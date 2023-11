O aktivity Home Creditu ve Vietnamu je zájem. Do finálních vyjednávání míří i největší thajské banky

Největší thajské banky Kasikornbank Pcl a SCB X Pcl a KB Kookmin Bank, divize jihokorejské KB Financial Group, se dostaly do finální fáze jednání o koupi aktivit poskytovatele spotřebitelských úvěrů Home Credit ve Vietnamu, uvedla agentura Bloomberg. Hodnota transakce by mohla činit přibližně 700 milionů dolarů, zhruba 16,2 miliardy korun. Home Credit chce najít kupce pro svá vietnamská aktiva do konce letošního roku.

Zdroje však upozornily, že jednání neskončila a zájemci se mohou ještě rozhodnout, že se z nabídky stáhnou. Možností zůstává podle nich i to, že by se firma Home Credit rozhodla ponechat si svá aktiva déle.

Prodej vietnamských aktivit je součástí snahy firmy zefektivnit svoji činnost a je v souladu s cílem skupiny PPF, která vlastní Home Credit, přesunout svoji pozornost zpět do Evropy. Společnost začala přezkoumávat své podnikání v Asii po zrušení své primární nabídky akcií v Hongkongu v roce 2019.

Home Credit nedávno dokončil prodej svých aktiv v Indonésii a na Filipínách konsorciu dceřiných společností japonské Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) pod vedením thajské Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL). Celková cena transakce činila podle dřívějších informací přibližně 615 milionů eur (15,2 miliardy korun).

Zástupce Kasikornbank se odmítl ke zprávě vyjádřit a odkázal na srpnovou zprávu, v níž se uvádí, že banka neustále hledá nové příležitosti ve Vietnamu, které mohou, ale nemusí vyústit v dohodu. Zástupce PPF se odmítl vyjádřit a zástupci KB Kookmin Bank a SCB X na žádosti o komentář nereagovali, dodal Bloomberg.

Home Credit, založený v roce 1997, je globálním poskytovatelem spotřebitelského financování. Působí v zemích střední a východní Evropy a Asie. Mobilní aplikace Home Creditu mají přes 100 milionů registrovaných uživatelů po celém světě. Akcionáři Home Creditu jsou skupina PPF s podílem 91,12 procenta a investiční společnost Emma Capital s 8,88 procenta.

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny kromě firmy Home Creditu patří dále například Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.