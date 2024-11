Karel Pučelík: Trump skládá administrativu, klíčovým kritériem je loajalita

Trumpovi lidé si vybírají mezi Trumpovými lidmi, tak by se dal shrnout probíhající proces skládání týmu pro druhý mandát nově zvoleného prezidenta. V administrativě by neměl dostat místo nikdo, kdo není oddaný ideologii MAGA. Co to znamená pro migranty a Ukrajinu?

Od amerických prezidentských voleb neuběhl ani týden a už se začíná mluvit o lidech, kterým nově zvolený prezident Donald Trump svěří pozice na ministerstvech, vládních agenturách i v Bílém domě. Příprava na převzetí moci je velmi odlišná od stejného procesu z roku 2016 - nejen tím, že se neodehrává před zraky novinářů v newyorské Trump Tower, ale ve větším soukromí v Trumpově sídle v Mar-a-Lago na Floridě.

Před osmi lety se vládní tým formoval v součinnosti širší mašinerie Republikánské strany, do výběru se tak nakonec dostali lidé, kteří s Trumpovou politikou ne vždy souhlasili a mnozí se s prezidentem ve zlém rozešli. Z této „chyby“ se však Trump poučil a druhý pokus pojal zcela jinak. Hlavním kvalifikačním kritériem pro jmenování do Trumpovy administrativy nyní je loajalita prezidentovi a spřízněnost s hodnotami MAGA.

Velmi zajímavou sondou do tohoto procesu je pondělní díl britského podcastu The News Agents, kde bývalá esa BBC Emily Maitlisová a John Sopel vyzpovídávají republikánského politika Dana Coxe, který sám doufá v nějakou tu pozici. Pro ilustraci, Cox rozšiřoval lži o „ukradených volbách“ a dokonce před 6. lednem 2021 pomáhal organizovat autobusový „vlastenecký zájezd“ z domovského Marylandu do Washingtonu, také nazval někdejšího viceprezidenta Mikea Pence zrádcem. Původní profesí právník dnes hovoří o tom, že mezi žalobci a na ministerstvu spravedlnosti bude třeba udělat čistku.

Příprava na deportace?

Do čela Bílého domu si Trump jako šéfku štábu zvolil Susie Wilesovou, která dosud vedla jeho úspěšnou kampaň. Její názory nejsou moc zřetelné, o ně ale v jejím případě příliš nejde. Vedoucí štábu prezidentovým nejbližším spolupracovníkem, podle komentátorů má Wilesová přinést do Bílého domu disciplínu a dohlížet na hladký průběh prezidentství, což v Trumpově prvním mandátu znatelně chybělo.

Prezident by si ideálně měl zvolit šéfa štábu, kterému důvěřuje. Mezi dalším dosud jmenovanými lidmi či politiky, o kterých se zatím jen spekuluje, se to však také hemží Trumpovými podporovateli. Dobrým příkladem je Elise Stefaniková, která se má stát zástupkyní Spojených států u OSN. Sice nemá žádnou větší zkušenost se zahraniční politikou, ale za to se v každé situaci dokázala zastat Donalda Trumpa, třeba při pokusech o impeachement či po vyplenění Kapitolu. O čtyřicetileté člence Sněmovny reprezentantů s českými kořeny se před volbami vážně hovořilo jako o možné kandidátce na post viceprezidentky.

Podle očekávání místo dostal i Elon Musk, pro kterého Trum zřídí jakési ministerstvo efektivity. Společně se neúspěšným uchazečem o nominaci (který však jednoznačně podpořil Trumpa) Vivekem Ramaswamym budou „zvenku“ radit, co v systému osekat.

Musk bude šéfovat "ministerstvu pro efektivitu" (DOGE) Profimedia

Dosavadní nominace také napovídají, jaká by mohla být politika Trumpovy administrativy. Mnohé hlasy předpokládají, že na nejhorší body z volebního programu nedojde, například na masové deportace. Trumpův výběr však neuklidňuje, naopak. Už nyní je jasné, že se do Bíleho domu vrací Stephen Miller, který je známý tvrdým přístupem k migraci, stál mimo jiné za kontroverzním zákazem cestování muslimů do USA. Podobné postoje zastává i Tom Homan, který stojí také za radikálním programem „Project 2025“, od kterého se Trump v kampani distancoval.

Uklidnění pro Ukrajinu?

Neméně zajímavý je i pohled na posty ve vedení zahraniční politiky. Pro mezinárodní publikum je patrně nejznámějším jménem Marco Rubio, který by se měl stát ministrem zahraničí. Dlouholetý senátor z Floridy by tak byl prvním Hispáncem v této funkci.

Rubio za sebou má pestrý názorový vývoj. V roce 2016 kandidoval proti Trumpovi, hojně ho kritizoval a poté byl i jedním z proponentů opatření, které ztěžovalo prezidentovi případné vystoupení z NATO. Během let se ale dvojice sblížila natolik, že se o Rubiovi spekulovalo jako o viceprezidentském kandidátovi. Rubio je známý na poli zahraniční politiky jako jestřáb, zejména co se Číny a Íránu týče. V případě války na Ukrajině už tak rozhodný není, v září nechal slyšet, že by Ukrajina a Rusko měly jednat o míru, přičemž připustil i uzemní ztráty napadené země. Letos také hlasoval proti Bidenovu balíčku pomoci.

Tvrdý přístup k Číně prosazuje i další floridský kongresman Mike Waltz, který by měl nastoupit na post poradce pro národní bezpečnost. Waltz opět patří mezi přesvědčené Trumpovce. Ukrajinu sice přes palubu rovnou nehází, ale nedávno vyval evropské země k větší podpoře a zároveň volá po přísnějším dohledu nad americkou pomocí, což také nejsou slova přesvědčeného spojence.

Ministerstvo obrany navíc dostane Pete Hegseth, který nemá k NATO zrovna vřelý vztah. Veterán a poté komentátor Fox News v minulosti u Trumpa lobboval za propuštění lidí odsouzených za válečné zločiny. Pro Ukrajinu to patrně není zrovna nejvíce uklidňující výběr.