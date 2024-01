Zdeněk Pečený: Brexit selhal, budiž to ponaučení fanouškům „czechxitu“

Britský experiment s životem mimo Evropskou unii (EU) se nevydařil. Z Velké Británie odešly firmy, pracovníci a zády se k ní obrátily i finanční trhy. Britové svého „ano“ pro brexit litují, ale návrat do EU je velmi nepravděpodobný.

Dnes si připomínáme čtyři roky od vystoupení Spojeného království z Evropské unie (EU). Říci, že brexit nenaplnil pomýlená očekávání svých podporovatelů, by bylo velmi slabé vyjádření.

Odchod Británie z Unie znamenal konec přílivu levných pracovníků z východní periferie EU. To byl jeden z původních argumentů zastánců odchodu. „Přistěhovalci z Východu“ berou práci místním. Jak se měnila atmosféra ve společnosti a řada pracovníků z Polska či Rumunska se rozhodla raději vrátit do své domoviny, ukázalo se, že pracovní síla chybí. A místní vskutku nespěchají, aby zaplnily mizerně placené pracovní posty. Najednou neměl kdo pracovat v restauracích a barech, chyběli také řidiči kamionů, což zase vedlo k problémům se zásobováním ostrovních obchodů.

Odchod z EU vyhnal z ostrovů i řadu firem. Před brexitem banky a fintech společnosti těžily z jednotné bankovní licence, když ji měly ve Velkém Británii, mohly s ní operovat v dalších 27 státech. To ale před čtyřmi lety skončilo a společnosti se musely poohlédnout po nových kancelářích na starém kontinentu. Řada z nich zamířila do Pobaltí.

Byl to omyl

Dopady brexitu pociťují také finanční trhy. Krátce po formální vystoupení z EU před čtyřmi lety, svět postihla covidová pandemie a akciové trhy reagovaly brutálním výprodejem. Většina akciových trhů se zotavila ještě tentýž rok, ale FTSE100 ne. Za posledních 5 let si tak hlavní britský akciový index připsal méně než deset procent, americký S&P500 ale posílil o více než 80 procent. I pražská burza za stejné období posílila o 40 procent.

Podle řady průzkumů společnosti YouGov většina britské populace by ráda zvrátila výsledek referenda o vystoupení z EU z roku 2016. V nejčerstvějším průzkumu ze začátku ledna se 51 procent vyjádřilo, že podporuje opětovný vstup do Unie, 36 procent by bylo proti a zbytek neví.

Jak se ale říká, pozdě bycha honiti. Je nepravděpodobné, že by ostrovní politici chtěli vyvolat hlasování o opětovném vstupu do evropského spolku.

Zdvižení prst

Že brexit selhal, přiznal to i jeho hlavní strůjce, Nigel Farage. Předseda Strany nezávislosti Spojeného království to sice myslel tak, že Británie promarnila příležitosti z nově nabyté svobody, ale jak k tomu mělo dojít nebo co by udělal jinak už veřejnosti nesdělil. Prostě klasický populista.

Podobné typy máme i doma. Česku vstup do Evropské unie před téměř dvaceti lety přinesl nevídaný hospodářský růst. Přesto se s britským referendem objevily i v tuzemsku hlasy, že by Česko mělo z EU vystoupit a bylo by na tom lépe. Leda ve snu. Neúspěch „samostatné“ Velké Británie v dnešním globalizovaném světě budiž mementem všem fanouškům „czechxitu“. Když ani britská, šestá největší ekonomika světa neuspěla, jak by asi dopadla ta malá na exportech závislá česká? Raději si to ani nepředstavovat.