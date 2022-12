Německý Garbe bude stavět sklady společně s investičními skupinami Progresus a Halcyon

Do výstavby nové logistické haly za téměř 730 milionů korun se pustí německá developerská skupina Garbe spolu s dvěma novými partnery. Investiční skupiny Progresus a Halcyon ji pomůžou s financováním i organizací celé transakce. Spolupráci rozjedou už začátkem roku 2023 pří výstavbě industriální haly v Klášterci nad Ohří.

Investiční skupiny Progresus a Halcyon se od letošního jara domlouvaly na dlouhodobé strategické spolupráci s německým developerem Garbe Real Estate. Konečné rozhodnutí padlo až po více jak šestiměsíčním vyjednávání. Domluvily se, že spolu budou v České republice stavět průmyslové a logistické nemovitosti s vysokými standardy. První vlaštovkou, na které si firmy chtějí kooperaci vyzkoušet, bude logistická hala u Klášterce nad Ohří o celkové hodnotě zhruba 30 milionů eur (téměř 730 milionů korun).

Stavět se začne už pár týdnů po podpisu

Průmyslové nemovitosti situované v blízkosti německých hranic jsou přitom dlouhodobě velmi žádané. Dá se tak předpokládat, že i o předpronájem této haly bude ještě větší zájem než o ty, které leží dále od hranic. Ostatně nějaká jednání v tomto ohledu už probíhají, protože zveřejnění už je naplánované. „Abychom předešli logickým dotazům ze strany médií, konkrétního nájemce v Garbe Park Chomutov II zveřejníme v prvním čtvrtletí příštího roku,“ upřesňuje Lukáš Zrůst, spolumajitel investiční skupiny Progresus.

V dobře situované průmyslové zóně Verne u Klášterce nad Ohří na ploše o výměře 45 442 metrů čtverečních partnerská trojice společně vybuduje logistické centrum Garbe Park Chomutov II s užitnou plochou přesahující 20 tisíc metrů čtverečních. Stavět by se mělo začít hned v prvních měsících příštího roku. Developer slibuje, že novou halu postaví tak, aby splňovala nejvyšší ESG standardy udržitelné výstavby průmyslových nemovitostí dle certifikace BREEAM na úrovni Excellent.

Rozdělení rolí

Majoritní financování projektu zajistí společnost Progresus Group a bude kombinovat několik zdrojů. Primárně využije financování především z vlastních zdrojů a úvěrovým financováním. Pro další plánované projekty bude skupina využívat také fondů kvalifikovaných investorů a co-investory. Další partner projektu, Halcyon Capital Partners, má roli jako poradce a co-organizátor celé transakce. Třetím spoluinvestorem a současně i developerem celého projektu je německý Garbe Industrial Real Estate.

Garbe Industrial Real Estate je už 25 let developer pro logistické a průmyslové nemovitosti v Evropě a jeho portfolio tvoří více než 5,3 milionu metrů čtverečních ve 194 developerských projektech, v šesti zemích. Spravuje vlastní aktiva i svých partnerských investorů v hodnotě přesahující 10 miliard eur. Skupina je dceřinou společností rodinné realitní společnosti Garbe založené v roce 1965 Bernhardem Garbem.

Progresus Invest Holding založili Lukáš Zrůst a Lukáš Foral v roce 2021 s cílem rozvíjet potenciál firem a vytvářet projekty přínosné pro společnost i životní prostředí. Skupina má roční obrat přes 1,5 miliardy korun a více než 600 zaměstnanců.

Halcyon se od založení v roce 2020 specializuje na nemovitostní investice a financování a historicky se podílel na transakcích přesahujících objem dvě miliardy eur. Firma má s dalšími developery portfolio v objemu cca 150 milionů eur.