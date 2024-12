Obr je zpátky. Po 1717 dnech se do Prahy vrátil Airbus 380 v barvách Emirates

Letiště Václava Havla Praha a místní letečtí nadšenci se dnes dočkali návratu legendárního dvoupatrového letounu na linku Praha – Dubaj. Stroj létající do české metropole sice nemá první třídu, zato v té ekonomické pobere rekordních 557 cestujících.

Reklama

Po téměř pěti letech se dnes do Prahy vrátilo největší dopravní letadlo světa, Airbus 380, a to v barvách dubajské aerolinky Emirates. Let EK139 z Dubaje do pražského mlhavého počasí přistál v 11:31.

„Velmi nás těší, že můžeme domácím cestujícím nabídnout to nejlepší z našich služeb. Ikonický letoun Emirates A380 nastavil vysokou laťku v oblasti letecké dopravy a věříme, že si opět získá velkou oblibu mezi českými zákazníky,“ uvedl Bořivoj Trejbal, oblastní manažer společnosti Emirates pro Českou republiku. Pro cestující v první a byznys třídě je na palubě tohoto dvoupatrového letounu k dispozici palubní bar.

Místo první třídy ekonomická

Emirates má několik verzí Airbusu A380. Liší se v počtu sedadel v jednotlivých třídách. Do Prahy dorazila ta s nevyšší kapacitou. Celkem uveze 615 cestujících – 557 v ekonomické a 58 v byznys třídě. Což možná svědčí o velké poptávce, ale jde to na úkor vyznavačů komfortního cestování. Tento typ vůbec nedisponuje kabinou první třídy. Chybí tak i slavná sprcha, kterou si mohou v jiných verzích letounu užít cestující v první třídě. Naopak vpředu horní paluby, kde se běžně nachází první třída, je v 16 řadách dalších 116 sedadel třídy ekonomické.

Reklama

Éra levných letenek s covidem skončila. Aerolinky se musejí zahojit, říká český šéf Emirates Leaders Za kolik se létá z Prahy? Podstatně za víc než z okolních zemí, přiznává v rozhovoru pro Newstream Bořivoj Trejbal, area manažer aerolinky Emirates pro Česko. Jde o nový, po covidu nastolený normál? Aerolinky se musejí po pandemii finančně zahojit. „Poptávka je obrovská, takže podle toho i nastavujeme ceny,“ říká Trejbal. A Češi na ně, zdá se, ochotně přistupují. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Přibude konkurence

Společnost Emirates poprvé s Airbusem 380 do Prahy vyslala cestující 1. května 2016 a vydržela s tím až do pandemie coronaviru. Poslední let se uskutečnil 20. března 2020.

Příští rok přibude Emirates další konkurence při cestách na Blízký východ a dále do Asie a Austrálie. K již etablovaným Qatar Airways operujícím deset letů týdně mezi Prahou a Dauhá se v červnu přidá aerolinka Etihad. Ta spojí Prahu s emirátským hlavním městem Abú Zabí čtyřikrát týdně.

Lidé už zase chtějí více cestovat. Aerolinky letos přepraví pět miliard lidí Trhy Leteckým společnostem se letos daří dost dobře. Celosvětově podle odhadu Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) přepraví rekordních pět miliard cestujících, tedy téměř dvě třetiny světové populace. A souhrnně vydělají na 30,5 miliardy dolarů (v přepočtu asi 713 miliard korun). Radost z burzovní rally leteckým společnostem už jen kazí čekání na nová letadla. Dlouhou chvíli si ale některé z nich krátí vylepšováním palubního servisu. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Pražské letiště se dočká poslední aerolinky blízkovýchodní velké trojky Zprávy z firem V červnu do Prahy dorazí emirátská aerolinka Etihad. Do hlavního města Česka tak budou létat všichni členové takzvané ME3 - Emirates, Qatar Airways a Etihad. Zdeněk Pečený Přečíst článek