plynu, místy nefungovala elektřina ani mobilní signál. Nemocnice v Caracasu během noční směny posílily personál, aby zvládly příliv zraněných.
Zona de Catástrofe en #LaGuaira🚨#Venezuela 🙏😢 pic.twitter.com/Fb4UhcPkhi— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026
„Jako v hororu“
Svědci popisují paniku, praskající zdi a lidi vybíhající z kymácejících se domů. Někteří dostali krátce před otřesy varování na mobilní telefon. Když zemětřesení udeřilo, v bytech padaly předměty, lidé křičeli, plakali, objímali se a někteří v náručí svírali své domácí mazlíčky.
„Když jsme šli dolů, vypadalo to jako v hororu. Museli jsme přelézat trosky a všechno možné. Správce budovy s dítětem a všichni sousedé scházeli dolů. Viděla jsem ale, že se ven dostala jen jedna rodina,“ řekla podle Reuters Maria Alejandra ze sousední budovy.
Na sociálních sítích se mezitím šíří neověřená videa z La Guairy. Zachycují nakloněné a poničené obytné domy, nábytek vypadlý z balkonů na ulici i lidi pátrající v sutinách po přeživších.
Podle Americké geologické služby USGS jde o nejsilnější zemětřesení, které Venezuelu zasáhlo od roku 1900. Historicky nejničivější zemětřesení v zemi udeřilo v roce 1812. Tehdy způsobilo rozsáhlé škody v Caracasu a Méridě a připravilo o život zhruba 30 tisíc lidí.
Francie zažívá mimořádná vedra a s nimi i posun v debatě o klimatizacích. To, co bylo dosud často vnímáno jako symbol pohodlí a ekologické bezohlednosti, se začíná měnit v otázku ochrany zdraví, školství a základního provozu veřejných služeb.
Michal Nosek: Vedro mění názory levice. Klimatizace už není ekologický prohřešek, ale veřejná služba
Názory
Francie zažívá mimořádná vedra a s nimi i posun v debatě o klimatizacích. To, co bylo dosud často vnímáno jako symbol pohodlí a ekologické bezohlednosti, se začíná měnit v otázku ochrany zdraví, školství a základního provozu veřejných služeb.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.