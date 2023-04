Aerolince hrozí pokuta, protože létá načas

To, z čeho má radost každý pasažér, tedy když jeho letadlo letí načas nebo dokonce o něco dříve, netěší koordinátory letového provozu. Pokuty za přílišnou dochvilnost teď hrozí dceřiné společnosti British Airways.

Reklama

Aerolinka CityFlyer patřící pod British Airways je tak dochvilná, že jí za to hrozí pokuta. Regulátor, který řídí koordinaci takzvaných slotů na přetížených letištích, měl podle informací serveru Paddle Your Own Kanoo aerolinky napomenout a pohrozit pokutou, pokud s tím nepřestanou.

Apel na piloty

CityFlyer provozuje krátké evropské lety z nejmenšího londýnského letiště London City na východě britské metropole. V nedávné zprávě aerolinka varovala své piloty, že by při návratu na toto letiště neměli z výchozí destinace odlétat dříve, zvláště pokud hrozí riziko, že v Londýně přistanou o více než 15 minut dříve, než je plánováno.

Éra levných letenek s covidem skončila. Aerolinky se musejí zahojit, říká český šéf Emirates Leaders Za kolik se létá z Prahy? Podstatně za víc než z okolních zemí, přiznává v rozhovoru pro Newstream Bořivoj Trejbal, area manažer aerolinky Emirates pro Česko. Jde o nový, po covidu nastolený normál? Aerolinky se musejí po pandemii finančně zahojit. „Poptávka je obrovská, takže podle toho i nastavujeme ceny,“ říká Trejbal. A Češi na ně, zdá se, ochotně přistupují. Zdeněk Pečený Přečíst článek

„Vidíme trend, kdy letadla přilétají na London City příliš brzy, což vedlo k řadě dopisů od koordinátorů slotů, kteří CityFlyeru vyhrožovali pokutou,“ varovalo uniklé memorandum adresované pilotům. „Připomínáme, že letadla by neměla odlétat o více než pět minut dříve,“ pokračovalo sdělení.

Problém příliš brzkých návratů je obzvláště patrný na některých z nejkratších tras CityFlyeru, tedy především letů z Belfastu, Dublinu, Edinburghu či Glasglow. Pozemnímu personálu na těchto letištích bylo nařízeno nezačínat nástup dříve než 20 minut před odletem, aby se předešlo příliš brzkému odletu i příletu.

Reklama

Zdeněk Pečený: Proč nás aerolinky berou na hůl? Názory Letenky z Prahy patří poslední dobou k těm nejdražším v Evropě. U delších letů se při odletu z jiného evropského města dají ušetřit desetitisíce korun. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Slosování o ceny

Zatímco CityFlyer má problém s horlivou dochvilností, její mateřskou British Airways stále sužuje opačný problém. V únoru podle údajů společnosti OAG, která se věnuje letové statistice, dosedly stroje British Airways na přistávací ranvej včas pouze v 69,9 procentech případů. Minulý pátek se ale letecká společnost pokusila ke zlepšení situace motivovat zaměstnance. Za každý den velikonočního týdne, kdy aerolinka dosáhne svého cíle včasných odletů (na tento týden si aerolinka stanovila cíl 67 procent), proběhne slosování o věcné ceny pro zaměstnance, kteří ten den pracovali. Hlavní cenou budou dvě letenky v byznys třídě kamkoliv, kam British Airways létá.

U CityFlyeru není podobná incentiva zapotřebí. Ve snaze vyhnout se pokutám od regulátora by spíše mohla vyhlásit soutěž pro zaměstnance, kteří zařídí zpoždění letu.

V reklamě lžete, osočil Novozélanďan Emirates. A letěl zadarmo Zprávy z firem Novozélandský lékař byl rozčarovaný, že jeho sedadlo v byznys třídě na letu z Aucklandu do Dubaje nešlo sklopit do vodorovné polohy, přestože reklama společnosti Emirates mu slíbila komfort plnohodnotné postele. Spor dohnal až k soudu, který vyhrál. Částka, kterou musí aerolinky nespokojenému cestujícímu vyplatit, převýšila sumu, kterou žalobce za letenky zaplatil. Zdeněk Pečený Přečíst článek