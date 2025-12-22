Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem OBRAZEM: Slováci otevřeli nejdelší tunel v zemi. Kutali ho od devadesátek

OBRAZEM: Slováci otevřeli nejdelší tunel v zemi. Kutali ho od devadesátek

Slováci otevřeli nový klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je také nejdelší dálniční tunel v zemi
ČTK
ČTK
ČTK

Na Slovensku byl otevřen nový klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je také nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová dálnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným zpožděním oproti původním plánům, pomůže hlavně tranzitní dopravě. Řidičům z Česka zrychlí jízdu mimo jiné do Vysokých a Nízkých Tater. Slavnostního přestřižení pásky při otevření tunelu se zúčastnili také slovenský premiér Robert Fico či ministr dopravy Jozef Ráž.

Otevíraný úsek dálnice Lietavská Lúčka - Dubná Skala je dlouhý 13,5 kilometru, z toho 7,5 kilometru připadá na tunel Višňové. Motoristé tak při jízdě po dálnici D1, která vede od Bratislavy na východní Slovensko, už nebudou muset projíždět přes Žilinu a následně po silnici první třídy u řeky Váh, kde se v dopravních špičkách dosud vytvářely dlouhé kolony.

6 fotografií v galerii

Fico dnes označil otevření tunelu za požehnání pro celý region. Odmítl kritiku některých médií, která upozorňují na katastrofálně pomalé tempo dálniční výstavby na Slovensku, a za jeden z důvodů výrazného zdržení stavby označil politické tlaky za vlády Ivety Radičové v letech 2010 až 2012. Fico také řekl, že si nenechal ujít příležitost a před otevřením tunelu jej celý projel na kolečkových bruslích; na facebooku zveřejnil video z této akce.

Ministr Ráž připomněl, že tunel je otevírán o dva měsíce dříve proti plánu, a označil to za „vánoční dárek motoristům“. Stalo se tak podle něj díky intenzivnímu tlaku na dodavatele. Poznamenal také, že od roku 1998, kdy se začala razit průzkumná štola tunelu, se na Slovensku vystřídalo 13 ministrů dopravy.

Dálnice D6, úsek Knínice - Bošov

Přerov, Litomyšl, Rakovník. Jak nové dálnice zvedají ceny nemovitostí mimo Prahu

Reality

Nové úseky českých dálnic nehýbou jen dopravou, ale především cenami bytů a domů. Minuty ušetřené na dojezdu dnes znamenají statisíce korun navíc na hodnotě nemovitostí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Otevření úseku bylo původně plánováno až na konec února 2026 a zrychlení dokončovacích prací kvůli otevření ještě před Vánoci vyjde daňové poplatníky na 1,3 milionu eur (31,6 milionu korun), napsal deník Sme. Lidé o nový tunel projevili značný zájem, akce „den otevřeného tunelu“ v neděli přilákala tisíce lidí a způsobila v jeho okolí dopravní chaos, poznamenal server.

Příklad manažerských selhání

Průběh příprav a samotné výstavby tunelu Višňové označují slovenská média a někteří odborníci za příklad špatných politických rozhodnutí a manažerských selhání. První Ficova vláda v roce 2010 odhadovala, že tunel bude hotov o čtyři roky později. Nakonec tam v roce 2014 jen začaly stavební práce; tomu předcházelo zrušení výstavby úseku formou projektu veřejně-soukromého partnerství (PPP) a následný nový výběr zhotovitele díla.

V roce 2019 pak Slovensko kvůli pomalému postupu prací ukončilo spolupráci s konsorciem italské stavební firmy Salini Impregilo a slovenské společnosti Dúha, které mělo stavbu tohoto dálničního úseku na starosti. O dva roky později stát podepsal smlouvu na dokončení tunelu se společností Skanska. Ve zvláštní soutěži pak země vybrala dodavatele technologického vybavení pro uvedený tunel.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Slovenský premiér Robert Fico

„Dostal několik eur na marjánku.“ Fico slově zaútočil na studenta kvůli vzkazům na chodníku

Politika

ČTK

Přečíst článek

Koalice zalepila Zůnovi ústa. K Ukrajině a zahraničním věcem už se má vyjadřovat jen Babiš

Jaromíra Zůny (za SPD)
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se bude napříště vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničních otázkám včetně k Ukrajině bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dohodla se na tom dnes koaliční rada ANO, SPD a Motoristů, řekl místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Zůnovy výroky na páteční tiskové konferenci, které se týkaly podpory Ukrajiny či pokračování české muniční iniciativy, kritizovali na sociálních sítích příznivci SPD.

Už před začátkem koaliční rady Fiala i předseda hnutí Tomio Okamura zdůraznili, že SPD neuvažuje o výměně Zůny, kterého do Babišovy vlády navrhlo jako nestranického odborníka. „Pan ministr Zůna bude komunikovat věci, které se týkají armády, které se týkají zabezpečení. A zahraniční věci, že prostě v principu náleží premiérovi, to znamená Ukrajina, to patří do gesce premiéra, to bude komunikovat premiér,“ uvedl Fiala. Odpoledne má situaci probrat také poslanecký klub SPD.

Zůna v pátek řekl, že Česko je na straně Ukrajiny a podpora země bude pokračovat. Pokládá ale za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země. Rusko označil za agresora. SPD přitom prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu či české muniční iniciativy. Ministr také uvedl, že jeho úřad bude pokračovat ve strategických modernizačních projektech včetně nákupu amerických letounů F-35, který nynější vládní strany ještě v opozici kritizovaly.

Okamura uvedl, že ministr podle něj neměl možnost svá vyjádření v pátek dovysvětlit a také nemá politické zkušenosti. Platí podle něj, že Zůna postupuje v souladu s programovým prohlášením vlády. „Tam není jmenována ani Ukrajina, ani Rusko,“ řekl Okamura po koaliční radě. Co se týče muniční iniciativy, platí podle něj, že český stát už nebude podporovat nákup munice pro ukrajinskou armádu z peněz daňových poplatníků. „My zastáváme názor, že by ČR do toho už neměla zasahovat,“ prohlásil. Očekává, že koaliční rada se k této věci vyjádří v lednu.

Válka na Ukrajině: Záporoží

Lukáš Kovanda: Česko se zbaví ručení za Ukrajinu. Úspora? Až 80 miliard

Názory

Splátka úroků z půjčky EU pro Ukrajinu bude činit v přepočtu zhruba 73 miliard korun ročně (neboli 3 miliard eur ročně, viz níže). O tuto splátku se každoročně podělí 24 zemí EU, a to dle výkonnosti své ekonomiky, konkrétně dle ukazatele hrubého národního důchodu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Antimonopolní úřad zrušil zakázku na 180 trolejbusů pro Prahu

Trolejbus v Praze
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže definitivně zrušil zadávací řízení Dopravního podniku hl. m. Prahy na nákup až 180 bateriových trolejbusů za víc než tři miliardy korun. Rozhodnutí je pravomocné.

Úřad se zabýval zadávacím řízením na rámcovou smlouvu na dodávku trolejbusů na podnět turecké společnosti Bozankaya, která v minulosti získala menší zakázku na dodávku trolejbusů pro DPP. Důvodem pro zrušení zakázky je podle ÚOHS diskriminační a nepřiměřený postup DPP.

ÚOHS označil za problém nesprávné stanovení jednoho z hodnoticích kritérií, které posuzovalo kvalifikaci dodavatelů, což zákon neumožňuje. Za diskriminační a nepřiměření úřad označil také doložení referenční zkušenosti s dodávkou trolejbusů jako požadavku na kvalifikaci.

Společnost Jungheinrich, jeden z lídrů v oblasti intralogistiky, přináší do českých skladů novou éru automatizace

Jaké jsou mzdy v logistice. Vítězí technologie, kurýři ztrácejí

Zprávy z firem

Logistika jede před svátky naplno, ale výplaty se vyvíjejí rozdílně. Zatímco ve skladech došlo k mírnému růstu mezd a technické profese si výrazně polepšily, kurýři berou meziročně méně. Nová data ukazují, že v moderní logistice už nerozhoduje jen množství práce, ale hlavně její role v celém systému.

nos

Přečíst článek

Za diskriminační a nepřiměřené úřad označil také doložení referenční zkušenosti s dodávkou trolejbusů jako požadavku na kvalifikaci. DPP požadoval doložení dodávky alespoň deseti trolejbusů jako součást jedné zakázky v posledních pěti letech. Kromě toho však požadoval, aby tyto trolejbusy měly dohromady průměrný roční nájezd nejméně 300 tisíc kilometrů. „Zadávací podmínka je nedostatečně odůvodněná a neosvědčuje schopnost dodavatele dodat určité množství kvalitních trolejbusů v určitém čase,“ dodal Mlsna.

DPP v soutěži s odhadovanou cenou 3,465 miliardy korun hledá dodavatele 90 dvanáctimetrových bateriových trolejbusů a 90 osmnáctimetrových bateriových trolejbusů. Rámcová smlouva má být uzavřena na pět let. O vítězi bude rozhodovat nejen cena, ale také nabídnutá záruka či zkušenosti dodavatele. Nové trolejbusy využije DPP pro postupnou elektrifikaci části autobusových linek.

Bozankaya dříve vyhrála tendr DPP na dodávku až 70 nízkopodlažních trolejbusů za 1,099 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. Pražský dopravní podnik na základě smlouvy uzavřené letos v lednu zatím od turecké firmy objednal 30 bateriových trolejbusů. Plánuje je využívat na linkách, kde trolejbusy nahradí autobusy, například z Bořislavky na Hradčanskou nebo z centra na Strahov.

Související

Doporučujeme