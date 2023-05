Nejsou lidi. Letišti Praha chybí personál, přitom očekává silnou letní sezonu

Letiště Praha má před začátkem letní sezony nedostatek personálu, chybí mu asi 80 pracovníků. Po covidové krizi je těžké získat lidi zpět, řekl ředitel letiště Jiří Pos. Přitom letiště očekává silnou letní sezonu. Odhaduje, že za červenec a srpen odbaví přes tři miliony cestujících.

„Je zásadní problém dostat pracovníky zpátky. Myslím si, že se propustilo víc lidí, než bylo záhodno,” uvedl Pos. Velký problém je podle něj s náborem zaměstnanců do provozních složek, konkrétně například do bezpečnostní kontroly osob. „Zvažujeme jít s náborem zaměstnanců i mimo perimetr Prahy a Středočeského kraje,” řekl. Před letošní letní sezonou letiště spustilo náborovou kampaň a pozvalo zájemce na dva náborové dny, při kterých jim představilo konkrétní pozice.

Podle zástupce mluvčího Michala Procházky jsou na letní sezonu potřeba zejména lidé na pozice, které jsou v přímém každodenním kontaktu s cestujícími. Z hledaných pozic tvoří polovinu, uvedl. Jde o pozice k nadrozměrným zavazadlům, parkování, cateringu, také pracovníky bezpečnostní kontroly či pracovníky ostrahy letiště.

Nedostatek personálu řeší letiště dlouhodobou spoluprací s brigádníky. Nyní jich s letištěm spolupracuje zhruba 500. U odborných a úzce specializovaných pozic jsou podle zástupců letiště řešením dobrovolné přesčasy.

Letiště Praha také kvůli nedostatku personálu spouští edukační kampaň. „Ta nabádá cestující, aby neotáleli s průchodem bezpečnostní kontroly po příjezdu na letiště,” uvedl Pos. Vedení letiště tím chce dosáhnout lepšího rozložení zátěže při velkém vytížení, aby nedocházelo k velkým frontám právě u bezpečnostních kontrol.

K 1. květnu letošního roku zaměstnávalo Letiště Praha 2500 lidí, což je stále méně než v předcovidovém roce 2019. Tehdy letiště zaměstnávalo zhruba 2800 lidí. Naopak jde o nárůst proti roku 2021, kdy bylo zaměstnaných průměrně 2260 lidí.

