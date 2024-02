Traktory v Praze. Ministr odmítl jednat s tím, že organizátoři mají politické cíle

Stovky traktorů a dalších zemědělských strojů přijely brzy ráno do Prahy kvůli protestu zemědělců. Ještě za tmy dorazili protestující před ministerstvo zemědělství, kde chtějí šéfovi rezortu Marku Výbornému (KDU-ČSL) předat dopis se svými požadavky. Výborný ale řekl, že organizátoři akce sledují politické cíle a změny v zemědělství s nimi konzultovat nehodlá. Protestní jízda farmářů částečně zablokovala pražskou magistrálu a v centru Prahy na chvíli omezila provoz tramvají.

Středočeským krajem ráno projelo asi 440 strojů a 130 doprovodných vozidel, řekla po 07:00 středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Organizátoři akce dřív uváděli, že by mohlo do Prahy přijet 600 až 1000 traktorů a dalších strojů. Například zemědělci ze Strakonicka a Písecka uvedli podle České televize, že desítky účastníků z regionu nakonec jízdu odřekli.

Podle předem ohlášeného plánu organizátorů přijížděli farmáři do Prahy z několika stran. Podle webu pražské Technické správy komunikací byla před 06:00 zdržení v řádu minut v ulicích na příjezdu do Prahy, později se přidala zdržení i v centru. Ve Vinohradské ulici kolona traktorů zastavila před 07:00 provoz tramvajové linky 13. Podle zpravodaje ČTK protestující částečně zablokovali magistrálu v centru. Zemědělská technika tam stála ráno v souvislé koloně, ale v každém směru zůstal jeden pruh volný pro průjezd ostatních aut. Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) řekl České televizi, že byla zaznamenána i jedna nehoda traktoru, ale bez vážnějších následků.

Desítky kusů techniky protestujících zemědělců dorazily před 06:00 k sídlu ministerstva zemědělství v Praze, které je hlavním cílem protestní jízdy. Na technice visely české vlajky i transparenty, například s nápisem „Jsme zemědělci, nejsme podporovatelé Ruska, Fialo!!!”. Protestující chtějí dopoledne předat ministrovi zemědělství dopis s požadavkem, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu.

Ministr Výborný řekl k dnešní akci, od které se distancovaly velké zemědělské organizace, že preferuje spíš jednání u kulatého stolu než protest na ulicích. Organizátoři, ke kterým patří předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek nebo bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, podle ministra sledují vlastní politické cíle a zemědělce nezastupují.

„To, že bych teď konkrétní kroky nebo změny, které v oblasti zemědělství v ČR plánujeme, komunikoval nebo konzultoval s panem Dufkem, nepovažuji za důvodné. V tom jednoznačně jednám s těmi třemi nevládními organizacemi (Agrární komora, Zemědělský svaz, Asociace soukromého zemědělství), to jsou pro mě partneři, ti jsou pro mě důležití," řekl Výborný. Nezpochybňuje ale problémy, se kterými se čeští zemědělci potýkají, dodal.

