Fialův účet na X byl napaden, objevily se na něm falešné příspěvky

Účet premiéra a předsedy ODS Petra Fialy na síti X byl napaden, objevily se na něm falešné příspěvky. Falešný příspěvek přibyl také na účtu koaličního uskupení Spolu, které tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, sdělili mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková a ODS Jakub Skyva. Zmíněné příspěvky informovaly třeba o útoku na české vojáky ruskou armádou nebo odvetách za americká cla.

„I přes veškerá bezpečnostní opatření byl dnes ráno napaden profil pana premiéra na síti X,“ uvedla Ješátková. Mluvčí ODS Skyva doplnil, že účty měly dvoufázové ověření a další pokročilá zabezpečení. „Reagovali jsme okamžitě a ve spolupráci s odborníky pracujeme na analýze útoku. Vysoké zabezpečení našich kanálů je pro nás prioritou,“ uvedl.

V jednom z příspěvků vydaných před 06:00 po napadení účtu premiéra se psalo o útoku ruských sil „na české jednotky poblíž kaliningradské hranice“. Mluvčí vlády potvrdila, že nebyl pravdivý. Další příspěvky z dnešního rána, které následně z účtu Fialy zmizely psaly o přípravě sankcí v reakci na americká cla. Několik desítek minut po vydání tyto příspěvky i informace napadení vojáků zmizely.

Příspěvky bez chyb

Příspěvky byly napsány spisovně bez zjevných chyb. Oproti ostatním příspěvkům na účtu premiéra ale netradičně všechny obsahovaly video s živým vysíláním. V každém z těchto údajných vysílání však byl jen statický obrázek bez zvukového doprovodu.

V roce 2023 se třeba terčem hackerů staly stránky Úřadu vlády ČR a dalších státních institucí. Loni zase hackeři napadli například weby ministerstva práce a sociálních věcí.

